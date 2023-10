Rebecca De Alba: 15 años de filantropía contra el cáncer

Rebecca de Alba es una reconocida presentadora de televisión y personalidad mexicana, destacada por su larga carrera en el mundo del entretenimiento y la comunicación. Una de las actividades más relevantes de esta conductora es su contribución a la lucha contra el cáncer. Anualmente, organiza una venta benéfica con el propósito de recaudar fondos para apoyar a instituciones y programas dedicados a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer.

Es por eso que en entrevista para Publimetro y en vísperas de la edición 2023 de este importante evento en la agenda social y filantrópica de México nos cuenta la historia detrás de Fundación De Alba y sus esfuerzos en la batalla contra el cáncer.

¿Cómo nace esta venta benéfica?

– Toda la vida he sido un poco obsesiva del orden y la limpieza. Desde hace más de 20 años, me di cuenta que tenía un fácil desapego a lo material. Si algo ya no me servía, ya fuera en mi clóset o en el de otros, lo sacaba. Como soy una persona bastante práctica, siempre me ha gustado organizar y mantener las cosas ordenadas. Así que, en un momento de mi vida, después de hacer muchos programas de televisión en los que tenía que cambiar de ropa constantemente, me encontré con un montón de vestuario y accesorios que ya no usaba. Fue entonces cuando surgió la idea de darle un sentido más significativo a esa ropa.

En 2008, fundé mi propia organización benéfica. La misión era simple: vender todas esas prendas acumuladas y donar las ganancias a hospitales que atendieran a personas con cáncer. Parte de las ganancias también se destinaron a iniciar nuestra propia fundación. Eso marcó el inicio de todo.

¿Cómo evolucionó hacia la lucha contra el cáncer?

– Ha sido un viaje increíble. Al principio, nuestra atención se centró en ayudar a niños con cáncer. Luego, nos dimos cuenta de la necesidad de apoyar a hombres con cáncer testicular, un tema rodeado de tabúes. Así que comenzamos a hacer conferencias sobre este tema en escuelas y universidades para romper esos prejuicios. Poco a poco, también ampliamos nuestra atención a las mujeres que enfrentan cáncer de mama, ovario y cuello uterino.

Lo más valioso de todo este proceso ha sido el contacto cercano con los pacientes. Implementamos programas de navegación para guiarlos en su difícil viaje. Entendemos la importancia de brindar apoyo psicológico y emocional. Nuestra misión se ha expandido, y es un honor ser parte de la creación de la Ley General del Cáncer en México.

¿Cuáles han sido los mayores retos en esta labor?

– Sin duda, uno de los desafíos más grandes es lidiar con la creciente necesidad de ayuda. A medida que la conciencia sobre el cáncer se expande, también lo hace la demanda de apoyo. Además, hay obstáculos como la falta de recursos y la desinformación. Sin embargo, hemos establecido una fundación sólida y un equipo comprometido. Estamos comprometidos con cumplir nuestras promesas y ayudar a los pacientes de la mejor manera posible. La credibilidad es fundamental para involucrar a la gente y mantenernos en esta lucha.

¿Qué se puede esperar de la venta de este año?

– Nuestra venta benéfica anual es uno de los eventos más emocionantes de la fundación. Este año estamos particularmente emocionados. En colaboración con múltiples marcas, ofrecemos una amplia variedad de productos, no solo moda. Tendremos maquilladores profesionales que compartirán consejos y demostrarán cómo transformar tu apariencia. Los descuentos son increíbles. Es una oportunidad para obtener productos de alta calidad a precios reducidos.

En 2020, 685 000 personas fallecieron por cáncer de mama en todo el mundo. (Dreamstime)

¿Qué mensaje quieres compartir con la gente?

– Los invito cordialmente a unirse a nuestra venta benéfica anual, que se llevará a cabo en Presidente Masaryk esquina con Calderón de la Barca en Polanco, los días 7 y 8 de noviembre de 11 de la mañana a 8 de la noche. La asistencia a este evento no solo les permitirá obtener productos de alta calidad a precios reducidos, sino que también contribuirán a una causa noble y necesaria. Nuestra fundación trabaja incansablemente para ayudar a pacientes con cáncer, y su apoyo es esencial para continuar con esta labor.

