Calzia nombra al diseñador mexicano Alejandro Carlín nuevo embajador del yute

La famosa diseñadora española, Agatha Ruiz De La Prada, cede la estafeta a Alejandro Carlín como embajador del Yute, para representar a la Asociación de Calzado y Moda de la Región de Murcia en España, para las colecciones SS24.

En esta alianza se fusionan talento y compromiso, llevando a Carlín a liderar una selección de firmas reconocidas, trazando así un nuevo desafío en su carrera.

El nombramiento del diseñador mexicano no es solo un gesto de relevancia, sino un testimonio de la continua expansión de las marcas murcianas a nivel global. Su elección se debe a su innegable influencia en la industria y su ferviente compromiso con la excelencia en el ámbito de la moda y el calzado.

Este nombramiento representa todo un reto para el diseñador mexicano Alejandro Carlín. (Erika Padrón / Publimetro)

Experiencia y visión

Salvador Gómez, presidente de Calzia, afirma que la participación de Carlín como embajador constituye un activo invaluable para la asociación, confiando en su experiencia y visión para enriquecer la comunidad de moda y calzado de la región, así como para fortalecer los lazos entre México y España.

En su nueva función, Carlín desempeñará un papel trascendental en la representación de la asociación, participando en eventos, colaboraciones y actividades destinadas a impulsar la innovación, la sostenibilidad y la calidad en la industria de la moda y el calzado en la región. Entre estas iniciativas, se destaca el impulso de la versátil alpargata, un calzado que ha conquistado grandes mercados.

Encontrarás una gran variedad de calzados que además de ser cómodos son de gran calidad. (Erika Padrón / Publimetro)

“Me encanta incursionar en el mundo del zapato porque es completamente diferente, tanto el punto como los zapatos son parte de la moda, pero distintos, yo no fabrico puntos entonces hay que ver qué colaboración se puede lograr con estos tejidos e hilos. También es interesante porque tengo esa pasión oculta por las alpargatas, las uso mucho, pero desarrollar una línea o producto para mi marca significa mucho y ahora que me hayan nombrado embajador y conocer el producto desde el fondo, se me hace muy interesante”, subrayó Alejandro.

Próximas actividades

Su viaje hacia Caravaca de la Cruz durante el 8º Festival de las Artes del Yute, programado para el 30 de mayo de 2024, será el escenario donde las autoridades de la comunidad autónoma y las firmas regionales le otorgarán oficialmente su nombramiento, marcando así el inicio de una emocionante travesía.

El yute en sí, es un material artesano, per sé sostenible, que garantiza la mejor calidad de calzado. (Erika Padrón / Publimetro)

De esta forma, este año promete ser testigo de colaboraciones estratégicas entre Carlín y marcas destacadas de la Asociación, con el objetivo de presentar colecciones cápsula que fortalezcan aún más el vibrante panorama de la moda y el calzado entre Murcia y México.

Es importante destacar que la Asociación de Industrias del Calzado y Alpargatas del Noroeste Murciano (Calzia), respaldada por el Info de Murcia, ha sido un pilar en la promoción de la filosofía sostenible y de proximidad que caracteriza a la tierra caravaqueña desde tiempos inmemoriales.

Además, Calzia se enfrenta al desafío de obtener la denominación de origen para el “Calzado de Yute de Caravaca”, lo que impulsaría el turismo industrial y la difusión internacional del producto.

Difundir el uso de alpargatas

Carlín, consciente de esta oportunidad, no escatima en su compromiso por promover la presencia de las alpargatas en el mercado mexicano, reconociendo su versatilidad y su potencial para complementar cualquier atuendo en toda ocasión.

“Hay muy pocas marcas que venden alpargatas en México, las encuentras en las departamentales en verano, pero no las tenemos todo el año, podría haber una línea siempre. Cuando asesoro a una novia en verano le digo ‘necesitas unas alpargatas, no necesitas tacones, vas a estar más cómoda, fresca y linda’, pero conseguirlas es complicado, espero que el mercado mexicano y los grandes almacenes puedan importar este tipo de piezas, ya que combinan con todo tanto para día, tarde o noche”, señaló Carlín.

Durante su reciente visita a México, Calzia participó en Intermoda, la exposición de negocios de moda más grande de Latinoamérica, donde presentó sus marcas ante compradores y líderes de la industria textil y del calzado, reafirmando así su interés por ingresar al mercado mexicano, considerado como la punta de lanza en Latinoamérica.

La producción de calzado es responsable y sostenible. (Erika Padrón / Publimetro)

Las marcas de la Asociación que visitaron nuestro país fueron:

Perssam: Firma de moda murciana con más de cuarenta años de experiencia que está comprometida con la fabricación 100% española. Está dirigida principalmente al público femenino que se adapta en el patronaje y fabricación de tallas que van desde la talla S a la 3XL.

Casteller: Especialista en la fabricación de calzado con suela de yute, que crea sus diseños y produce toda su colección en un enclave histórico y único, Caravaca de la Cruz. Hasta ahora mantiene el valor del proceso de fabricación artesanal con el cosido a mano, que hace que se distinga por sus diseños elegantes con un toque rústico.

Maypol: Artesanía, diseño y moda. Estos son los tres pilares fundamentales de Maypol. La esencia y filosofía de una marca de calzado, cuyo objetivo es la mujer dinámica, cosmopolita y moderna que busca comodidad y sofisticación en su día a día.

Peregrinas de Caravaca: Nace con la misión de aunar el pasado, el presente y el futuro de Caravaca. La marca también tiene una vocación nacional e internacional para ser bandera de la Región de Murcia más allá de sus fronteras.

Zoysan: Especialista en la fabricación de Zapatos de Comunión para niña, donde destacan sobre todo sus Esparteñas y Manolitas siempre decoradas con flores fabricadas y pintadas a mano, en Delfín Moda Infantil traemos una gran selección de su colección de zapatos.