Orlando, un destino para conocer más allá de sus parques temáticos

Orlando, Florida es conocida por albergar la mayor cantidad de parques temáticos, 14 de ellos en la ciudad y algunos más en ciudades cercanas, de acuerdo con Leo Salazar, Public Relations Sr. Manager de Visit Orlando, la oficina turística.

Este centro turístico atrae a millones de visitantes de todo el mundo, entre ellos a más de 100 mil mexicanos entre abril y junio de 2023 de acuerdo con estimaciones de Visit Florida, por su amplia gama de atracciones para todas las edades y gustos.

Además de los parques temáticos, la ciudad cuenta con una amplia gama de atracciones, hoteles, restaurantes y tiendas (Cortesía)

La ciudad se muestra en auge y expansión pues en el trayecto del aeropuerto o los parques temáticos al dowtown se observan construcciones por doquier de apartamentos y negocios que son demandados ante la oleada de gente que llega a establecerse permanentemente por oportunidades laborales.

Por supuesto, ofrece una variedad de actividades y lugares interesantes más allá de sus famosos parques temáticos, así que si estás pensando en este destino para tus próximas vacaciones, toma nota de lo que puedes hacer, además de visitar los parques de Disney, Universal, Seaworld o Lego, por mencionar tan solo algunos de ellos.

Naturaleza

El Lake Eola Park es un hermoso lago que se ubica en el centro de la ciudad al que acuden cientos de personas para caminar, trotar o hacer ejercicio al aire libre disfrutando de la agradable vista. Aquí se pueden alquilar botes de remos en forma de cisne y pasear por los senderos bordeados de árboles.

Está es una excelente opción si lo que buscas es pasar un día ameno y disfrutar del clima de la ciudad. (Cortesía)

Cuenta con un área de juegos para niños, sanitarios, bebederos, jardines exuberantes y ocasionalmente se presentan eventos culturales y festivales. También es posible ver patos, cisnes y otras aves deambular tranquilamente por los senderos que le adicionan un encanto especial al paseo.

Artes

Si te gusta el arte y la cultura tienes que visitar el Dr. Phillips Center for the Performing Arts, este centro es el lugar ideal para disfrutar de espectáculos de música, teatro, danza y más. Ofrece una amplia gama de eventos y actuaciones de artistas locales e internacionales.

Déjate cautivar por la arquitectura y espectáculos de este recinto. (Cortesía)

El cartel incluye producciones de Broadway, músicos de primer nivel, comediantes destacados, entretenimiento familiar y mucho más, incluidas actuaciones del Orlando Ballet, la Opera Orlando y la Filarmónica de Orlando.

Compras

A todos los mexicanos nos encanta hacer shopping cuando visitamos Estados Unidos y, en esta ciudad, encontrarás diferentes centros comerciales y outlets para darte ese gusto.

Uno de los más recomendables es The Mall at Millenia por ser elegante y sofisticado, el cual ofrece de todo, desde los últimos gadgets de Apple hasta marcas de lujo de talla mundial como Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co. y Rolex.

Regresa de tu destino luciendo conjuntos sorprendentes a precios increíbles. (Cortesía)

Cuenta con más de 150 tiendas, siete restaurantes, e impecables servicios y comodidades como entrega gratuita en el hotel y cambio de divisas.

Ahora ofrece sesiones gratuitas de estilismo personal con un profesional, mientras los acompañantes se pierden en las diversas tiendas tú puedes aprovechar para darte una arregladita.

Espectáculos

Si quieres traerte a casa una experiencia memorable, entonces tienes que acudir a La Nouba Theater para emocionarte con Drawn to Life by Cirque du Soleil, un espectáculo sin igual, que remueve todas las sensaciones.

Este show lo pueden disfrutar chicos y grandes. (Cortesía)

La fantasía se vuelve realidad en esta primera colaboración de la reconocida compañía circense y Walt Disney, llevándote a un mundo en el que el escritorio de un animador se convierte en el escenario y los dibujos cobran vida a través de múltiples acrobacias que hacen parecer que es de lo más fácil del mundo ejecutarlas.

Como el teatro se encuentra ubicado en Disney Springs, al terminar el show puedes dirigirte a una tienda, un bar o un restaurante que se localizan en este espacio comercial.

Museos

El vecindario de Winter Park, alberga un museo que te sorprenderá con la colección más completa de Louis Comfort Tiffany. Se trata del The Charles Hosmer Morse Museum of American Art en el que podrás admirar joyas, cerámicas, pinturas, vidrieras, ventanas, lámparas y un elaborado interior de capilla creado para la Exposición Universal de Chicago de 1893.

La maravilla de sus detalles se disfruta en cada rincón. (Cortesía)

Se puede apreciar que las lámparas y cristalería que fabricó tienen formas suaves y colores cambiantes, logrando con esto un nuevo arte estadounidense.

El Museo también alberga una importante colección de arte americano, cerámica y colecciones representativas de la pintura, y el arte decorativo americanos de finales del siglo XIX y principios del XX.

Este recinto cuenta con una importante relevancia histórica y cultural. (Cortesía)

Al salir, recorre a pie las calles de Winter Park, te va a encantar por sus elegantes boutiques, galerías de arte, cafés al aire libre, heladerías y restaurantes. Un barrio que, a juzgar por los autos Tesla que utilizan como patrullas, denota su poderío económico.