Paty Cantú sorprendió a sus fans en Tecate Emblema dentro y fuera del escenario

Durante el primer día de Tecate Emblema, los tres escenarios principales fueron testigos de la entrega y dedicación de todos los artistas que se presentaron. Con una oferta variada entre los diferentes subgéneros del pop, los asistentes pudieron disfrutar de estrellas internacionales y nacionales.

Una de las que más destacó fue Paty Cantú, quien se presentó por primera ocasión en el festival y le hizo saber en todo momento a sus admiradores, entre canción y canción, lo alegre que se encontraba de presentarse en el evento.

La interprete no dejó pasar la oportunidad de cantar los éxitos más aclamados a lo largo de toda su carrera. Obras parte de sus mejores álbumes como La Mexicana, #333 y Me Quedo Sola se apoderaron de todo el recinto con pasión y entusiasmo. Hasta que todo termino en euforia con Afortunadamente no eres tú, sencillo homónimo de su segundo LP.

Abrazos y sorpresas

La estrella de pop mexicano no solo deleitó al público con su talento sobre el escenario principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez, además se aventuró a camuflajearse entre la multitud para recompensar a sus fans con una dinámica muy emocionante y emotiva.

De forma ingeniosa, la cantante pasó desapercibida entre los asistentes del festival, mientras llevaba consigo un outfit para ocultar su identidad, junto a un letrero misterioso con el que ofrecía intercambiar abrazos por una sorpresa.

Después de un arduo trabajo de caracterización solo sus verdaderos seguidores fueron capaz de reconocerla. (Cortesía)

Aquellos que se animaron a participar y lo hicieron de forma correcta descubrieron que esa persona misteriosa en realidad era la propia Paty Cantú, que se encontraba entre ellos para recibir el amor que tanto le expresan cuando interpreta sus canciones.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, pues la cantautora decidió invitar a algunos afortunados a tener una convivencia exclusiva en su camerino, en donde tuvieron la oportunidad de disfrutar de cervezas, charlas únicas, tomarse selfies y hasta corear algunas de sus canciones.

Esta experiencia emblemática fue posible gracias a Tecate, que es un referente en los festivales de música en México y ha sido reconocido por ofrecer experiencias únicas a sus asistentes. Así que la próxima edición ve preparado para cualquier sorpresa.