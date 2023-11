Inteligencia Artificial, oportunidad para revolucionar al sector inmobiliario

Impulsar el uso de la tecnología como herramienta para que los asesores inmobiliarios modernicen la industria y ofrezcan un servicio transparente y eficiente al cliente, es uno de los objetivos prioritarios del Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria (CITI), fundado a principios de 2022.

En opinión de sus miembros, la revolución de la Inteligencia Artificial en beneficio del sector ha iniciado llegó para quedarse como una herramienta crucial para el asesor profesional.

Luego de los acontecimientos recientes suscitados con los principales portales donde las inmobiliarias anunciaban sus propiedades, de acuerdo con CITI, la industria ha tenido que reevaluar sus capacidades.

Se ha abierto una oportunidad para reinventarse, generar leads, anunciar propiedades y ampliar sus horizontes en busca de herramientas que permitan a la industria agilizar sus operaciones de manera transparente y eficiente, incorporando la tecnología a la operación cotidiana.

El profesional inmobiliario tiene como tarea diaria prospectar clientes, actualizar su base de contactos, incentivar referidos, hacer seguimiento puntual, crear estrategias de mercadotecnia en las que incluya redes sociales, emplear drones para obtener imágenes únicas, y sobre todo, conocer a su cliente y sus necesidades.

Ahora el sector inmobiliario se moderniza gracias al uso de la Inteligencia Artificial. (Dreamstime)

Sin embargo, hoy tiene como aliada a la inteligencia artificial, en la que puede apoyarse principalmente en el análisis de datos.

De acuerdo con Helena Verron, CEO de The Smart Flat y miembro de CITI, las proptech tienen la ventaja de que, al nacer en un ecosistema digital, han adoptado de manera temprana la IA en sus modelos de negocio. No obstante, esta no tendría que ser exclusiva de las proptech, sino que inmobiliarias tradicionales deberán considerar la utilización de la IA de manera estratégica.

En opinión de los miembros de CITI, la IA tiene un enorme potencial para modernizar el sector inmobiliario e incentivar su demanda. Aún se encuentra en una etapa temprana en nuestro país y aunque no se conoce su potencial a futuro, han identificado los siguientes beneficios para revolucionar al sector inmobiliario y apoyar a los especialistas en sus tareas:

Análisis de datos y conocimiento del mercado sin precedentes

Valoraciones de propiedades automatizadas en tiempo real

Algoritmos que analizan las tendencias del mercado

Comparativos entre propiedades

Ahorro de tiempos y recursos, además de ofrecer información objetiva, confiable y consistente, sin sesgos humanos

Predicciones del mercado, identificando patrones y tendencias

Recomendación personalizada de propiedades mediante los algoritmos que analizan las preferencias de los usuarios, los patrones de búsqueda y otros datos

Redacción de información clara y creativa para anunciar las propiedades

Mejorar la experiencia de los usuarios y aumentar la posibilidad de Scerrar transacciones

Identificación de riesgos potenciales

Evaluación de la rentabilidad de las carteras para optimizar inversiones

El potencial de esta herramienta se extiende a cada vez más sectores. (Dreamstime)

El potencial de la inteligencia artificial para transformar las empresas, las industrias y la sociedad cada vez abarca más ámbitos. En nuestro sector, la vemos como una herramienta que facilita el trabajo de los asesores inmobiliarios, más no pensamos que reemplazará la labor y muchos la calidez ni la sensibilidad humana, indispensables en esta industria — Jorge Carbonell, presidente de Keller Williams México y miembro de CITI

