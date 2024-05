Rendimiento, estilo y conectividad 5G al alcance de tu mano con este smartphone

Después de tener a prueba el smartphone Vivo V30 Lite 5G por un mes y medio puedo decir que la experiencia ha sido bastante satisfactoria en términos generales porque destaca en varias de las principales características que se busca en smartphone, una de ellas, la cámara fotográfica, basta decir que durante este lapso de tiempo varias personas me dijeron “oye, que buenas fotos toma tu teléfono”.

Estos resultados, sin duda, se deben al software de la cámara que integra con la ayuda de la Inteligencia Artificial que identifica bien los diversos escenarios y los modos de fotografía especializados que se pueden seleccionar.

La cámara integra un anillo de luz aura inteligente para lograr mejores retratos. (Publimetro/Ignacio Campos)

Otro punto a su favor es que es compatible con las redes 5G, lo que significa que tiene una mayor velocidad de conexión comparado con tecnologías anteriores, lo que permite descargar y cargar datos de manera mucho más rápida. Esto es especialmente útil para transmitir contenido multimedia, descargar aplicaciones y juegos grandes, y realizar videollamadas de alta calidad.

Diseño

Vayamos por partes, lo primero que tienes que saber es que se trata de un smartphone de gama media que, a mi juicio, está bastante equilibrado entre rendimiento, diseño y precio. Desde que lo vi por primera vez, me atrajo su diseño elegante, y moderno en el color que la marca denomina negro bosque y, al verlo detenidamente, da la impresión de ser un equipo más caro de lo que realmente es.

Posee un cuerpo delgado y bordes curvos que lo hacen cómodo de sostener, mientras que la parte trasera presenta un acabado brillante que le confiere un aspecto premium. La pantalla IPS LCD de 6.67 pulgadas ofrece una resolución 2400 × 1080 Full HD+ con colores vivos y buenos ángulos de visión.

El módulo de la cámara se encuentra en la esquina superior izquierda y destaca porque tiene un anillo de luz Aura que se puede ajustar según las condiciones de iluminación, de cálida a fría. La estructura está hecha de plástico y tiene una textura de aluminio cepillado brillante.

Más delgado, más potente y más impresionante. (Publimetro/Ignacio Campos)

En el frente, tiene un corte perforado que alberga la cámara selfie. Los biseles son mínimos en todos los lados, lo que aumenta la experiencia premium. Tiene una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo local de 1150 nits, lo que facilita la visualización incluso a plena luz del sol y proporciona colores vibrantes y precisos.

Se nota que la marca puso mucho énfasis en el diseño, pues es bien sabido por todos que “de la vista nace el amor”, así que en este aspecto no hay nada que objetar.

Rendimiento

Para lograr una experiencia fluida en las diversas tareas que necesitas llevar a cabo en tu día a día se apoya en un procesador Snapdragon 695 de 8 núcleos a una velocidad de 2.2 GHz,12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento para que puedas cómodamente navegar por internet, usar redes sociales, ver videos en streaming, videojuegos, ejecutar aplicaciones de productividad y guardar más fotos, videos y archivos sin preocupaciones constantes por depurar para tener más espacio.

La verdad es que cumple satisfactoriamente con las demandas más solicitadas y por el precio que se paga es bastante bueno su desempeño.

Cámara

Posee una configuración de cámara triple en la parte posterior y se compone de un lente principal de 64MP con una apertura de f/1,79, un lente ultra gran angular de 8MP con una apertura de f/2,2 y un sensor de profundidad de 2MP con una apertura de f/2,4.

En condiciones de buena iluminación la cámara hace bien su trabajo reflejando los colores de manera viva y brillante. (Publimetro/Ignacio Campos)

El flash trasero y del anillo Aura tiene una temperatura de doble color, de cálida a fría, y se puede ajustar manualmente para obtener mejores tomas, lo que resulta ideal para obtener mejores condiciones de iluminación al tomar fotografías y videos.

El diseño es bastante elegante y por los terminados, parece un equipo más costoso. (Publimetro/Ignacio Campos)

La cámara trasera incluye varios modos predeterminados como: noche, retrato, fotografía, vídeo, microcorto, alta resolución, panorámica, documentos, cámara lenta, time-lapse, superluna, pro, doble exposición, doble vista, live photo y macro. La cámara trasera puede grabar vídeos de 1080p a 30 fps.

En tanto, la cámara frontal logra tomar selfies de 50MP con apertura f/2.0. Incluye funciones como noche, retrato, fotografía, vídeo, microcorto, alta resolución, doble exposición y fotografía en vivo. También puede grabar vídeos de 1080p a 30 fps.

A pesar de la iluminación tenue, la cámara logra reflejar bien la ambientación sin que sacrifique calidad en el resultado final. (Publimetro/Ignacio Campos)

Batería

Su batería de 4500 mAh, ofrece una buena autonomía, permitiendo un uso continuo durante todo el día con una sola carga. En mi caso, lo enciendo desde las 7AM y no se descarga hasta que vuelvo a casa alrededor de las 10PM, además, cuenta con carga rápida de 44W, lo que ayuda a recargar la batería de forma rápida y eficiente en alrededor de una hora cuando está completamente descargado. Este aspecto me gustó mucho porque lo considero vital para no quedarme incomunicado en ningún momento a lo largo del día.

Sistema Operativo

Ejecuta Funtouch OS 13 basado en Android 13, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y personalizable. Si bien la interfaz puede resultar un poco diferente a la de otros smartphones Android, cuenta con una gran cantidad de características y opciones de personalización que permiten adaptar el dispositivo a las preferencias de cada usuario.

La pantalla se ve muy bien, aún con la luz del sol. (Publimetro/Ignacio Campos)

Conclusión

Es un smartphone de gama media que no dudarías en regalar a tu madre (el 10 de mayo) o a tu padre (Día del padre) y te sentirías muy orgulloso de dar un presente de este tipo a dos seres tan significativos en tu vida, sin tener que desembolsar tanto dinero.

Tiene muy buen equilibrio entre rendimiento, diseño y precio, un sistema de cámaras bastante sobresaliente y una buena autonomía de batería, además de ser compatible con la red 5G.

Es una opción atractiva para aquellos que buscan un dispositivo confiable sin gastar demasiado porque cumple satisfactoriamente con las demandas de la mayoría de las actividades que se necesitan para productividad y entretenimiento.

Especificaciones