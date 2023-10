Elton John pone a la venta su condominio en Atlanta por 5MDD

El británico Elton John es responsable de éxitos como Rocket Man , Crocodile Rock y Don’t Go Breaking My Heart , y de su tributo a la princesa Diana, Candle in the Wind, es el sencillo más vendido de todos los tiempos.

Ha recibido dos premios Oscar, un Tony, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll y el título de caballero de manos de la Reina Isabel II.

El venerado artista completó recientemente su última gira, Farewell Yellow Brick Road, que se convirtió en la serie de conciertos más taquillera de todos los tiempos.

Ahora que se muda permanentemente a su propiedad en Windsor, Inglaterra, ofrece a la venta el condominio en Atlanta que ha sido su base en Estados Unidos durante treinta años por 4 millones 995 mil dólares.

Es uno de los condominios más lujosos de todos los Estados Unidos y ahora puedes vivir en él. (Cortesía de Atlanta Fine Homes)

John compró originalmente un dúplex en el piso 36 de la lujosa torre Park Place en el vecindario Buckhead de Atlanta por 925 mil billetes verdes y luego agregó cinco unidades vecinas a lo largo de los años para construir su residencia de 4 mil 053 metros cuadrados, cuatro habitaciones y siete baños que abarca dos plantas.

La propiedad meticulosamente diseñada cuenta con impresionantes paredes de madera, ventanas del piso al techo y vistas de 360 grados del horizonte de la ciudad y del dosel (cubierta ornamental de madera o de tela que decora y ennoblece un asiento, una imagen o una cama) occidental.

Cada habitación ha sido cuidadosamente decorada, con molduras intrincadas, columnas de estilo griego, escaleras con paredes de vidrio y candelabros únicos. Múltiples balcones en todos los lados de la casa ofrecen magníficas vistas desde el amanecer hasta el atardecer.

Ni un sólo espacio de todo el departamento que no sea un 10 en diseño y confort. (Cortesía de Atlanta Fine Homes)

La épica suite principal incluye un dormitorio con pisos de madera clara y espejos del piso al techo, un baño revestido de ónix, una suntuosa área para sentarse y un enorme vestidor con su propio balcón.

La cocina incluye electrodomésticos de acero inoxidable y una barra desayunadora con asientos. El gran salón de dos pisos, el impresionante comedor de dos pisos, la espaciosa sala de estar y los múltiples espacios de galería que albergaban la colección fotográfica única de John, brindan un amplio espacio para el entretenimiento con estilo.

Las características adicionales incluyen un gimnasio en el hogar, una sala de spa/masajes y tres amplias suites para huéspedes. Nueve espacios de estacionamiento reservados, seis unidades de almacenamiento privadas y cinco unidades de almacenamiento de vino exclusivas completan la casa.

Duerme con un rey en una cama de lujo con las mejores vistas de toda Atlanta. (Cortesía de Atlanta Fine Homes)

Conocida como la “Beverly Hills del Sur”, Buckhead es el distrito residencial y comercial de la zona alta de Atlanta, conocido por sus centros comerciales exclusivos, excelentes restaurantes, mansiones palaciegas y galerías de arte.

Es el segundo código postal más rico del sur (solo superado por Palm Beach, Florida), y es el hogar de muchos de los directores ejecutivos y empresarios más exitosos de Atlanta y de los impulsores de su floreciente industria del entretenimiento.

Park Place, en la codiciada dirección de Peachtree, está ubicado a pocos minutos de los restaurantes de moda a lo largo de Peachtree Road y a pocas millas del Bobby Jones Golf Club. Otras celebridades que han llamado hogar al vecindario fueron Isla Fisher, Sascha Baron Cohen, Tyler Perry y Young Thug.

