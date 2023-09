Guía completa para descubrir Tequila, Jalisco

El 15 de septiembre se festeja tradicionalmente en compañía de la familia y/o amigos ya sea disfrutando deliciosa comida típica como pozole, chiles en nogada, tostadas, pambazos o quesadillas. Sin embargo, nunca puede faltar el tequila.

Así como el nombre del licor, ¿alguna vez has visitado Tequila, Jalisco? Si no lo has hecho, esta guía te ayudará a enamorarte del destino que dio origen al destilado mexicano más famoso a nivel global.

Con la misión de hacer que descubrir el mundo sea más fácil para todas las personas, Booking.com se dio a la tarea de realizar una lista de recomendaciones para descubrir Tequila durante las festividades patrias.

¿Cómo llegar?

Siempre existen varias opciones: si viajas en grupo, puedes rentar un auto y tomar la autopista México Guadalajara; tardarás aproximadamente entre 5 y 6 horas en llegar al destino.

Si optas por la alternativa de conducir, recuera disfrutat el camino y las vistas. (Cortesía)

Si lo que deseas es ahorrar más tiempo, puedes comprar un vuelo. El tramo de Ciudad de México a Guadalajara dura entre 30 y 45 minutos y una vez que llegues al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, puedes tomar un taxi o un servicio de auto privado para que te lleve a Tequila, el trayecto dependiendo del tráfico podría durar entre 50 minutos hasta una hora o más.

¿Dónde hospedarte?

Una vez que llegues a Tequila, tienes que vivir la experiencia completa. ¿Alguna vez te has hospedado en una barrica? El Matices Hotel de Barricas está situado al lado de una fábrica de tequila y ofrece catas de este icónico destilado, además visitas guiadas a la fábrica y al museo del hotel.

Las amplias habitaciones cuentan con aire acondicionado, sofá, cafetera y minibar. El baño es privado e incluye secador de pelo, y los huéspedes también disponen de terraza privada con vistas.

Tequila, Jalisco No hay nada más auténtico que hospedarte y dormir en una barrica tequilera. (Cortesía)

El centro de Tequila está a unos 10 minutos del hotel. No te olvides de visitar su restaurante La Catrina, donde podrás comer platillos típicos de la región, además de seguir degustado de deliciosos cocteles preparados con esta típica bebida.

¿Qué visitar?

En este poblado existen varias destilerías, pero una de las más famosas es la de José Cuervo, la cual puedes visitar si reservas con tiempo. En esta excursión comienza con un recorrido en los campos de agave de José Cuervo, ideal para tomar algunas fotografías impresionantes para tus redes sociales, donde además tendrás una demostración del proceso tradicional de recolección.

Tequila tiene muchísimo que ofrecer, déjate consentir por todos sus atractivos. (Cortesía)

En el tour conocerás la historia del tequila en La Rojeña, una destilería de José Cuervo que es la fábrica de tequila más antigua de Latinoamérica. Mientras exploras la fábrica y conoces sus métodos ancestrales, podrás degustar de un tequila recién destilado. El tour te incluye el traslado desde el hotel, un guía y la degustación de la bebida.

