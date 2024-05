Vallarta Pride 2024: Un evento inclusivo para todos

La semana del orgullo LGBT+, que se lleva a cabo del 17 al 26 de mayo, se tiene programada la edición 11 del Vallarta Pride, que busca informar y educar sobre las vivencias de la comunidad LGBT para fomentar el respeto y la convivencia.

La organización, que ha crecido en los últimos tres años bajo la dirección de Carlos Plascencia, se esfuerza por ofrecer una programación variada y de alta calidad a pesar de los desafíos económicos.

Desde el hotel Costa Sur Resort& Spa Publimetro platicó con el organizador para saber más detalles de este festival que espera más de 22 mil personas para esta edición y esto fue lo que nos platicó.

Piscina del hotel Costa Sur Resort & Spa (Publimetro/Ignacio Campos)

¿Qué se tiene programado para el Pride de este año?

— Empezamos el martes con unas conferencias, que a mí me parece muy interesante, porque creo que la información y la comunicación de cualquier tipo es trascendental y nos hace cambiar nuestra forma de ver la vida y para nosotros es bien importante tener en Vallarta Pride, no solamente la fiesta.

Tenemos cultura, arte, deporte, entretenimiento y empezamos con tres conferencias, una fue sobre las personas de la tercera edad. Invitamos a un conferencista donde nos hablaba sus vivencias y qué está haciendo hoy para vivir, ya que es una persona de la tercera edad. En la comunidad LGBT es poco probable que tengamos hijos, entonces, ¿quién te va a cuidar? ¿de dónde vas a sacar dinero? Ya no hay Jubilaciones para los jóvenes, entonces todas esas cosas nos la platicó y me pareció súper interesante porque uno cuando es joven cree que la juventud dura para toda la vida y es un error.

También hubo dos talleres, uno sobre el auto placer para las personas que tienen clítoris y vagina, por muchos años esta tema ha sido tabú, pues las mujeres no pueden decir que se masturban y el otro para las personas que son poliamorosas, ya que por mucho tiempo se nos ha dicho que el amor único debe ser para una sola persona y ¿qué pasa cuando te enamoras de dos, entonces eres infiel o haces acuerdo para poder llevar una vida con dos o más personas?

Carlos Plascencia, director del Comité Organizador del Vallarta Pride dio detalles del festival. (Publimetro/Ignacio Campos)

Tenemos una carrera este sábado 25 de mayo de 3 K y 6 k en categoría varonil, femenil, y no binario; no tiene un premio, solamente se organiza para convivir entre nosotros mismos, es una carrera recreativa, damos un kit de bienvenida, que trae la camiseta, su medalla y algunos otros artículos que vienen en una bolsita muy bonita.

El festival ofrece tres días de conciertos, música en vivo, una Beach Party donde se presenta jazz, a Playa Limbo se presenta, Robin, que es una gringa muy famosa, además de algunos talentos locales de muy alta calidad, la mayoría te podría decir que han estado en Televisa o en TV Azteca, pero ahora ya viven aquí.

Además de esto, tuvimos una pasarela con Armando Mafud, un reconocido diseñador con lleno total.

¿Cuándo concluye y qué resultados esperas alcanzar?

— Concluye el domingo 26 y lo hacemos con una subasta de arte, varias personas nos lo han pedido y, si te fijas, en el malecón de Puerto Vallarta tenemos muchas esculturas de Fernando Colunga y de muchos otros autores, aquí se consume mucho arte por lo que organizamos una subasta, no solamente de artistas nacionales y locales, sino también internacionales, entonces es una subasta muy exclusiva.

Esperamos, el año pasado tuvimos en una sola fiesta 8 mil personas, pero realmente, el año pasado vinieron 22 mil personas con una derrama económica de 17 mil millones de pesos para Puerto Vallarta. Este festival no solamente es para la comunidad LGBT, sino para Vallarta en general pues es el festival más importante que tiene nuestra región.

¿Cuánto tiempo llevas como organizador y qué tan complejo resulta llevar a cabo un evento como este?

— Apenas tengo 3 años y de esa fecha para acá le hemos dado un giro totalmente diferente porque siempre había sido un festival de la comunidad, a nivel local, pero cuando entramos vimos el potencial que se tenía. Empezamos tres personas haciéndolo y eran 11 días de eventos, en este año se sumó Alfredo Soria y ahora somos cuatro personas, pero para hacer los 11 eventos es súper difícil, no tenemos ayuda económica por parte del gobierno ni ninguna institución, lo único que nosotros hacemos es tocar puertas con marcas que quieran sumarse y les ofrecemos la representación para la gente nacional, sino también de Estados Unidos y Canadá.

Carlos Plascencia, director del Comité Organizador del Vallarta Pride. (Publimetro/Ignacio Campos)

Ahora ya viene gente de Colombia y de España por lo que cada vez nuestro Vallarta Pride se vuelve tan interesante que puede ser un poco más fácil en cuestión económica, pero como nos encanta trabajar y nos gusta hacer las cosas perfectas, es un detalle que te lleva todo un año saber a quién traer, cuál puede ser aceptado o quién les va a gustar o no les va a gustar.

¿Este festival es solamente para la comunidad?

— No, a mí me gusta siempre decir que es para la diversidad sexual y entiéndase que en la diversidad sexual entramos todos, también los heterosexuales ¿y por qué? Porque a diferencia de todos los Pride que hay en todas partes nuestro Pride no solamente es de fiesta y de nuestro Orgullo LGBT. Muchos de nosotros estamos informados de lo que pasa, de lo que sentimos y lo que acontece en nuestro día a día, pero ¿qué pasa con las personas heterosexuales que no saben lo que vive una persona gay, lesbiana o bisexual?

A ellos hay que informarles, es por eso que yo creo que las personas heterosexual también están incluidas en nuestro Pride por eso no solamente celebramos comunidad LGBT nosotros, también celebramos a la diversidad sexual.

¿Qué recomendación haces para que las personas rompan todas esas barreras y creencias con las que han crecido y cambien las percepciones negativas hacia la comunidad?

— Es bien difícil, la verdad es que no juzgo a nadie, porque cada quien vivimos diferente, nos educaron de manera diferente, unos son católicos, otros son cristianos, otros no creen en nada, Desde este ángulo, donde cada quien ve las cosas desde sus vivencias, es como se juzga a lo que ve enfrente, lo que yo invitaría es que estemos abiertos a todo, y no hablo solamente de sexualidad, abiertos a probar sabores, no me gustaba la cebolla hace un año hoy voy a dar la oportunidad de probar esa cebolla; de ir a conocer otros lugares o de leer un buen libro, y esto considero que te va a abrir la mente para respetar a todo, no me gusta, pero lo respeto tengo que convivir porque vivimos en un entorno donde hay gays, lesbianas, bisexuales y esto no va a cambiar.

¿Algún mensaje final que quieras dejar a nuestros lectores de Publimetro?

— Los invito a que se arriesguen, a que vivan, que respeten la diversidad única que tenemos todos como persona, que respete su personalidad, que se sientan libres y que no dejen de hacer lo que les gusta y así vamos a vivir en felicidad todos.