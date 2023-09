Un Cuerno de la abundancia en CDMX

Entre el caótico ir y venir de las calles de Ciudad de México, siempre se agradece contar con espacios que te saquen de este para transportarte a un lugar relajado, chic y en el que puedes disfrutar desde un cóctel muy mexicano hasta uno de los mejores cortes de carne del mundo.

En la esquina de una de las calles más emblemáticas de Polanco, se encuentra uno de los restaurantes que más ha destacado por su cocina de asador, sabor de parrilla norestense, cócteles y servicio excepcional y dedidaco en los últimos años. Hablamos de Cuerno®.

Cuerno® abrió sus puertas en 2018. Pertenece al Grupo Costeño, el cual fue fundado por dos jóvenes emprendedores en Torreón, Coahuila, donde abrieron su primer restaurante “Costeñito”. Años después, comenzaron a incursionar de manera exitosa en el ­fine dining.

Actualmente el grupo cuenta con los restaurantes Animal, Bar Mochomos, Cuerno, Hotaru, Lázaro y Diego, Mercado Reforma, Mochomos y Ryoshi, que operan bajo su sello de calidad y se encuentran en los principales siete estados de México.

Te interesa: Sabores extraordinarios para salir de la rutina

En 2021, Cuerno® fue reconocido por La Academia Americana de Hospitalidad Ciencias (AAHS) recibió el Six Star Diamond Award, hito histórico porque se convirtió en el primer concepto en México y el primer grupo restaurantero en el país que tiene el honor de recibirlo.

Y sin duda es bien merecido porque desde que entras la atención es una de las mejores que hay en cualquier restaurante top del mundo. Desde la hostess que te acompaña a tu lugar, el mesero que te atiende y te recibe siempre con una gran sonrisa y te ofrece una bebida para refrescarse, lo cual siempre se agradece, y te deja unas tostadas de tortilla de harina que puedes degustar con las 5 salsas de la casa (las cuales tienen un toque hogareño especial).

Un menú extrordinario

El menú de Cuerno® puede parecer pequeño, pero está pensado para satisfacer hasta al más exigente paladar. Tiene platillos para todos los gustos y no solo cuenta con cortes de carne o mariscos, sino también con algunas entradas de vegetales que te deleitarán tanto en la vista como con el paladar.

Dos de las entradas que más destacan sin duda son el Sashimi de Hamachi con salsa rasurada de chiltepin, cuyas láminas se deshacen en la boca y si te sobraron algunas de las tostadas de harina, puedes acompañarlo con ellas, lo que le da un toque extra de sabor.

Otra de las entradas destacables y que no tiene nada que ver con carne es la Coliflor Roca con aderezo picante de habanero, cebollín y ajonjolí negro. Sin duda una deliciosa en el paladar y aunque contiene habanero, no es nada picante, al contrario es muy fresca y es una explosión de sabores en el paladar.

Coliflor Roca Coliflor Roca con aderezo picante de habanero, cebollín y ajonjolí negro (especial/especial)

Si vas con amigos, no dejes de pedir al centro los Tacos Callejeros bañados con salsa cremosa de aguacate, los cuales, aunque pequeños, son el platillo perfecto para botanear a gusto (no olvides bañar el taco de salsa verde en cada mordida).

Tacos callejeros Tacos callejeros (especial)

Te interesa: Dos spots culinarios que seducirán tu paladar en atmósferas cautivadoras

O si lo que quieren es botanear en grande pidan una orden de Tacos Richi (Ribeye, chicharrón de la Ramos, aguacate y una costra queso), no podrán con el gran sabor de este platillo, la combinación de la carne y el chicharrón es algo espectacular.

Ya para este punto la sed debe ser bastante, así que pueden optar por uno de los vinos de la casa o un trago (cuentas con las mejores marcas de Brandy, Whisky, Ron, Tequila, Vodka) o pídanle un consejo al mesero para alguno de sus éxitos cócteles los cuales son servidos en vasos muy divertidos que le dan un toque refrescante al lugar.

De plato fuerte sí o sí deben pedir un corte de carne, pueden probar la Arrachera Outside (término medio) acompañada de ajo y pidan unas papas trufa parmesano o si lo que quieren es probar una de las mejores carnes del mundo decídanse por el Wagyu Steak con papas a la frances (No hay palabras para describir la delicia del platillo). Si lo suyo no son los cortes, pueden pedir un Pulpo al Grill o la Totoaba con Kale.

Arrachera Arrachera con puré de ajo (Especial/especial)

Te interesa: 10 restaurantes pet friendly para ir a comer con tu mejor compañero

Ya para terminar y aunque se sientan satisfechos, no se olviden de pedir alguno de sus dulces postres como el Pastel de Campechana (crujientes capas de hojaldre con caramelo de la casa nieve de vainilla, bañado con cajeta y nuez) porque recuerden que el postre no va al estómago, sino al corazón.

Pastel Campechano Pastel Campechano (Especial)

Cuerno Polanco