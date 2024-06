La importancia de sanar y supera situaciones traumáticas para alcanzar tus metas

En los últimos años, las investigaciones han sacado a la luz cómo los traumas pueden tener un impacto profundo en la salud mental y física de las personas.

Desde una perspectiva psicoanalítica, se ha observado que los traumas no resueltos pueden manifestarse a través de la somatización, un proceso en el cual el malestar emocional se expresa a través de síntomas físicos.

Los traumas tempranos pueden alterar la capacidad de un individuo para regular sus emociones y manejar el estrés, lo que a su vez puede conducir a la somatización.

Esto sugiere, que cuando las experiencias traumáticas no se procesan adecuadamente a nivel psicológico, el cuerpo puede comenzar a manifestar otro tipo de síntomas como una forma de expresar el dolor emocional subyacente.

Si los problemas internos no se cuidan a tiempo, pueden desencadenar situaciones peores. (Dreamstime)

Además de los efectos psicológicos, estudios recientes han revelado que los traumas también pueden tener un impacto en la información genética.

Un estudio pionero publicado en la revista Nature Neuroscience encontró que el estrés y los traumas pueden alterar la expresión de ciertos genes, lo que puede tener implicaciones a largo plazo para la salud mental y física.

Las experiencias traumáticas a temprana edad pueden dejar una huella duradera en nuestro genoma, lo que puede influir en la forma en que nuestro cuerpo responde al estrés en el futuro.

Esto implica que los traumas no solo afectan a nivel psicológico, sino que también pueden tener un impacto biológico que se transmite a nivel genético.

Los avances en la investigación psicoanalítica y genética están revelando la compleja interrelación entre los traumas, la somatización y la información genética.

Comprender estos mecanismos es crucial para desarrollar enfoques terapéuticos efectivos que aborden tanto los aspectos psicológicos como biológicos del trauma.

Al brindar un espacio seguro para procesar y sanar las heridas emocionales, contar con ayuda profesional ofrece una vía prometedora para ayudar a las personas a superar los efectos duraderos de los traumas y mejorar su bienestar general.

Desprogramación evolutiva

Un nuevo método terapéutico, desarrollado y patentado por Vanessa Gámez y Ricardo Garza, promete descifrar y liberar las emociones ocultas y repeticiones transgeneracionales asociadas al origen de diversos síntomas físicos, emocionales o situacionales.

La Desprogramación Evolutiva, como se le ha denominado, busca ayudar a las personas a cambiar su vida y trascender en su evolución personal.

Su intención es desbloquear por completo los impedimentos de la mente. (Dreamstime)

Esta metodología innovadora se basa en los avances la epigenética, repetición inconsciente de los ancestros y el psicoanálisis y se enfoca en la conexión entre las emociones inconscientes y las situaciones de repetición transgeneracional causadas por el estrés en el proceso de supervivencia.

Según sus creadores, la expresión de estas emociones a nivel celular y epigenético influye en las decisiones que tomamos y en los cambios que experimentamos en nuestro cuerpo, pudiendo manifestarse como síntomas, desajustes orgánicos, de conducta o mentales.

Dicha terapia se presenta como una propuesta completamente natural y biológica, originada a partir del inconsciente, que busca resolver conflictos y recobrar la salud de manera efectiva, independientemente de las molestias que se presenten.

Este enfoque promete ser una herramienta valiosa para aquellos que buscan una alternativa terapéutica integral y transformadora.

Ricardo Garza, pionero en la realización de esta terapia en México, platicó con Publimetro acerca de su proyecto y cómo puede ayudar a solucionar diversas situaciones adversas de la vida.

¿De qué manera comienza tu interés por generar una nueva propuesta de terapia?

Yo me dedicaba a otras cosas completamente diferentes, estudié diplomacia, idiomas extranjeros, una maestría en administración, pero resulta en un punto de mi vida me surgió un bloqueo, mismo que no se pasaba por más que me esforzaba, nada me funcionaba.

