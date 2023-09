Advierten expertos, importancia de estándares de calidad en el turismo dental

El turismo médico en México, atrae alrededor de 3 millones de personas al año, provenientes principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, se estima que para 2030 el sector crezca hasta 25%, esto debido a que en nuestro país encuentran costos hasta 60 o 70% menores, lo cual obliga a tener los mejores estándares de calidad.

De acuerdo con el Colegio Americano de Prostodoncia, a 178 millones de estadounidenses les falta al menos un diente y más de 35 millones de estadounidenses no tienen ningún diente, quizá a ello obedece que tan solo en 2019 gastaron más de 5 mil millones de dólares en tratamientos dentales en el extranjero.

Turismo Dental Gentileza: f3266

Te puede interesar: Más vale prevenir... con un seguro de gastos médicos y salud

Roni Kripper, socio fundador de MDI reconoció que el mayor desafío para los pacientes que viajan a México para recibir atención médica y dental, “es encontrar clínicas reputables que ofrezcan servicios dentales de calidad, en particular clínicas para tratamientos más complejos como por ejemplo el popular tratamiento de implantes All on 4 (reemplazo completo de dentadura soportado por implantes)”.

Por ello, advirtió que elegir al proveedor equivocado puede ser costoso y sobre todo riesgoso para la salud. “Elegir la clínica correcta parece ser una tarea imposible y los pacientes se vuelven vulnerables a proveedores que invierten grandes cantidades de dinero en marketing, pero no tienen la experiencia adecuada”.

El especialista dijo que en México, el turismo médico y particularmente del turismo dental, ha tenido un importante incremento, ante lo cual, el especialista, consideró necesario que los turistas revisen si la clínica cuenta con todos los permisos de las autoridades mexicanas. Segundo, sugirió constatar que los médicos que van a realizar el procedimiento sean profesionales y tengan el entrenamiento adecuado que se requiere.

Más de 15 millones de personas en los Estados Unidos se someten a reemplazos de dientes perdidos cada año. (Colegio de Cirujano Dentistas de Chile.)

No dejes de leer: Sérum ¿qué es y cuáles son sus beneficios?

“Hay grandes comunidades de expatriados estadounidenses, canadienses y europeos que viven en México y que también tienen necesidades de implantes dentales, además del mercado local”, añadió Kripper.

El servicios Dental Implants (MDI) es una clínica que cuenta con sistemas de implantes aprobados por la FDA y un equipo de dentistas capacitados en Estados Unidos, lo que garantiza experiencia y seguridad.