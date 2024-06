Con fecha de apertura nueva atracción de “La Princesa y el Sapo” en Disney

La directiva del parque temático de Disney ubicado en Orlando, Florida, compartió la fecha de inauguración de la nueva atracción basada en la película “The Princess and the Frog” (“La Princesa y el Sapo”, en español).

La atracción, ubicada en la misma estructura donde estaba “Splash Mountain”, se inaugurará finalmente el 28 de junio, día en el que presentarán nueva música en colaboración de los artistas PJ Morton y Terence Blanchard.

La atracción está en fase de prueba actualmente, solo disponible para los empleados de Disney y un grupo de personas con pases anuales, quienes tienen primero que reservar días antes para poder disfrutar un recorrido.

“Tiana’s Bayou Adventure” es el nombre de la nueva atracción del Magic Kingdom basada en la historia de “La Princesa y el Sapo”, en la que incorporarán nuevos personajes, entre los que se encuentran una nutria, un mapache, un castor, un conejo, una tortuga y otras criaturas más.

Dichos personajes serán figuras de animación robótica de Audio-Animatronics, que tocarán instrumentos fabricados con materiales naturales que se pueden encontrar en el pantano del estado de Luisiana.

Los personajes armarán una fiesta con música zydeco, típica del campo de Luisiana, y también interpretarán otros géneros típicos de la región de Nueva Orleans.

Asimismo, los actores que prestaron sus voces en la versión en inglés de “La Princesa y el Sapo”, volverán a hacerlo para esta nueva atracción, una que espera ganarse el corazón de todos los visitantes del parque desde su inauguración.

El filme fue la última cinta en animación tradicional hecha por Disney, ya que desde entonces se ha enfocado en la animación en 3D. En el 2010, llegó a recibir tres nominaciones al Oscar: una en la categoría de ‘Mejor película animada’ y dos por ‘Mejor canción’.

Definitivamente, Tiana’s Bayou Adventure será uno de los paseos en barcomás mágicos de Frontierland en Magic Kingdom. La atracción comienza justo después del final de la película “La princesa y el sapo”. En la fila de acceso, descubrirá que Tiana ha ampliado su negocio con Tiana’s Foods, una cooperativa propiedad de sus empleados, y ha transformado una antigua mina de sal en una granja y una cocina. Mientras se preparan para una emocionante celebración de Mardi Gras con la comunidad, descubren que les falta un ingrediente clave.

En todo este recorrido por túneles y pantanos, los visitantes de Tiana’s Bayou Adventure tendrán que hacer frente a múlttiples desniveles, el mayor de más de 15 metros de altura o lo que es lo mismo 50 pies, para luego llegar a una fiesta única digna de las calles de Nueva Orleans.

Para conseguir este ambiente único, los equipos de Disney realizaron una investigación exhaustiva en Nueva Orleans para ayudar a capturar el alma de Luisiana, ¡incluida la icónica música de ritmo y blues! La atracción contará con música original inspirada en canciones de la película. Tiana también estrena un nuevo atuendo y peinado, perfecto para una aventura en el pantano. Además, durante la fila, los aventureros podrán oler el seductor aroma de los buñuelos.

Y si eres uno de esos a los que les encanta coleccionar productos de Disney, la compañía abrió una tienda especial con mercancía de Tiana’s Bayou Adventure a un costado de la cascada principal de la atracción. En la tienda además de enconrrar los típicos productos como muñecos, tazas, postales y varitas, además habrá libros de recetas, vasos con luciérnagas e ingredientes únicos de la cultura culinaria de Luisiana.

Más novedades para el verano 2024

Desde del 10 de junio, los visitantes podrán disfrutar de todas las nuevas áreas de EPCOT, en CommuniCore Plaza podrán bailar y cantar al ritmo de la música de la película “Encanto” de Disney Animation Studios con “¡Celebración Encanto!” un espectáculo de tiempo limitado que como diría la Familia Madrigal celebra la “cultura, magia y la familia”. En CommuniCore Hall, podrán saludar a Mickey Mouse y sus amigos en un nuevo espacio para saludar a los personajes llamado “Mickey & Friends”. Este nuevo lugar cuenta con coloridas obras de arte y un mural inspirado en el pasado y el presente de EPCOT.

En Magic Kingdom, la magia de Grizzly Hall brillará una vez más cuando el reimaginado Country Bear Musical Jamboree suba al escenario a partir del 17 de julio. La banda de osos favorita de los fans, regresará al escenario con la calidad de las estrellas y las grandes personalidades que han hecho bailar y cantar a los visitantes durante más de 50 años. El nuevo espectáculo contará con nuevas interpretaciones de canciones de Disney en diferentes géneros de música country, incluyendo bluegrass, pop-country, americana, rockabilly y más.

Y en Disney’s Hollywood Studios, desde el 10 de junio habrá alegría por todas partes porque Joy de la nueva película de Disney y Pixar “Inside Out 2″ recibirá a los visitantes en Pixar Plaza. Además, podrán disfrutar de bebidas y bocadillos por tiempo limitado y de nueva mercancía inspirada en la película.