Agricultura regenerativa, el documental que habla de la alimentación del futuro

En marco del Día Internacional de la Tierra se presentó el documental Regenerando nuestra Madre Tierra que aborda la visión, retos y resultados de grupo Danone en la implementación de las prácticas de agricultura regenerativa en la producción de fresa, uno de sus insumos más importantes.

El proyecto Madre Tierra tiene como objetivo empoderar a los agricultores de fresa en Maravatío, Michoacán mediante prácticas agronómicas sostenibles y tecnologías innovadoras que les permita aumentar la productividad y rentabilidad de sus cultivos, al tiempo de promover la responsabilidad ambiental y la producción de alimentos de manera sostenible.

“Si hoy no cuidamos del suelo, si hoy no cuidamos de las maneras en que estamos haciendo agricultura, no va a haber manera de producir los alimentos que necesitamos. Por ello, estamos convencidos que con este programa además de producir comida buena, y saludable, construimos desde el campo y las comunidades locales toda una cadena de bienestar”.

— Jean-Marie Gerbeaux, Gerente Regional de Abastecimiento en Grupo Danone.