The Hives llegarán con su show a House of Vans ¡Gratis!

Directo desde Suecia, llega The Hives a la CDMX para rockear en House of Vans ¡Descubre cuándo y cómo puedes asistir a este concierto!

Cuando se acercan los festivales de música, la Ciudad de México se convierte en un lugar lleno de una vibra muy peculiar. Esa que puedes sentir cuando estás a punto de ver a tu artista o tu banda favorita en vivo. La emoción se nota en todos lados, pues es una experiencia única y que muchas personas viven desde el primer minuto de ese día. A una semana del Corona Capital, este grupo de Rock originario de Fagersta, Suecia, anuncia un nuevo show. Aprovechando su visita a nuestro país, los fans tendrán oportunidad de verlos en concierto sí o sí. ¡Toma nota de la fecha, horarios, boletos y más de The Hives en House of Vans!

House of Vans recibe a The Hives en su próxima visita a la CDMX

Si eres fan del rock y sus variantes que van desde la mezcla con el punk o algunas experimentaciones, como el garage, esto es para ti. The Hives, es una banda de rock que se formó en 1993, gracias a Randy Fitzsimmons, que en realidad es un miembro honorario, pues actualmente la banda está conformada solamente por cinco integrantes. Pelle y Niklas Almqvist, Christian Grahn, Johan Gustafsson y Mikael Karlsson, son mejor conocidos por dejarlo todo en el escenario a la hora de dar un concierto. No importa el tamaño del lugar o la ciudad en la que se estén presentando, sus fans podrán confirmar la energía que se siente desde el momento en el que empiezan a tocar.

En 1996 lanzaron su primer EP y un año más tarde, con su primer disco de estudio titulado Barely Legal, entraron de lleno al mundo del rock. Sin embargo, su trabajo experimenta el punk y garage rock, el rock alternativo y el post-punk revival, lo que los lleva a no tener que definir su forma de componer dentro del mismo género. Este 2023, lanzaron su más reciente álbum, The Death of Randy Fitzsimmons, que hace referencia a este misterioso personaje. Se dice que el tal Randy nunca existió, sino que fue un pseudónimo que se le asignó al compositor oficial de The Hives: Nicholaus Arson. Pero cada vez que se menciona este nombre, la banda lo niega, así que no se sabe a ciencia cierta, la verdad detrás de este hombre.

Cuando se reveló el cartel del Corona Capital 2023, se anunció que la banda formaría parte del festival. Estarán presentándose el viernes 17 de noviembre, pero si no los verás ese día, aún tienes otra oportunidad. Pues se confirmó que The Hives se presentará en House of Vans en la CDMX, con un concierto en solitario el sábado 18 de noviembre a las 20:00 hrs.

¿Cómo puedo asistir?

La entrada será completamente gratuita, sin embargo, hay algunos pasos que debes seguir para conseguir tus boletos. ¡Te contamos lo que debes hacer para ver a The Hives en vivo!

Ingresa al sitio oficial de House of Vans

Ubica la fecha y hora del concierto

Registrate

¡Prepárate para ver a The Hives en House of Vans!

Al ser un evento especial, cada registro te permitirá adquirir máximo dos boletos. Y recuerda que sólo podrás asistir si eres mayor de edad. El registro estará disponible este viernes 10 de noviembre a partir de las 18:00 hrs, así que toma nota.

