Dale al clavo con los regalos que papá quiere en su día

Los hombres pueden ser criaturas misteriosas y los padres pueden ser ejemplo de esto. Para este Día del Padre muchos jefes del hogar parecen no querer nada o no tener algo especial que pedir, aún así sólo hay que indicar un poco y podrás encontrar el regalo ideal.

Te ofrecemos esta lista de accesorios con los que se pueden deleitar los papás de México.

Navaja suiza

Los padres en ocasiones parecen estar obsesionados con arreglar problemas en casa, así como con herramientas que incluso a veces no saben utilizar. Para estos una navaja multi herramienta es un regalo ideal.

La Swiss Champ puede ser tu mejor opción, cuenta con 33 herramientas integradas que, hacen de esta un set de herramientas de bolsillo formidable. Desde un dúo de cuchillas (pequeña y grande), múltiples destornilladores, múltiples sierras, hasta reglas métricas e imperiales, abridores de botellas y latas.

Esta gama de herramientas ofrece un amplio abanico de opciones para su portador. No importa sí papá trabaja en oficina, taller o casa, algún uso puede tener este útil regalo.

Las navajas suizas pueden ser una de las más versátiles herramientas del día a día. (Dreamstime)

Relojes

El mayor accesorio de cualquier hombre es un reloj de muñeca. Con la llegada de los smartwatch algunos han dejado los relojes análogos o de manecillas de lado. Sin embargo, a nivel de elegancia y clase nada supera a los relojes clásicos, por eso pueden ser una opción ganadora como regalo.

El Journey 1885, de Victorinox, es una expresión que transmite la sensación de libertad y energía que encaja para aquellos con personalidad aventurera y elegante. Un artículo de muy buen gusto ideal para regalar este Día del Padre.

Los relojes son uno de los accesorios más elegantes y clásicos para los hombres. (Dreamstime)

Básicos para hombres

A veces los hombres tienden a no poner tanta atención a su guardarropa como a muchos nos gustaría. Una opción ideal es armar un clóset que pueda combinar sin importar lo que elija.

Los básicos son una opción ideal para conseguir esta cohesión entre todas las prendas de un hombre. La colección de básicos de Springfield consiste en camisas en manga larga y corta, en cuello camisa y cuello mao, con una amplia gama de colores, además, la colección ofrece pantalones cortos y largos. Con este regalo papá tendrá opciones de outfit para todas las ocasiones posibles.

Un regalo para renovar o actualizar el guardarropa es siempre apostar por un éxito seguro. (Dreamstime)

Accesorios para celulares

En este mundo cada vez más tecnológico y lleno de dispositivos electrónicos los accesorios que facilítenle su uso siempre serán opciones infalibles. Uno de los mejores son los Popsockets, el complemento perfecto para el papá más vanguardista.

Su diseño permite tanto agarrar el teléfono con seguridad para los papás que aman tomarse fotos con su familia, como utilizarse para reclinar el teléfono sobre una mesa o superficie lisa, lo que es ideal para ver videos o hacer videollamadas con comodidad.

No dejes que se le caiga a papá su celular y termine con la pantalla más estrellada que el cielo. (Dreamstime)

Equipo de sonido

No existe persona que no le guste la música y los papás no son la excepción. Esto ofrece una oportunidad de oro para este Día del Padre. Las opciones son casi infinitas, pero una gran recomendación es a barra de sonido de STF, un must que no puede faltarle al rey de la casa.

Con la barra de sonido Alud 2.0 papá podrá experimentar al máximo de sus series y películas favoritas como si estuvieras en una sala de cine con su potencia de 30 W. Su conexión inalámbrica le permitirá disfrutar de su sonido sin cables. Cuenta con entrada óptica, HDMI ARC, auxiliar 3.5 mm y un control remoto.

Deja que papá disfrute del mejor sonido ese us películas y series favoritas. (Dreamstime)