En ese momento fue cuando caí en una fuerte desesperación y depresión, que es lo que le pasa a mucha gente. Y buscando respuestas de por qué las personas que no tenían mi nivel de preparación les iba bien y a mí, que soy más académico y dedicado me iba súper mega mal, hasta el punto de tocar fondo.

Es importante no esperar a que los síntomas se agraven. (Dreamstime)

Durante este proceso comencé a buscar opciones diferentes a la lógica de la meritocracia, me dediqué a explorar otras soluciones y me encontré con una información que me pareció maravillosa y que hasta el día de hoy me tiene obsesionado: la epigenética y la parte de la repetición inconsciente de los ancestros.

Ambas teorías analizan cómo nuestra vida está literalmente condicionada por la que vivieron nuestros ancestros y a partir de ahí comenzaron los descubrimientos y la aplicación del conocimiento en la vida.

¿De qué manera abordan la resolución de problemas?

Nosotros nos hemos enfocado en dejar de lado la parte del cerebro lógica o consiente y trabajamos única y exclusivamente la parte inconsciente.

Basados en los nuevos descubrimientos científicos, logramos aterrizar la teoría a algo más allá de lo etéreo, nuestro objetivo es llegar a lo que está realmente en las células, pues como postuló el doctor Bruce Lipton, autor del libro la Biología de la Creencia, toda la información de los ancestros se encuentra a nivel celular.

Además, hay otros descubrimientos de la epigenética que dicen que el ambiente condiciona el comportamiento de los seres vivos en general, entonces cuando comenzamos a ver cómo funciona el inconsciente comenzamos a descubrir qué es lo que estaba tomando realmente la decisión.

La terapia se lleva a cabo por distintos profesionales. (Dreamstime)

Con esto te puedes dar cuenta de que la pareja, los hijos, la profesión, el dinero y amigos están condicionados por el inconsciente y que, en realidad, la persona nunca ha decidido, más bien, el inconsciente ha hecho su elección con base en la historia de lo que pasó en mi familia y parte del bagaje que tengo yo de la vivencia con mis papás.

Entonces, de todo lo aprendido en la infancia más todo lo que tengo aprendido de los ancestros, ya se genera el propio conocimiento del inconsciente y a partir de aquí comenzamos a decir qué pareja quiero, cuánto dinero voy a ganar, a qué me voy a dedicar, con quién me junto y toda esa parte social, que finalmente es muy importante en la vida de cada quien porque es literalmente nuestro camino de vida.

¿Cómo se puede llevar a cabo está técnica en nosotros y para otras personas?

Hay dos maneras, tenemos un curso de formación de terapeutas que dura un año y luego tengo diplomados que duran seis meses y otros de un año en donde las personas van a tener las herramientas para sanar su vida. También puedes tomar terapia con nosotros.

Primero que nada, hay que generar un autoconocimiento, descubrir de qué manera estoy conformado como ser humano, cómo me lleva mi propio inconsciente a la toma de decisiones y, con base en esto, ya puedo yo sanarme a mí mismo o bien, si se preparan como terapeutas, atender también a los demás de manera profesional

Conocer tu historia genética es el primer paso para desbloquear todo tu potencial. (Dreamstime)

Cada persona debe hacer una investigación profunda de su propia vida y de su familia. Deben de hacer una comparativa con su propia vida, mientras realizan también la comparativa de su infancia con la de sus papás. Analicen cómo se llevan en pareja y van a ir encontrando información muy reveladora.

Por ejemplo, problemas entre pareja generalmente son cosas que pasaron con el papá o con la mamá en la infancia, el mismo reclamo que yo tenía con mi papá y mi mamá en la infancia es el mismo reclamo que tengo hoy en día con mi pareja, no me pones atención, me siento humillado, me siento traicionado, abandonado, rechazado.

Y luego en los problemas de economía, de profesión y todo, si vamos viendo la vida de nuestros padres, abuelos y tíos vamos a encontrar también paralelismo con la nuestra, entonces los invito yo a todas las personas a que puedan encontrar información de su propia infancia y en la vida de los ancestros para que descubran mucho de su propia vida.