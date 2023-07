Octavio Díaz, el chef que pone en alto la cocina oaxaqueña en California

Octavio Eliseo Díaz Ramírez, es un chef originario de Oaxaca que migró a Estados Unidos y ha puesto en alto el nombre de nuestro país y de su estado natal con su cocina. Por eso el día de hoy te contamos más de su historia.

¿Cómo fue la experiencia de migrar a Estados Unidos a una corta edad?

– Yo tenía la intención de estudiar en el extranjero, y la oportunidad surgió cuando un tío me ofreció llevarme con él cuando tenía 13 años. Es difícil dejar a tus amigos y especialmente a tu familia, sin embargo yo soy el hermano más grande y sentí la responsabilidad de superarme y enorgullecer a mis padres.

¿Qué fue lo que lo llevó a dedicarse al mundo de la cocina?

– Cuando era chico veía a mis abuelos y abuelas cocinar cuando se reunía la familia completa. Pero no fue hasta los 23 años que yo me di cuenta que quería ser chef y estudié en el Santa Rosa Junior College. A mí me interesó por supuesto la parte de cocinar, pero recientemente los chefs también aprendemos a administrar y a relacionarnos con los comensales y a mí me pareció enriquecedora esa parte de poder mostrar mi cultura y que otros pudieran apreciarla y al mismo tiempo yo ser capaz de representarla.

Octavio Díaz es un chef orgullosamente oaxaqueño y es verdaderamente rigurosos en su cocina con tal de ser tan autentico como puede. (Ernesto Mendoza)

¿Cómo influyeron sus raíces oaxaqueñas en su profesión?

– Principalmente fue una influencia cultural. En Oaxaca aprendí a manejar y a combinar ingredientes de una manera muy especial, porque yo soy del valle de Oaxaca. Y en California sí existen los ingredientes de gran calidad, pero a primer paladar puedes notar que no es lo mismo. Yo no creo en la cocina fusión, así que intento ser tan autentico como me es posible. En California y Oakland cada vez encuentras más restaurantes mexicanos, pero cada uno se especializa en la cocina de ciertos estados en incluso de provincias especificas.

¿Cómo reciben los estadounidenses la comida oaxaqueña?

– Hemos encontrado un nicho que busca una experiencia tan auténtica como sea posible. Estamos educando al cliente al mismo tiempo, porque es un reto quitar la barrera cultural de lo que se piensa como “cocina mexicana”. En Agave Uptown Oakland mostramos principalmente lo que es el mole, el mezcal y el tequila. Para algunos los chapulines son un shock cultural, pero poco a poco son más abiertos a comerlos.

¿Cuáles son los retos de llevar comida auténticamente oaxaqueña a California?

– Lo principal es un tema de logística y legislación. Depende el estado, pero al menos en California no se permite que cocines con carbón o leña y a mi me encanta cocinar con carbón. En California hay muy buenos ingredientes, sin embargo son muy diferentes y tienen sus limitaciones. Por ejemplo, para que una tlayuda sea considerada como tal tiene que ser hecha en un comal de barro, sino es una tostada y ya. Tienes que traer las recetas originales e interpretarlas con los ingredientes y tal vez llevarla a algo más gourmet.

¿Cómo surge la oportunidad de fundar Agave Uptown Oakland?

– Un día conocí a Mitch y Freada Kapor en un restaurante en el que trabajaba en aquel entonces, ellos tenían un perro y este me seguía porque pues olía a carne y así empezamos a formar una relación. Ellos me ofrecieron abrir un restaurante y acepté sin estar muy seguro al principio, pero ya tenemos ocho años trabajando y el equipo creció hasta llegar a 50 personas trabajando en el restaurante.

Su comida reta lo que pensamos tradicionalmente al usar, por ejemplo, pescados para combinar sus moles y maridados con mezcal. (Ernesto Mendoza)

¿Qué puede encontrar los mexicanos en Oakland?

– Principalmente una gran variedad de cultura y gastronomía. Existen restaurantes de cualquier tipo, asiática, mexicana, etcétera. En Oakland se aprecia la autenticidad, por lo que no encuentras proyectos de fusión, allí se valora muchísimo lo auténtico y las recetas autóctonas.

El chef Octavio Díaz regresó a México como parte del proyecto Visit California para promocionar el turismo a este estado norteamericano a los mexicanos. En su restaurante, Agave Uptown Oakland podrás disfrutar una cocina aunténticamente oaxaqueña, principalmente moles y mezcal, aunque podrías degustar su interesante ensalada Cesar con aderezo de chapulines o camarones al mezcal.

Díaz es un chef sin miedo a salir de la cocina y según él, aprender del cliente, de sus reacciones y de lo que le gusta para ofrecer lo mejor de su cocina. En su restaurante podrás encontrar una opción para todos, porque cuenta con opciones para veganos, vegetarianos y además de su menú omnívoro.

