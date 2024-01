Las enfermedades más preocupantes también tienen una raíz mental y emocional

Desde hace más de 15 años Brenda se ha dedicado a ayudar a las personas a construir un estilo de vida más saludable a través de todas las herramientas y conocimientos que ha ido adquiriendo en sus propios procesos personales.

“El segundo diagnóstico fue este de cáncer de mama hace 3 años, que fue ahí donde empezó el camino de encontrar respuestas digamos, cuando te enfrentas a un diagnóstico de este tipo es super shockeante sobre todo porque yo ya tenía un estilo de vida super saludable, ya comía super saludable, corría maratones, era deportista, cuando toca la puerta un diagnóstico de este tipo de padecimiento es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, 1 de cada 8 mujeres vamos a ser diagnosticadas con cáncer de mama, es un padecimiento que en el 90% de los casos tiene que ver con el estilo de vida.”

Brenda García, terapeuta de psicología transpersonal

Brenda se da cuenta que el cáncer no tenía que ver nada más con el ejercicio o con lo que comía y decide especializarse en Neuro emoción empezando a trabajar con las emociones, las cuales nutren de alguna manera al cáncer, también se especializó en psicología transpersonal, primero para trabajar en ella y luego ayudar a muchas mujeres, por supuesto primero de la mano de los médicos, pero, ayudando de manera personal en la parte integral a más mujeres.

“Ir paulatinamente, no podemos adquirir un hábito de la rudeza hacia nosotros mismos, y eso sucede mucho al principio cuando intentamos hacer estas dietas, para que sea un hábito sustentable en el tiempo necesitamos practicarlo como mínimo 60 días, antes se decía que 21 días pero ya está comprobado que con 21 días no es suficiente, entonces lo que verdaderamente sostiene esta transformación es la disciplina.”

Factores importantes en su terapia es saber que los cambios son paulatinos, ponerse cambios alcanzables. Para los que desean hacer cambios este nuevo año, deben ser pacientes con sus metas, ponerse metas a corto plazo, disciplina y sostener la incomodidad, no dejarnos vencer al no ver los cambios.

“Ninguna solución viene desde la guerra y desde el rechazo y desde el odio, yo creo que el cáncer es la enfermedad del amor, te hace ir hacia dentro tan profundamente que lo más importante es tomar tu enfermedad desde el amor y aprender a recibir desde fuera, una enfermedad que nos hace replantearnos la vida completamente, el acompañamiento no va a ser de vas a emprender una guerra al contrario, vas a emprender el camino del ser.”

Dos características emocionales que Brenda ha detectado en las mujeres que ha acompañado en este proceso, son mujeres todo poderosas y que no se dan tiempo para ellas mismas. No hay prevención, pero se pueden reducir los riesgos con una buena alimentación, la calidad del agua que se bebe, tratar de no tener televisiones en la habitación, poner el celular en modo avión al dormir.

Entender que las emociones que estamos sintiendo generan un shock biológico que vulnera el sistema inmunológico y genera una masa tumoral que puede desarrollarse durante 7 años sin ser descubierta. Estar pendientes de nuestras emociones, trabajarlas en terapia y tener una vida saludable de forma integral, no solo físicamente. El 95% de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama han pasado por una situación relacionada a su nido o su hogar y trabajarlo y sanarlo es muy importante.