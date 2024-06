Un hotel con enfoque personalizado para escaparse el fin de semana en la CDMX

En un mundo donde la autenticidad y la personalización son cada vez más valoradas, los hoteles están respondiendo a esta demanda con experiencias a medida que van más allá de las expectativas tradicionales.

Por supuesto hay propiedades que llevan la personalización al siguiente nivel prueba clara de ello es la marca de hoteles y restaurantes Kimpton, donde los deseos del huésped motivan a deleitar de formas únicas para convertir la estadía en la escapada que los huéspedes no sabían que necesitaban.

Kimpton Virgilio se creó con un concepto único de experiencias absurdamente personalizadas. (Cortesía)

Esta marca boutique de IHG Hotels & Resorts recientemente abrió su segunda propiedad en México: Kimpton Virgilio donde son especialistas en brindar experiencias ‘absurdamente personalizadas’, ¿pero qué es eso que Kimpton Virgilio sabe que tanto buscan sus huéspedes y visitantes?

1. Conexión con la comunidad local: ofrece la oportunidad de sumergirse en la cultura local a través de momentos auténticos y significativos. Desde el diseño del hotel con toques modernos y locales, hasta su ubicación estratégica, que brinda alternativas de movilidad que les permite a los huéspedes explorar la zona. Por ejemplo, hay bicicletas para préstamo libre de costo para recorrer los museos y zonas turísticas cercanas y experimentar la ciudad como auténticos locales, también cuentan con bocinas bluetooth para tomarlas e ir de picnic a lugares cercanos.

2. Experiencias gastronómicas personalizadas: cada vez las personas tienen distintas necesidades alimenticias, por eso los chefs se adaptan a los gustos culinarios de cada persona, ya sea si llevan una dieta vegetariana o vegana o si siguen alguna dieta específica, en sus dos conceptos gastronómicos Pepe Mesa Española y La Caña, que están abiertos al público, hay alternativas para todos los paladares y preferencias.

Hotel Kimpton Virgilio Pepe: Mesa Española, el restaurante del hotel, disponible para sus huéspedes y público en general. (Cortesía)

3. Amenidades personalizadas: antes de la llegada de los huéspedes, el hotel realiza una investigación y los contacta Además, el personal está siempre disponible para atender cualquier solicitud especial, garantizando una estadía cómoda y satisfactoria. Como muestra de su compromiso, esta propiedad en Ciudad de México es 100% pet-friendly, en cuanto sabe que alguno de sus huéspedes viene con mascota, sin importar tamaño o especie, se aseguran de preparar todo para recibirlos, tal beneficio es completamente gratuito.

. Es el lugar ideal para escapar de la ciudad sin salir de ella y compartir experiencias con amigos y seres queridos. (Cortesía)

4. Actividades sociales y experiencias: Kimpton Hotels & Restaurants ofrecen una variedad de actividades exclusivas para sus huéspedes, diseñadas para sorprender y deleitar. Desde clases de yoga gratuitas todos los martes, jueves y sábados, catas de vinos para sus huéspedes todos los días a las 5pm, hasta clases de mixología con expertos, estas experiencias únicas añaden un toque especial a cualquier escapada y crean recuerdos inolvidables.

5. Servicio excepcional y atención personalizada: cada huésped es tratado de manera única y especial por ello el equipo del hotel se esfuerza por anticipar y satisfacer todas las necesidades y deseos de los huéspedes, asegurando que su estadía sea perfecta en todos los sentidos. Desde recomendaciones de restaurantes hasta organización de transporte, el personal está siempre disponible para hacer realidad cualquier petición.

La Caña, ubicada en la terraza del hotel, nace bajo el concepto de day roof y es un oasis urbano al aire libre con música y piscina. (Cortesía)

6. Si lo olvidaste, ellos lo tienen (forgot it we’ve got it): el hotel ofrece servicios o comodidades adicionales para los huéspedes que hayan olvidado traer ciertos elementos esenciales durante su estadía. Desde artículos de higiene personal, cargadores de teléfonos, adaptadores de corriente, cepillos de dientes, hasta el peluche favorito del pequeño de la familia. El hotel se compromete a proporcionar estos elementos para garantizar una visita cómoda y sin contratiempos para sus huéspedes.