“Cocinando y Conservando” un esfuerzo para preservar la Amazonía

Las plataformas de cursos y aprendizaje online han revolucionado la forma de aprender en las personas. Aumentan las facilidades para estudiar al ofrecer cursos con clases flexibles que se pueden adecuar a las diferentes situaciones y horarios que se presentan en el campo laboral o académico.

De esta manera, es posible que los profesionistas, o quienes lo serán en un futuro, puedan especializarse o diversificar su campo sin desatender sus compromisos diarios.

Además, uno de los grandes hitos que han conseguido estas plataformas consiste en implementar un modelo cíclico del aprendizaje, pues la mayor parte de los sitios de e-learning otorgan una facilidad a expertos y especialistas para subir contenido al sitio, siempre que aprueben las medidas necesarias para verificar que el curso es de valor para la sociedad.

En Udemy, por ejemplo, los instructores que quieran realizar un curso tienen que pasar primero por un proceso de verificación de identidad, y los cursos deben contar con al menos 30 minutos de contenido en vídeo y, al menos, 5 clases o módulos de aprendizaje.

El chef peruano Roy Riquelme es uno de los profesionales del mundo gastronómico que ha visto impulsado su proyecto al tomar clases en estas plataformas y también al generar contenido para las mismas.

En entrevista con Publimetro, Roy tuvo la oportunidad de compartir su experiencia en sitios de e-learning y cómo se ha desarrollado su proyecto “Cocinando y Conservando”, que busca difundir la preservación y los sabores de la Amazonía a través de cursos y un recetario que contiene preparaciones típicas y sustentables.

Cuéntame un poco acerca de tu proyecto

- Trabajo con diferentes comunidades indígenas de mi región, Madre de Dios. He desarrollado el proyecto enfocándome en la seguridad alimentaria, la cocina sostenible, el rescate de semillas, de la cocina ancestral tradicional y, lo más importante, fomentar la conservación de los bosques primarios que tenemos dentro de estas comunas, porque ellas siempre han vivido relacionadas con el medio ambiente.

La naturaleza ha sido su fuente de vida ancestralmente hablando. Siempre han visto al bosque como una fuente de sustento que les da mucho para su vida en el día a día. Estos bosques les dan medicina, comida, agua e, incluso, peces, porque también hay lagos muy hermosos y conservados dentro de esta selva.

Pero con los impactos ambientales que se han dado, se está perdiendo cada día, cada año, miles de áreas naturales. Entonces, como cocinero, he usado el talento y conocimiento que podido desarrollar desde mi niñez, porque yo aprendí de mis ancestros, de mis abuelos, a recolectar y a estar muy relacionado con el bosque.

Me propuse enseñar a estas poblaciones lo importante que es conservar los espacios que tenemos ahora, porque estos nos dan vida y no solamente a los que estamos aquí, sino a todo el mundo. Es así que el proyecto va visitando diferentes comunidades para desarrollar diversos talleres de cocina y crear recetas con los ingredientes que nosotros mismos podemos conseguir en la región.

¿Cómo te ha ayudado el e-learning a difundir y adquirir conocimiento?

La experiencia personal que he tenido con Udemy es algo único. Trabajé con ellos hace un par de meses, y fue un aprendizaje que me ayudó bastante, personalmente y también al proyecto.

Actualmente soy fundador y director del proyecto “Cocinando y Conservando”, donde relaciono la cocina con la conservación; aquí enseño, a través de la gastronomía, a querer, entender y valorar mejor el bosque.

Quería que el proyecto fuera conocido, que otras personas conozcan lo que estamos haciendo. Y tuve la oportunidad de conocer Udemy por las redes sociales. Me interesó mucho esta plataforma porque te enseñaban realmente desde el inicio, desde cero, cómo poder desarrollar tu idea y tus habilidades a través de clases especializadas.

Allí tomé mi primer curso y conocí a Diego Dávila, quien fue mi instructor y profesor durante un tiempo. Empecé a tomar clases con él, lo que se convirtió en una de las mejores decisiones de mi vida, porque después de terminar las sesiones, ya tuve una visión mucho mejor, más clara y más grande de todo mi proyecto.

Me ayudó mucho para poder difundir mis contenidos con fotos, videos, publicaciones sobre lo que estoy realizando en “Cocinando y Conservando”. Completé las clases y ahora estoy aplicando, cada día o cada momento, todo lo que aprendí en el curso.

Ahora puedo sacar más contenido para publicarlo en las redes sociales, así el proyecto ya va hacia una dirección más clara. La gente va aprendiendo de lo que nosotros estamos desarrollando aquí.

También noto un interés más grande porque todos pueden ver cómo va avanzando y desarrollándose el proyecto, porque dicen: “Si para él ha funcionado, creo que para mí también”. Me escriben por privado diciéndome lo bonito que les parece lo que estamos creando, y eso desemboca en que ellos también quieran aventurarse a realizar su propio proyecto.

Yo siempre voy recomendando los talleres, porque ha sido una clase que me ha servido mucho. Y yo pienso que así como me sirvió a mí, también puede servirle a muchas personas que tienen planes como el que estamos desarrollando aquí.

¿Qué tan fácil fue familiarizarte con el sistema de cursos online?

- Fue un proceso de varios días, el curso es virtual, entonces tenía la oportunidad de tomarlo desde mi casa, directamente en la selva, en las comunidades o cualquier lugar donde tuviera internet. Donde yo tuviera la capacidad de tomar las clases, lo hacía.

Eso me permitió terminar de manera correcta el taller. Ahora puedo decir que estoy aplicando todas las enseñanzas que me dejó Diego Dávila y todos los demás profesores, porque he tomado cursos de administración, manejo de personal, entre otros.

Yo creo que lo mejor que te dejan este tipo de cursos es el aprendizaje, porque te da una visión más amplia de lo que tú puedes hacer, ya que algunas veces tú tienes un enfoque, pensamiento o estilo en el que te encasillas, y allí es donde te ayuda tener un maestro que te guía a expandir y desarrollar tu proyecto.

¿Qué diferencia has sentido con el desarrollo de tu proyecto antes y después de tomar el curso?

- Hay mucho interés en apoyar al proyecto, la gente quiere venir a trabajar conmigo, a ayudar en lo que estoy desarrollando aquí en la Amazonía. El impacto es transmitir ese aprendizaje y lo positivo que es tomar este curso, ¿no? Es un impacto positivo para otras personas. Y hablando del proyecto, me gustaría saber cuáles son los sabores y cuáles son los ingredientes del Amazonas.

¿Cuáles son los ingredientes de los que hablas?

- La Amazonía es inmensa. Hay muchos colores, sabores auténticos, exóticos. Existen muchas frutas únicas, también nueces, frutos de palmeras, mismos que yo uso dentro de mis recetas. Hay sabores fuertes, agridulces. Tenemos mucha diversidad. Son demasiados los productos que nosotros podemos utilizar, todos auténticos y nativos.

¿Cuáles son las recetas que podemos encontrar en tu libro?

- Tengo varias recetas en el libro. Las que más me gusta realizar son las que utilizan nuez de castaña o de Brasil. Se caracteriza por ser un fruto silvestre, el cual no es sembrado, sino que crece naturalmente. Proviene del árbol de la castaña y con este producto podemos hacer diversidad o variedad de platos amazónicos.

Es de los materiales que uso con más frecuencia y todo el tiempo comparto las preparaciones que la incluyen. De hecho, hay una receta que realicé con David, porque hemos cocinado juntos, algo bonito que me dejó el curso fue que mi instructor vino a la Amazonía, viajó directamente a conocer al alumno.