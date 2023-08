Una bonita relación: tequila y arte

Hoy en día las marcas buscan crear una relación más duradera con el consumidor mediante diversas estrategias que por lo general se basan en la autenticidad, la interacción significativa y la creación de una conexión emocional entre ambos.

Y una de estas estrategias es precisamente celebrar y apoyar el arte como lo hace Tequila 1800 Essential Artist Collection, una plataforma creada por la marca para apoyar y difundir el arte original de grandes artistas y, para la edición 2023, se unió con el artista multidisciplinario, Dustin Yellin.

La relación entre el tequila y el arte puede manifestarse de diversas formas, ya que ambos elementos tienen profundas conexiones culturales e históricas en el país, por ser reconocido mundialmente por la producción de este destilado.

El artista Dustin Yellin plasmó seis obras inspiradas en la naturaleza y la tecnología. (Cortesía)

El artista

Dustin Yellin es un artista estadounidense, que vive en Brooklyn, Nueva York, su trabajo incorpora “cientos de pequeñas imágenes, dibujos e imágenes recortadas de revistas, libros de arte y similares”. A la par de su estudio, Dustin Yellin es el fundador de Pioneer Works, un centro cultural sin fines de lucro, que busca construir comunicación a través de las artes y las ciencias con la intención de crear un mundo abierto e inspirado.

A través de la transfiguración narrativa y visual, Yellin provoca la tensión entre la naturaleza y la tecnología, el artista cuenta historias que entrelazan la idea del mundo humano con los mundos de insectos, plantas y rocas, que siempre han sido una colección de redes entrelazadas, incluso si muchas están ocultas.

Como puente hacia un mundo más holístico, el artista equilibra la poesía descriptiva con una práctica social prescriptiva para abarcar nuevas formas de ver y ser.

Las obras de acrílico del reconocido artista contemporáneo Dustin Yellin han recorrido galerías y espacios culturales en Estados Unidos y en febrero de este año presente en Zona Maco en la Ciudad de México, invitando a los espectadores a involucrarse con las legiones de su propia conciencia y sus emociones encarnadas.

La marca celebra el arte original y el talento internacional a través de la consolidada colección Edición Limitada de Tequila 1800 Essential. (Cortesía)

La intervención

La botella intervenida es de Tequila 1800 Blanco, la cual nace de la selección de tequilas blancos madurados en un periodo corto de tiempo, de donde obtiene sabores frescos y balanceados, con notas de cítricos, menta y miel de agave.

Las obras creadas para la colección 2023, buscan inspirar a los espectadores celebrando la diversidad del mundo y explorando las complejidades de la identidad, el balance natural y el significado real de la vida.

Esta maestría se refleja en las seis botellas únicas intervenidas por el artista, las cuales tomaron diferentes nombres: Ring of Fire, The Theia Hypothesis, Navel of The World, Gravity´s Sungshot, UT Tensio SIC VIS y Daughter of The River.

La marca dio a conocer que donará un dólar de la venta de cada botella para apoyar a Pioneer Works.

Disponibilidad

Esta colección ya está disponible desde el mes de julio con un tequila excepcional a un nivel superior con seis extraordinarias obras, las cuales honran la excelencia, calidad de su elaboración y diseño hecho de arte.

