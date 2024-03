Factores de riesgo del cáncer de mama que no puedes pasar por alto

La noticia de que la princesa Kate Middleton está bajo tratamiento por cáncer estremeció a todo mundo, y aunque aún no se conoce qué tipo padece, la afectación a su salud es un llamado de atención para conocer los factores de riesgo por ejemplo del cáncer de mama, que es uno de los que tiene mayor incidencia.

Apenas 10% de los cánceres de mama están asociados con un riesgo genético, y aunque los mayores detonantes del cáncer de mama son ser mujer y envejecer, especialistas como la doctora Priya Ramshesh, oncóloga torácica y hematóloga del Hospital Houston Methodist urgen a conocer los factores de riesgo de esta enfermedad, así como tomar medidas preventivas para actuar a tiempo.

Recordó que el cáncer de mama es el segundo cáncer más común en mujeres, sin embargo, cada vez hay más diagnósticos tempranos gracias a las mamografías anuales a partir de los 40 años.

“Es cada vez más curable; justamente debido al diagnóstico temprano”, explica la doctora Ramshesh, y recuerda que hoy en día se sabe mucho más sobre el cáncer de mama, incluyendo sus factores asociados, por lo que estar consciente de ello, puede ayudar a entender cómo reducir el riesgo y clarificar si una mujer necesita pruebas de detección más tempranas.

Factores de riesgo del cáncer de mama

Los antecedentes familiares son probablemente el factor de riesgo más escuchado, pero no es el único a considerar, ya que existen otros elementos que aumentan el riesgo de cáncer de mama como:

Ser mujer (este cáncer también afecta a los hombres, pero en menor proporción)

Aumento de la edad

Ciertas mutaciones genéticas relacionadas con el cáncer de mama, como BRCA1 y BRCA2

Antecedentes personales de radioterapia torácica (por lo general, el resultado de someterse a un tratamiento para el linfoma en la niñez, adolescencia o adultez joven)

Antecedentes familiares de cáncer de mama o afecciones relacionadas con el cáncer de mama

Comenzar el ciclo menstrual antes de los 12 años

Experimentar la menopausia después de los 55 años

Tener sobrepeso, especialmente tener exceso de peso alrededor de la cintura (también conocido como grasa visceral)

Mala alimentación, ya que esto puede contribuir al aumento de peso

Falta de actividad física, ya que esto puede contribuir al aumento de peso

Uso a largo plazo de la terapia de reemplazo hormonal

Nunca haber estado embarazada

La especialista recuerda que tener uno o más de estos factores de riesgo no significa que una persona vaya a tener cáncer de mama, al igual que no tener ninguno no significa que no hay riesgo.

“Los mayores factores de riesgo para el cáncer de mama son ser mujer y envejecer (…) No son factores que podamos cambiar, por lo cual se recomiendan mamografías anuales para todas las mujeres a partir de los 40 años”. — Doctora Priya Ramshesh, oncóloga torácica y hematóloga del Hospital Houston Methodist

Es posible que algunos de los otros factores de riesgo de cáncer de mama que las personas no pueden cambiar, requieran acción. Por ejemplo, haberse sometido a radiación en el pecho o tener una mutación genética relacionada con el cáncer de mama, justifica una detección más temprana, a veces a los 25 años.

Tener un familiar con tenga cáncer de mama, o que lo haya tenido en el pasado, no significa automáticamente que tengas un mayor riesgo. Simplemente significa que los médicos precisan de más información.

Factores de riesgo del cáncer de mama que sí se pueden controlar

Hay un principio subyacente importante: cuanto a más estrógenos se esté expuesta una mujer, mayor será el riesgo de cáncer de mama. La exposición al estrógeno no siempre es modificable, no se puede cambiar el hecho de que una mujer inicie tempranamente su período, o haya tenido una menopausia tardía. Pero ciertas elecciones de estilo de vida influyen en los niveles de estrógeno, más allá del ciclo menstrual.

“El aumento de peso es importante, particularmente el aumento de peso después de la menopausia, ya que se vuelve más fácil aumentar de peso en este momento de la vida de una mujer”, explica la experta del Hospital Houston Methodist. “Cuanto más se permita que el tejido graso se deposite en el hígado, más colesterol habrá en ese tejido que se convertirá en estrógeno, lo que aumentará el riesgo de cáncer de mama”.

Otro elemento de riesgo a considerar es la terapia hormonal, un tratamiento común para los síntomas de la menopausia, como los sofocos y los sudores nocturnos. La terapia hormonal a largo plazo, incluso a dosis bajas de estrógenos, se ha relacionado con el cáncer de mama.

¿Cómo reducir el riesgo de cáncer de mama?

Todas las mujeres corren el riesgo de padecer cáncer de mama, por lo que es importante que todas tomen medidas para reducir ese riesgo. Estas recomendaciones de los especialistas del Hospital Houston Methodistque pueden ser de ayuda:

- Conocer los antecedentes médicos de tu familia, ya que esto puede ayudar a determinar si podrías necesitar una prueba de detección de cáncer de mama antes de los 40 años

- Mantener un peso saludable y ser muy consciente del peligro que impone la grasa visceral sobre el aumento en el riesgo de padecer cáncer mamario.

- Llevar una dieta saludable, eligiendo verduras, frutas, cereales integrales, productos lácteos bajos en grasa y proteínas magras en lugar de carnes grasas y alimentos procesados llenos de azúcares refinados, grasas saturadas y azúcares añadidos.

- Ser físicamente activa: por dar un ejemplo: la Sociedad Americana del Cáncer, recomienda al menos 30 minutos de ejercicio al menos cinco veces por semana,

Por último, aunque no es una forma de prevenir el cáncer de mama, la doctora Ramshesh recuerda que es imperativo seguir las pautas de detección del cáncer de mama, ya que ser una mujer mayor implica un mayor riesgo, por lo que eventualmente todas las mujeres están en riesgo.