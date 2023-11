Cómo elegir el mejor colchón y una buena almohada

También te puede interesar: Cinco características que debes tomar en cuenta para elegir una pantalla

Guillermo Villegas Sánchez, socio cofundador de Luuna nos da algunas recomendaciones para todos aquellos que desean adquirir un buen colchón y una almohada. (Cortesía)

¿En qué nos debemos de fijar antes de comprar un colchón?

– Colchones o almohadas es una categoría compleja para hacer una buena decisión de compra como consumidor, por eso recomiendo fijarse en cuatro cosas principalmente: primero, cuáles son los beneficios que te dan la marcas, a través de los atributos, pero muy importante, que sean comprobables. Para definir que un colchón es bueno (y no lo decimos nosotros, sino la ciencia detrás) debe avalar que no vas a tener sueños de ciclos interrumpidos, esa es la clave, si se interrumpe tu ciclo de sueño, en ese momento vas a dejar de descansar bien y eso hará que despiertes con pesadez y no te sientas productivo en el día. Luego tres pilares fundamentales: ergonomía, lo cual se ve a través del tipo de materiales, espumas de alta densidad o resortes encapsulados; el segundo punto es la transferencia de movimiento, para ello se necesitan utilizar materiales que funjan como amortiguadores, lo que impide que si duermes con alguien y se mueve no te despierte en la noche; y el tercero, y para mí es de los más importantes tiene que ser un colchón fresco. Necesitamos poner materiales termorreguladores, que disipen el calor para que puedas mantenerte más fresco durante la noche.

¿Qué hay de las certificaciones y garantías?

—No hay nada como validar por medio de certificaciones y garantías. Las primeras son importantísimas, que los proveedores a quien le vas a comprar te demuestren que tienen un proceso probado de calidad. En las garantías lo que recomiendo es prestar atención a las letras chiquitas, normalmente hay las que no son totales, te dicen “tienes 10 años de garantía” pero serán únicamente tres y pueden hacer una devolución parcial o solo una reparación del producto. Por ejemplo, nosotros hacemos que el consumidor evalúe con base en la garantía, damos 10 años total, qué significa eso, que si hay una deformación, te lo vamos a cambiar por uno nuevo completamente gratis. También es súper importante que hayan políticas de prueba, un colchón es un producto que te tiene que durar 8 a 10 años. Entonces, tomar una decisión en cinco minutos es apresurado, porque muchas veces nos dejamos llevar por el ‘híjole es que está de promoción’. Busca que la marca tenga la política de noches de prueba porque siempre existe un proceso de adaptación.

¿Qué pasa si adquirimos una almohada?

— No es tan distinto, deben ser ajustables porque todos tenemos una fisonomía distinta porque la almohada que me va a acomodar a mí seguramente no es la misma que se adaptará a ti, va a depender mucho de cómo anatómicamente son nuestras medidas y en qué postura dormimos. La ajustabilidad se vuelve crítico, si pueden conseguir una ajustable, van a asegurar que con un solo producto harán una compra infalible. También fijarse en la garantía, me he encontrado que muchas veces no se ofrece y deberían haberlas de por lo menos 12 meses porque son cosas que tienen cambiarse por lo menos cada año o dos. Si te dan eso avala que el producto dure el tiempo de vida que debería tener, además de mantener los componentes en buen estado y sin deformaciones.

Investigaciones demuestran que dormir mal aumenta el riesgo de padecer obesidad, enfermedades del corazón e infecciones. (Dreamstime)

¿Cómo debemos limpiar nuestros colchones y almohadas?

– Son tres cuidados principales: el primero es el aspirado constante, por lo menos casa seis meses para evitar residuos de polvo, incluso que haya proliferación de ácaros. La ventaja de los colchones de espuma es que es más difícil que vivan dentro de la espuma y los resortes; segundo, buscar que tanto el colchón como la almohada tengan fundas removibles y lavables porque cada seis meses se deben retirar, se echa a la lavadora y las tendrás en perfectas condiciones, mucha gente no lo sabe, pero sufren de alergias por su cama, incluso pueden haber microbios y virus que les están provocando alérgenos que se activan durante el día. Por último, utilizar aditamentos que protejan a estos productos, tanto sábanas como protectores en el caso del colchón, impermeables para derrames. Si hay derrame en cualquier colchón, lo más recomendable es retirar la funda, lavarla y dejar el colchón secar por lo menos 24 horas al sol, si el derrame fue muy grande, déjalo más horas.

También te puede interesar: ¿Cuándo debes cambiar tu refrigerador?

Proceso para crear un colchón de espuma

Empieza por el proceso del espumado para hacer los panes de espuma, después pasa por un proceso de corte donde se retiran las orillas y se cortan las capas exactamente a la altura. El paso siguiente es la línea de ensamblado, se juntan las capas, se pegan, van a un proceso de secado y se agrega la funda. Se hace un detallado rápido con aire a presión para retirar cualquier hilo o partícula que quede. Pasa a la compactación y sellado al alto vacío, se compacta con una prensa de 50 toneladas de presión, se dobla y se hace como un rollito para meterse en una caja y está listo para enviarse.

Ritual para tener un buen sueño

Una correcta limpieza de colchones y almohadas puede disminuir alergias y ácaros. (Dreamstime)

Una hora antes de dormir prepara tu té.

Lee las primeras páginas del libro ¿Por qué dormimos?, relájate y disfruta del té.

¡Es momento de acostarte! Rocío un pillow mist en tu almohadaColoca aceite esencial en puntos energéticos: detrás de las orejas, sienes, nuca, pecho y muñecas. Hazlo tranquilamente, regálate ese momento.

IMPORTANTE: Deja tu celular de lado.

Asegúrate que tu habitación esté completamente oscura.Prende una velita.

Haz el siguiente ejercicio de respiración relajante:

Inspira durante cuatro segundos.



Retén la respiración durante siete segundos



Exhala durante ocho segundos.



Apaga la vela.

¿Estás listo para una buena noche de sueño?

Recomendación:

¿Por qué dormimos?

Este best seller brinda respuestas a las preguntas más comunes sobre el sueño. (Cortesía)

El eminente neurocientífico y especialista en sueño, Matthew Walker, nos revela la importancia vital del dormir y el soñar. Y nos responde importantes preguntas sobre el sueño: ¿cómo afectan la cafeína y el alcohol el sueño? ¿Qué ocurre realmente durante el sueño REM? ¿Cómo nos afectan los medicamentos para conciliar el sueño y qué daño pueden ocasionarnos a largo plazo? Explica también cómo podemos aprovechar el sueño para mejorar el aprendizaje, el humor y los niveles de energía; regular las hormonas; prevenir el cáncer, el alzhéimer y la diabetes; retrasar los efectos del envejecimiento; aumentar la longevidad. Con una visión clara, fascinante y accesible ¿Por qué dormimos? es un libro crucial e iluminado.

También te puede interesar: Los mejores libros para planear tus nuevos propósitos