Proyectos DIY, la opción sencilla y barata para remodelar tu casa

Renovar los espacios de una casa no tiene porque ser un gasto excesivo o un proyecto de proporciones enormes.

Puedes optar por una alternativa más accesible y fácil de llevar a cabo. Además, los proyectos caseros son una excelente forma de apoyar formas sustentables de remodelación y el diseño de interiores y exteriores.

Ante las nuevas necesidades que se forman actualmente, como el home office o los espacios cada vez más personalizados, los proyectos Do It Yourself se han vuelto cada vez más populares. El DIY es una manera fácil, económica y sustentable de darle un giro más customizado a un hogar. Para ello los expertos de Rust-Oleum dan sus consejos para crear proyectos con estas características utilizando algunas pinturas.

Cambiar pisos sin cambiarlos

Puede sonar raro, pero se le puede dar un nuevo look a todo un piso sin cambiarlo. Una opción que es fácil es aplicar una pintura de alta cobertura, pero sobre todo, de base agua. Esto es para evitar olores fuertes, que no sólo pueden ser molestos, sino que incluso es dañino para la salud. Esto se consigue utilizando productos con un bajo VOC ( Compuestos Orgánicos Volátiles).

Estas características permiten que se puedan hacer remodelaciones en cuestión de pocos días, sin más herramientas que cinta de pintor, brochas y rodillo. En caso de tener algunas grietas o imperfecciones, se deben resanar previo a la aplicación de la pintura.

Los proyectos de DIY se pueden llevar a cabo fácilmente con materiales reciclados o reutilizados. (Dreamstime)

Dale una nueva vida a objetos y espacios

A veces los objetos o los espacios no han dejado de funcionar o simplemente han dejado de verse bien. Probablemente un cambio de estética será suficiente para que parezca un lugar nuevo y convertir esa casa o ese departamento en otro hogar. Los colores que tienden a recordar a la naturaleza y neutros han formado las tendencias post pandemia.

Si se piensa en cambiar el color de tuberías o acentos metálicos, se debe optar por pinturas que no sean corrosivas y que de nuevo la cobertura sea lo más alta posible.

En proyectos tan amplios como estos, también es recomendable que si se usan aerosoles, la forma del aspersor sea el adecuado para cada caso, ya que esto previene el desperdicio de material y aumenta la eficiencia del tiempo de trabajo.

Crea tus propios muebles

En ocasiones, las necesidades de una persona son cada vez tan especializadas y personales, que los muebles de tiendas o prefabricados no son suficientes.

Y la realidad es que no se necesita ser ni diseñador industrial, ni carpintero o artista para conseguir resultados que se ven increíbles. Es más, ni siquiera necesitas crear de cero un mueble.

Reciclar materiales aunado a no pagar mano de obra, ayudará a reducir la cantidad de dinero. (Dreamstime)

Sólo basta una idea clara, pintura y una lija para tener un accesorio que se vea excelente, y por supuesto, cumpla con tus necesidades.

El lijado suave puede ser usado previo a la pintura para obtener un estilo más vintage, pero sin importar cual sea el estilo que se busque, el acabado mate o semibrillante es el que ofrece mejores resultados en madera, de acuerdo con los expertos.

Para aquellos que les pueda interesar uno de estos proyectos, los expertos de Rust-Oleum afirman que estas ideas pueden ser realizadas sin demasiada inversión y con grandes resultados con la ayuda de sus productos, tanto nuevos como clásicos. Además de que en sus redes ofrecen tutoriales para aprender a utilizarlos de la mejor forma posible.

