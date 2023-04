Elegante y aventurero, así es el reloj Journey 1884

El reloj Journey 1884 se distingue por su afiliación a las famosas navajas de bolsillo de la marca. Esta icónica pieza, con un estilo deportivo y formal, es ideal para que se convierta en el compañero confiable de todas tus aventuras, como lo es para el cantante Alexander Acha, embajador de la marca.

Los relojes son versátiles y flexibles, ideales para acompañarte en tus aventuras. (Cortesía)

Lo que distingue a esta insuperable pieza es su resistencia a los golpes y su durabilidad, además de la protección antimagnética resguarda el movimiento de la electrocontaminación, lo que garantiza precisión a donde quiera que vayas y su toque elegante con su correa de cuero y billetera agregadas para seguridad y recolección, es un reloj para una vida sin límites.

“Victorinox es una marca que me ha acompañado desde niño, yo colecciono navajas pues mi papá me regaló una navaja a la edad de seis años, así es como conocí la marca y no conocía los relojes, pero al pasar el tiempo me llega esta invitación y les dije que era fan de la marca” — Alexander Acha, cantante y compositor

Arturo Huerta, jefe de marketing digital y relaciones públicas de Victorinox México y el cantante Alexander Acha durante la presentación de los relojes. (Cortesía)

La colección se dio a conocer en octubre del año pasado, pero ahora se está haciendo el re lanzamiento.

“Este anuncio de la colección se hizo desde octubre pasado, pero queríamos mostrarlo con un embajador que fuera muy importante y que hiciera el match perfecto con la marca y desde el año pasado estamos trabajando con Alexander Acha, por lo que hicimos una campaña de de videos e imágenes muy especial que fue producida en México”, aseguró Arturo Huerta, jefe de marketing digital y relaciones públicas de Victorinox México.

Los modelos

Se trata de una colección super amigable y flexible, cuenta con ocho modelos que se pueden adaptar, tiene dos tipos de movimiento automático y de cuarzo, más un modelo adicional automático que se integró en la presentación que hizo hoy, además de una serie de brazaletes y correas que se pueden intercambiar con un solo clic.

Esto quiere decir que el dueño del reloj compra un brazalete y lo transforma en un nuevo estilo pues hay varios tipos desde madera, piel, caucho o paracord, con solo intercambiar las diferentes correas.

Durante la presentación, el cantante confesó que desde niño es fan de la marca. (Cortesía)

“Para mí, una de las cosas más atractivas de este modelo es que la correa se quita, no necesitas ninguna herramienta para cambiarla, no se sale, a mí nunca se me ha caído. Está muy bien la tecnología y la arquitectura del reloj, nunca se me ha empañado, a pesar de que me he metido a nadar, lo he traído en frío y en calor, y la verdad no me ha fallado nunca, además está súper bonito”, finalizó el cantante.

