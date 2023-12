Explora San Francisco a través de sus barrios

San Francisco, la icónica ciudad de la bahía, es mucho más que el majestuoso puente Golden Gate y la misteriosa isla de Alcatraz. Si eres un viajero que busca descubrir nuevos horizontes y sabores auténticos, te invitamos a explorar esta ciudad a través de sus vibrantes barrios, cada uno con su propio carácter y encanto.

1. Golden Gate Park

Comienza tu viaje sumergiéndote en la exuberancia de uno de los parques urbanos más visitados del país. Aquí, entre lagos serenos, jardines fragantes y campos de golf, descubrirás el pulso cultural de la ciudad. No te pierdas el Young Museum, que alberga una impresionante colección de arte clásico, y la Academia de Ciencias de California, donde la ciencia cobra vida en un entorno fascinante.

Cada barrio tiene una historia muy especial. (Dreamstime)

2. Castro / Noe Valley

Adéntrate en el bullicioso distrito de Castro, que ha evolucionado de un barrio de clase trabajadora a la meca gay del mundo. Explora sus librerías, tiendas de ropa y bares que cuentan historias únicas. Por otro lado, Noe Valley te cautivará con su atmósfera aburguesada, restaurantes de moda y boutiques encantadoras.

3. Distrito de la Misión

Un vecindario de moda repleto de boutiques y restaurantes que marcan tendencia. Desde la vibrante Mission Street hasta la acogedora 24th Street, descubre la diversidad cultural y gastronómica que este barrio tiene para ofrecer, con una fuerte influencia latina.

San Francisco tiene mucho que ofrecer al turista mexicano. (Dreamstime)

4. Embarcadero / Distrito Financiero

Explora la historia de San Francisco en Embarcadero, donde los muelles y las vistas a la bahía te transportarán al auge de la fiebre del oro. Bicicletas, ferries y tranvías conviven en este distrito, recordándonos que San Francisco siempre ha sido un lugar para embarcarse en nuevas aventuras.

5. Chinatown

Sumérgete en la magia de Chinatown, el primer y más grande de Norteamérica. Con sus clásicas pagodas, farolas ornamentadas y sabores exóticos, este barrio te hará sentir como si hubieras viajado al otro lado del mundo. Descubre su fascinante historia en el Museo de la Sociedad Histórica China de América o visitando el Centro Cultural Chino, eso sí, no te vayas sin disfrutar de sus sabores locales.

En Chinatown puedes encontrar diversos tours. (Dreamstime)

6. SoMa

SoMa es modernidad y cultura en un entorno bohemio y la mejor forma de finalizar tu travesía. Es una antigua zona industrial convertida en un vibrante epicentro cultural. Museos de arte, boutiques, zonas verdes y una animada vida nocturna hacen de este lugar, una parada imperdible. No olvides visitar el estadio de béisbol de los Giants y disfrutar del mejor ambiente que caracteriza a este barrio frente al mar.

Cuatro preguntas a…

Rosalba Saboral Morales, Country Manager de San Francisco para el mercado mexicano.

1. ¿Qué recomendaciones si es tu primer viaje a San Francisco?

— Lo primero es que no se pierdan de un destino con mucha historia y con iconos que han marcado tendencia en todo el mundo tanto en el tema de la tecnología, la cultura y las artes. Es un lugar único con tanta agua y verde alrededor. Más allá de lo que se ve en las noticias es darse la oportunidad de vivir una ciudad verdaderamente hermosa.

Rosalba Saboral Morales, Country Manager de San Francisco. (Cortesía)

2. ¿Qué lugares sugieres recorrer?

— Adicionales al Puente Golden Gate y Alcatraz, la gente tiene que ver el Salesforce Park que se diseñó en el 2020 para darle al centro de la ciudad un nuevo aire, no solo con plantas de todo el mundo sino con eventos todo el año. Puedes hacer caminatas y camping, se puede salir de la ciudad y hacer avistamiento de ballenas. No hay que moverse tan lejos para vivir un lugar que lo tiene todo, si no tienes tiempo de ir a los viñedos puedes hacer los wine tasting dentro de la ciudad, así puedes disfrutar del barrio hippie, el barrio de Castro o vivir el barrio chino un día y al otro, conocer el barrio italiano, hacer estos cambios de cultura en todos los sentidos.

3. ¿Cuál es la mejor época para ir?

— Cualquier época porque no tenemos un clima extremo. Siempre recomiendo abril, mayo o junio. Sin embargo, la luz y las experiencias más lindas están en septiembre y octubre.

4. Platícanos de la conectividad…

— Tenemos muchos vuelos conectando directamente desde la CDMX con United y Aeroméxico, más de 15 conexiones. Cuando empiezan las temporadas altas tenemos frecuencias directas desde Guadalajara, Los Cabos, Cancún y ahora desde Monterrey con Viva Aerobus.