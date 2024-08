¿Espía en casa? Cómo tu gato sabe más de ti de lo que imaginas

¿Sabías que tu gato podría estar “espiándote” mientras compartes tu vida con él? Aunque su compañía suele ser tranquila y reconfortante, los felinos tienen una habilidad sorprendente para rastrear a sus dueños. Un estudio de la Universidad de Kyoto en Japón revela que los gatos tienen la capacidad de seguir el rastro de sus tutores simplemente escuchando su voz y rastreando sus movimientos por la casa.

En el marco del Día Internacional del Gato, celebrado el 8 de agosto, Claudia Edwards, etóloga de Humane Society International México (HSI), comparte algunas particularidades fascinantes sobre estos animales:

Capacidad: Los gatos pueden imaginar la ubicación de sus tutores sin necesidad de verlos. Su aguda capacidad auditiva les permite monitorear el entorno y los objetos o seres vivos en él, manteniendo una representación mental de sus tutores incluso cuando no están a la vista.

Creatividad : La habilidad de los gatos para mapear mentalmente la ubicación de sus tutores solo a través de la voz indica una capacidad cognitiva más profunda de lo que se pensaba. Este mapeo mental demuestra la creatividad de los felinos al interactuar con su entorno.

Imaginación: Los gatos poseen habilidades socioespaciales, lo que les permite imaginar la posición de los seres cercanos mediante señales como el sonido. Su capacidad de imaginar lo que no pueden ver es una prueba de su inteligencia y sensibilidad.

Así que, la próxima vez que estés en casa con tu gato, recuerda que no solo es tu compañero fiel, sino también un observador astuto que conoce tu voz, sigue tus pasos y percibe tus emociones. No olvides demostrarle tu amor y cuidado sin reservas, ¡porque tu michi sabe más de ti de lo que imaginas, incluso cuándo es su turno de visitar al médico veterinario.