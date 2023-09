Deja de platicar solo con Alexa o Siri, así puedes hacer amigos compatibles

En la era de la comunicación e interconexión tecnológica, a la gente le cuesta cada vez más encontrar amigos, en particular a la cuarta parte de los mexicanos (24%) le resulta difícil hacer amigos y más de un tercio (38%) dice no saber dónde conocer personas con los mismos intereses, según una encuesta dada a conocer por Bumble.

Para algunos ahora es más fácil interactuar con dispositivos o con la inteligencia artificial, lo cual coincide con que al menos tres de cada 10 mexicanos confesó sentirse solo ya sea a diario, o al menos una vez a la semana, por lo cual Bumble propone el uso de una app que ayudará a encontrar ‘mejores amigos’.

Esto porque casi la mitad de los participantes en el sondeo (49%) reconoció que no tiene personas en las que pueda confiar para apoyarse emocionalmente y casi cuatro de cada 10 (38%) señaló tener miedo al rechazo o sentirse intimidado o intimidada al acercarse a gente en persona.

Si bien esto puede deberse a aislamiento social o falta de habilidades para interactuar, también influye el encontrar a alguien con quien compartir intereses.

La propia encuesta reveló que los criterios y necesidades de las personas para forjar amistades significativas están evolucionando, y el ideal de ‘amigos para siempre’ dura cada vez menos.

La información de Bumble destaca que en los últimos dos años, cuatro de cada 10 mexicanos (40%) han visto afectadas sus amistades por un cambio drástico en sus vidas, y casi la misma cantidad (38%) no han logrado hacer nuevos amigos en el mismo lapso.

Pero esto no implica que ya gente ya no quiera relacionarse, de hecho, una gran mayoría (64%) en México desea hacer nuevos amigos que compartan sus mismos intereses.

Entre los mexicanos, de acuerdo con este estudio, lo más importante al momento de hacer nuevos amigos es que se pueda confiar en ellos (27%), que estén disponibles cuando se les necesite (25%) y que ambas partes puedan ser ellas mismas (25%).

Pero no todo está perdido, los mexicanos no están condenados a ser lobos solitarios, Bumble Inc., matriz de Bumble, Badoo, Fruitz y Official, lanzó en países como México, Argentina, Brasil, España y Portugal la app independiente Bumble For Friends, para encontrar amigos.

La empresa explica que la nueva aplicación expande el modo BFF que ha estado disponible dentro de la aplicación de citas Bumble desde 2016, a tres modos para: relaciones románticas (Date), amistades (BFF) y conexiones profesionales (Bizz).

“En Bumble, creemos que las buenas amistades son tan importantes como las relaciones románticas. Reconocemos que la amistad y la comunidad son clave para el bienestar y la felicidad, y esto merece su propia app para conexiones significativas no románticas”. — Whitney Wolfe Herd, CEO y fundadora de Bumble

“La forma en que hacemos amigos está cambiando y existe una creciente necesidad de una plataforma como Bumble For Friends para ayudar a las personas a conectar con otros, en su cercanía, que compartan tus intereses o experiencias, sin importar el momento de la vida en el que te encuentres”, explicó Wolfe Herd.

Así, además de ayudar a encontrar amigos afines, la app también permitirá, entre otras cosas, organizar reuniones en grupo, establecer chats grupales.

El ‘match’ de la amistad