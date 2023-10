Los sneakers que transformaron la forma de usarlos por su diseño, colorido y suela única

Hace seis años, Fran Marchena decidió honrar el legado de su padre, quien había dedicado incansables veinticinco años al mundo del calzado.

Así nació Hoff, una marca que revolucionaría la industria de los sneakers, dotándolos de una explosión de color y autenticidad como nunca antes se había visto.

Fran Marchena, fundador y CEO de Hoff. (Cortesía)

En un abrir y cerrar de ojos, estos tenis se convirtieron en un elemento distintivo en el mundo de la moda, gracias a sus originales suelas y su inconfundible estilo.

Crecimiento

El éxito en Europa fue innegable, y hoy, con gran entusiasmo, aterriza en México con su colección otoño-invierno, la más completa hasta la fecha. Este emocionante lanzamiento se divide en diversas cápsulas, comenzando con la creación de una nueva silueta unisex llamada Track and Field y continuando con una serie de sneakers diseñados especialmente para la temporada invernal.

Sus diseños son variados y con una gran combinación de colores. (Publimetro)

“Tenemos seis años de historia con un crecimiento exponencial. Para nosotros México es un mercado clave, el año pasado hicimos una apertura que fue un éxito donde mostramos lo que hacíamos porque no solo hacemos un producto sino un universo alrededor de él que muestra toda esa vinculación con el arte y el diseño”, afirmó Irene García, gerente de marketing de Hoff durante su visita a nuestro país.

Sus colaboraciones con diversos artistas son muy reconocidas. (Publimetro)

Nuevas formas

Lo más sorprendente es la reciente presentación de las siluetas City, Tribe, District, Skyline, Metro, State y Art. Destacando entre ellas, la colaboración con la talentosa artista mexicana Minerva González, quien se encargó de diseñar las suelas de la fascinante serie “Art”.

“La marca encaja fenomenal con México, con su estilo, cultura y esa mezcla del color que tiene el país, porque los mexicanos gustan mucho del arte, vemos que lo están aceptando muy bien por su calidad e intención en cada silueta”, señaló García.

Esta marca comenzó como un negocio online en Alicante en 2017. (Publimetro)

Diseños únicos

Todas estas creaciones forman un universo estético en el que los lujosos tejidos de terciopelo envuelven los modelos tanto de hombres como de mujeres en tonalidades neutras, con toques de colores neón y flúor estratégicamente colocados. Estos pequeños detalles aportan esa característica dosis de color que identifica a la marca española, elevando el concepto de los sneakers a una nueva dimensión.

Puedes armar diferentes outfits con ellos. (Publimetro)

“El código de vestimenta ha cambiado ahora puedes llevar sneakers para el trabajo y ya no buscas uno solo para deporte sino también para vestirte para una cena. No hay una manera de combinarlos, puedes ponerte un look super neutro donde el foco sean los tenis o puedes hacer un mix arriesgado y aún así los snekears tendrán una gran presencia”, enfatizó.

En resumen, estos sneakers son mucho más que simples tenis; son una declaración de estilo, una explosión de creatividad y una forma de arte en movimiento que ha transformado por completo la forma en que vestimos nuestros pies. Así que prepárate para vivir la revolución de la moda en cada paso que des.

