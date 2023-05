Chicago en la Ciudad de México

En días pasados, Choose Chicago, la organización encargada de promover a Chicago como un destino global para visitantes y reuniones, llevó a cabo en la Ciudad de México un evento con la intención de tener un acercamiento con los medios de comunicación, la industria del Travel Trade, generadores de contenido y socios comerciales, sobre las oportunidades que brinda esta ciudad durante la temporada de Verano y Otoño, además de todas las celebridades que se pueden encontrar en la Ciudad de los Vientos.

El evento que reunió a grandes celebridades se llevó a cabo en el Restaurante Carmela y Sal, del Grupo Somos, en la Torre Virreyes de la Ciudad de México.

La bienvenida estuvo a cargo de Michelle Gonzalez, vicepresidente de Relación con Medios, quien destacó las oportunidades que ofrece la Ciudad de Chicago para disfrutar una excelente temporada vacacional, además de la gran posibilidad de disfrutar de la gastronomía, las atracciones y las diversas actividades que ofrece.

Miembros del Choose Chicago. (Cortesía)

Gastronomía

En el tema de la gastronomía, las primeras celebridades que se presentaron en el evento fueron Carlos Gaytán, chef de Tzuco en Chicago, quien es el primer chef mexicano en ganar una estrella Michelin. También fue presentado German F. Gonzalez Bernal, Chariman of the Board de Grupo Somos, que agrupa diversos restaurantes como Tzuco en asociación con el chef Carlos Gaytán, Carmela y Sal en la Ciudad de México, y recientemente su nueva propuesta gastronómica en la Ciudad de Chicago: UMMO, a cargo del chef José Sosa.

Chef Carlos Gaytán Restaurante Tzuco Chicago (Cortesía)

Los chefs compartieron con lo invitados la propuesta gastronómica que presentan en Chicago con Tzuco y próximamente con Ummo, además de que se complementa con la propuesta del restaurante Carmela y Sal de la Chef Gabriela Ruíz en la Ciudad de México. Se ofreció un menú degustación preparado por los chefs Carlos Gaytán de Tzuco, José Sosa de Ummo y Gaby Ruiz de Carmela y Sal.

Celebridades

En la lluvia de estrellas y celebridades que se presentaron en este evento de Choose Chicago, Michelle Gonzalez presentó a una estrella de la televisión, es co estelar en la serie Chicago PD, interpretando el papel de la oficial Kim Burgess, Marina Squerciati, quien compartió su amor y las bellezas que se pueden encontrar cuando se visita la ciudad de Chicago una ciudad cosmopolita que ofrece una gran variedad de atractivos a los viajeros, y que ha sido el escenario perfecto para desarrollar la serie Chicago PD.

Marina Squerciati, Chicago PD. (Cortesía)

Cultura

Como una “probadita” de lo que ofrece Chicago para la temporada Verano-Otoño, se presentó Arts in the Dark, en voz de Mark Kelly, quien es ex comisionado del Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales. Arts in the Dark se presentará en la ciudad de Chicago con un desfile que correrá a lo largo de State Street en el centro de la Ciudad de Chicago el sábado 21 de octubre a partir de las 6 de la tarde.

De acuerdo con Mark Kelly este desfile es un homenaje a la multiculturalidad que se vive en Chicago y refleja el interés por el rescate de diversas tradiciones y festividades con motivo del Día de muertos. Kelly estuvo acompañado de Sharene Shariatzadeh Presidente y CEO de LUM8 que es la organización creadora de experiencias y eventos culturales únicos, mediante el desarrollo de formas innovadoras para amplificar el efecto de las iniciativas artísticas existentes; su evento insignia es Arts in the Dark. También estuvo presente Steve Abramas, productor creativo del desfile.

Arts in the Drak. (Cortesía)

