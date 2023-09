Descubre la eterna influencia de los íconos de la moda en la colección Icons

La moda es un ciclo perpetuo de reinvención y recuerdo donde los íconos del pasado continúan influenciando el presente.

Quien no recuerda aquellos looks de Madonna, Freddie Mercury o George Michael quienes dejaron una marca imborrable al usar chamarras de cuero negro, mezclilla o minifaldas. Actualmente su estilo sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para aquellos que buscan un look con actitud.

Es por ello que Stradivarius lanzó su más reciente colección llamada Icons para aquellos que buscan una imagen audaz, rebelde y atemporal.

Y es que como dice su campaña lo icónico prevalece, nunca pasa de moda. Por eso, la famosa modelo española, Esther Cañadas, encabeza dicha colección junto Joan Smalls y Luna Bijl, que representan también a tres generaciones de modelos que saben que lo icónico es eterno.

La moda, como la historia, aunque no se repite, sí que rima y los clásicos lo son por algo. (Cortesía)

Las prendas de dicha colección otoño/invierno están inspiradas por esos grandes estrellas de la moda donde la mezclilla y la piel sintética se toman como materiales fundamentales en siluetas esenciales como la gabardina, la biker, la camisa o la minifalda. Son atemporales, versátiles y carismáticas para outfit únicos y balanceados.

“La colección está inspirada en las grandes modelos y diseños, presenta prendas que son emblemáticas y que todas deberíamos de tener porque puedes utilizarlas en cualquier ocasión”, señaló Lizbeth Luis López, directora de comunicación de Stradivarius.

Por su parte, José Berenguer, director comercial para México aseguró que la idea era representar prendas que no pasan con el tiempo. “La campaña proyecta eso, podemos ver una modelo como Esther Cañadas que la seguimos admirando como en los ochentas. El objetivo era reflejar la parte de los íconos y de la calidad. Además es muy importante para los mexicanos porque este mercado le da un valor especial a este tipo de prendas”, aseguró.

¿Cómo armar tu look con estas prendas?

Combina con maestría la feminidad y la rebeldía. Usa una minifalda de mezclilla con chaquetas de cuero y accesorios audaces, así conseguirás un look poderoso.

También puedes optar por una minifalda de mezclilla con una chaqueta de cuero negra y unos tacones altos. Añade accesorios llamativos como collares largos y pulseras oversize para un toque moderno.

Para un estilo más rebelde y seductor incorpora en tu guardarropa una chaqueta de cuero ajustada y combínala con una camiseta blanca simple y jeans de mezclilla. Completa el look con unas botas negras y estarás lista para enfrentar cualquier escenario con confianza.

Otro look es usar una gabardina en tono negro o gris y combinarla con unos pantalones entallados y unos zapatos altos para un outfit elegante y sofisticado.

La forma de vestirnos es una de las mejores formas de expresar nuestra identidad y escencia. (Cortesía)

Así que no dudes en incorporar dichas tendencias a tu guardarropa con prendas de esta nueva colección con las que adoptarás un look contemporáneo donde el estilo verdaderamente atemporal nunca pasa de moda.

