¿Conoces la importancia de tu salud intestinal?

Hoy en día se ha normalizado el cansancio y la fatiga como estados naturales del ser humano. Es importante recordar que ambos síntomas se manifiestan únicamente para hacernos saber que algo no está bien en nuestra salud y bienestar.

La microbiota intestinal educa y modula el sistema inmunológico, ayudando a prevenir infecciones y enfermedades autoinmunes. (Dreamstime)

Cuando buscamos las causas de las enfermedades, casi nunca consideramos la salud intestinal como nuestro primer enfoque. Sin embargo, la realidad es que muchas de estas enfermedades comienzan allí.

A menudo, la solución es más sencilla de lo que imaginamos. Por ejemplo, el consumo de probióticos, prebióticos y postbióticos puede ser un cambio positivo en nuestro estilo de vida, tanto para la prevención como para el tratamiento de estos síntomas. Incluir estos elementos en nuestra dieta puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida y bienestar general.

Existen diferentes probióticos como por ejemplo, Microbiot Fit; que cuenta con el certificado GRAS (Generally Recognized As Safe) otorgado por la FDA (Food and Drug Administration), así como el certificado QPS (Qualified Presumption of Safety) otorgado por la EFSA (European Food Safety Authority), lo que garantiza su calidad y eficacia.

Además, es el único que posee la cepa BPL1, la cual tiene como objetivo principal la reducción de la grasa visceral—la cual está ubicada entre los órganos del cuerpo y es un factor de riesgo para la salud — equilibrar los niveles de lípidos y glucosa en el organismo; además este probiótico también se destaca por su capacidad para aumentar la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para quienes buscan controlar su apetito.

El equilibrio y la diversidad de la microbiota son cruciales para la salud general. (Cortesía)

Es crucial que las personas comprendan que la acumulación de grasa visceral conlleva graves riesgos para la salud, incluyendo hipertensión, enfermedades cardíacas, niveles altos de glucosa en sangre y diabetes, ciertos tipos de cáncer y la aparición de hígado graso.

Estos microorganismos protegen y promueven la salud de la microbiota al fortalecer su equilibrio y función. Aunque son fundamentales para todos y en cualquier etapa de la vida, durante la menopausia su importancia se vuelve aún más relevante debido a los cambios hormonales que pueden afectar la microbiota intestinal.

Este es un probiótico apto para hombres o mujeres de todas las edades, desde niños a partir de los 5 años hasta adultos, y gracias a que su formulación no contiene ni gluten ni maltodextrina, lo convierte en el probiótico adecuado para aquellos con intolerancias alimentarias.

Es fundamental resaltar que los probióticos deben ser ingeridos a diario con alimentos, ya que esto contribuirá a su mejor supervivencia frente a los ácidos gástricos naturales en situaciones de ayuno. Se sugiere seguir este régimen durante un mínimo de tres meses para obtener resultados óptimos.