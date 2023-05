Las actividades más divertidas que puedes hacer en Vail durante el verano

Vail es mundialmente conocido por sus actividades y atractivos turísticos de la temporada de invierno. No por nada una de sus actividades más populares es el esquí. Aún así, eso no significa que en verano Vail no sea una opción para estas vacaciones. Así que por eso hoy traemos las mejores alternativas para dicha estación.

Caminatas y montañismo

Vail está rodeado por montañas, si bien eso suele ser la razón de su atractivo para deportes de invierno, también puede ser el motivo para visitarlas en verano. El reto de hacer trekking en las montañas de Vail es una de las mejores opciones. Además para los amantes de los animales, estos recorridos también puede hacerse con llamas para tener una experiencia inigualable.

Disfruta de la experiencia del senderismo en Vail. (Dreamstime)

Ciclismo de montaña

Para los amantes de la adrenalina existe el Epic Discovery. Este recorrido de lo más atractivo y emocionante consiste en subir la montaña en góndola y bajarla en bicicleta. Si el miedo a las alturas no forma parte de tu vocabulario, entonces puedes subirte a la montaña rusa alpina y lanzarte en tirolesa.

Deportes fusión

Para aquellos que los deportes son su pasión existe una fusión muy curiosa: el golf en bici. En esta variante del golf, los golpes se hacen montados en una bicicleta en movimiento. Esto incrementa la actividad física y por qué no, descubrir de manera más entretenida este deporte.

Cultura

Como parte de las actividades menos extremas de Vail se encuentra el Anfiteatro. Ahí podrás presenciar conciertos, muestras de arte y hasta obras de teatro. Lo interesante de la experiencia es que tienes la opción de sentarte en las laderas de la montaña para tener un picnic mientras escuchas una presentación como la de la Orquesta de Londres de la Academia de St. Martin.

Degustaciones gastronómicas

Vail en verano La oferta culinaria en Vail no tiene igual. (Dreamstime)

Una parte fundamental del verano y las vacaciones es la comida. Vail ofrece a los entusiastas de la gastronomía Gourmet On Gore, un festival donde se presentan chefs reconocidos mundialmente en las calles del pueblo. No hay costo de admisión y cuentan con catas de vino y comida amenizadas con música de jazz en vivo.

Si te interesa una experiencia más “nativa” puedes optar por The Taste Of Vail Food and Wine Festival, esta iniciativa es una plataforma para promover el estilo de vida de Vail a través del continuo crecimiento de productores locales de comida y vino.

Ahora tienes una nueva opción para tus próximas vacaciones de verano.

