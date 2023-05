Consiente a papá con prendas que serán un must en su guardarropa

Con la mitad del año tocando a la puerta, la brisa primaveral abre paso al verano y su mood playero cargado de despreocupación; una temporada en la que las camisas de rayas siempre son un must de las tendencias en moda masculina, perfectas para regalar cada Día del Padre y que este 2023 nos ofrecen prints más atrevidos, pero sin caer en lo estrafalario, usando tonos claros y vibrantes como el verde, el naranja y el amarillo.

¿Por qué nos gustan tanto las striped t-shirts? Algunos dicen que por el efecto hipnótico que provoca.

El uso de las rayas en la moda veraniega ahora es común: Desde Picasso y Andy Warhol pasando por Mick Jagger o Kurt Cobain, la striped t-shirt llegó para quedarse como una prenda que a pesar de los años no deja de reinventarse en combinaciones para todos los gustos, destacando las “rayas de bengala”, pues dependiendo los colores, cortes, telas y grosor de cada stripe se han convertido en un elemento que habla de la personalidad de quien las porta. En este sentido, los diseñadores afirman que no hay prenda más democrática y juvenil como la camisa a rayas.

Una marca legendaria que ha sabido innovar con el uso de las rayas, no sólo en camisas sino también en shorts, corbatas e incluso cinturones, es Brooks Brothers , que durante más de 204 años ha definido el estilo estadounidense atemporal, conquistando los guardarropas de hombres icónicos desde los tiempos de Abraham Lincoln, el primer gran fan de la firma nacida en Nueva York.

Las playeras a rayas son atemporales y siempre una gran opción. (Cortesía)

Si quieres consentir a papá con una prenda de vestir que proyecte perfectamente estilo, innovación y tradición, la opción es una shirt con tecnología Non Iron : un hito de la industria desde 1998 por ser la primera camisa 100% de algodón que no necesita ser planchada para lucir increíble y que más de una vez, ha salvado a millones de hombres en esos momentos en los que no hay tiempo que perder.

El complemento ideal es una corbata, esa pieza icónica que en 1902 hizo que todos los amantes de las novedades pusieran los ojos sobre la marca, cuando sorprendió al mercado tras invertir de derecha-izquierda a izquierda-derecha la dirección de las rayas diagonales de las corbatas repp. El movimiento fue pequeño, pero dejó una herencia tan grande que hasta la fecha sigue deslumbrando.

Por último, si él tiene un estilo más relajado, entonces el gift ideal es una camisa polo Slim Fit hecha de algodón en tejido piqué, disponibles con rayas en distintos acabados, o bien algunos shorts que le vendrían genial para descansar vistiendo con lo mejor en calidad y comodidad.

Dale un gran regalo a papá. (Cortesía)

Las rayas en la moda son más que paralelismos, representan historia y contemporaneidad, dos conceptos que por años ha escrito papá en el cuaderno de nuestras vidas casi sin darnos cuenta.

Si no sabes qué regalarle este 18 de junio, encuentra su próxima prenda favorita a rayas de todo el armario en en alguna de las 18 boutiques de la marca en el país o en brooks brothers.mx .

