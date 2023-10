Segunda quincena de octubre iniciará de maravilla para 5 signos gracias al eclipse solar

Octubre será un mes muy especial, porque tendrá dos eclipses: una solar y otro lunar, que dejará una gran huella en la fortuna y la buena suerte en el zodiaco. El solar será anular y se apreciará, por primera vez en 29 años, en México a las 10: 45 de la mañana del próximo 14 de octubre. Un hecho al que le puede sacar provecho con sus energías positivas, puedes hacer algunos rituales, si así lo deseas.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Si le haces frente a los problemas o situaciones complicadas de una vez todo se solventará rápidamente y sin que pase a mayor. Estarás involucrada en un asunto laboral un tanto complicado, pero lograrás salir bien librada de esto precisamente por lo resolutiva que eres. Otro consejo importante es que debes ser sorda ante las críticas y las palabras malintencionadas de otras personas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Serán días para hacer una limpieza en tu vida, para sacar lo que te hace daño, desterrar a los tóxicos y planear con personas que te sumen y multipliquen tus grandezas. No temas en hacer este operación, porque al final solo importa lo que sientas y necesitas. Tendrás a mucho de tu lado, que te ayudarán a través de consejos sabios y te guiarán.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Eres demasiado desconfiada. La vida te ha hecho así, pero eso no significa que no puedas darle oportunidades a gente que se ha portado maravillosa contigo y te ha demostrado que te quiere incondicionalmente. Cede un poco, esto será una muestra de cariño hacia ti misma y hacia ellos. Te generará mucha tranquilidad una vez que lo logres.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu camino está hecho para que tengas tu propio emprendimiento y has esperado demasiado, hay problemas con la confianza en ti. No temas y lánzate, puedes empezar con poco, pero lo vital es que comiences ya, porque esta es una buena época para hacerlo, porque te irá bien. No esperes que otro te quite la idea y tenga el éxito que está allí para ti. Estos meses son excelentes para los negocios por estar en la recta final del año.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La economía familiar estará en su mejor momento porque hay mucha organización. Tienen un buen control de ingresos y gastos, por lo que cualquier inconveniente no los dejará en cero. Continúa así. Aprovecha para hacer algo verdaderamente grande, una inversión de cualquier tipo, que te genere aspectos de positivos en el futuro, como un negocio, trámite, adquisición de un bien al que le puedas sacar provecho.