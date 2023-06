Estudio demuestra que la gente usa los moteles para romper la monotonía

De acuerdo con información de la organización sin fines de lucro, DKT International presentó los resultados de “El Estudio del Placer”. Las estadísticas apuntan que la población joven acude a los moteles para romper con la rutina en su intimidad.

Redescubriendo el placer

El estudio encuestó a 400 personas y destacó que seis de cada 10 jóvenes les gusta ir a moteles para salir de la monotonía. La experiencia del motel es mucho más que un lugar para tener relaciones sexuales.

Este estudio demuestra que el placer no es solamente fisiológico, sino que también metal. En el placer influye el ambiente y la atmósfera que se cree.

La gente asegura que no se siente lo mismo usar condón y por eso deciden descartarlo. (Dreamstime)

En este sentido, la nueva campaña de DKT se enfoca precisamente en redescubrir. Redescubrir tu cocina, tu mesa y en general cualquier espacio o ambiente que le agregue un nuevo picante a la vida sexual de todos y todas.

Alan Vera, director de marketing para DKT International subrayó que el sexo envejece, igual que casi todo, se debe trabajar en él para que envejezca de la mejor forma posible.

Un método efectivo pero poco usado

Aun así, el placer no debe estar peleado con la seguridad. Para esto, el condón es probablemente el método anticonceptivo más efectivo dentro de las opciones no quirúrgicas. Sin embargo, “sólo tres de cada 10 jóvenes utilizan condón en sus relaciones sexuales. Además, se destaca que el 23% de los jóvenes mexicanos inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años.

El sexo envejece y hay que hacer todo lo posible por mantenerlo picante a pesar del paso del tiempo. (Dreamstime)

“Aunado a esto, el 30% de las personas que se encuentran entre los 18 y 30 años han padecido o tienen una ITS” mencionó Vera. Ante estas cifras surge la duda de por qué la gente no utiliza el condón como método anticonceptivo y de prevención de enfermedades. De acuerdo al estudio “no sentir lo mismo” es una de las principales razones por las cuales los mexicanos optan por no utilizar protección durante sus relaciones sexuales.

Como parte de la estrategia para mejorar estas estadísticas se da una alianza entre, DKT International, Prudence y V Motel Boutique. Con el nuevo lanzamiento de Zero, el condón más delgado, con tan sólo 0.04mm a 0.049mm de grosor. Además este grupo de moteles invita a redescubrir lo que ya se tiene para volver a disfrutar de nuestra sexualidad.

