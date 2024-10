Epic Universe, el nuevo parque de Universal abre en mayo de 2025

¡La cuenta regresiva para Epic ha comenzado oficialmente!

El esperado cuarto parque temático de Universal Orlando Resort, Universal Epic Universe, será oficialmente inaugurado el 22 de mayo de 2025, abriendo los portales a cinco mundos increíbles que traerán aventuras extraordinarias que van más allá de la imaginación de los visitantes.

En 2025, Universal Orlando Resort estrenará su tercera y cautivadora entrega de sus populares tierras temáticas de Harry Potter con The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, uno de los cinco mundos que llegarán a Universal Epic Universe en 2025. El impresionante nuevo entorno está ambientado en el París mágico de las películas Animales fantásticos de Warner Bros. (Cortesía)

Universal Epic Universe es el parque temático más ambicioso que Universal Destinations and Experiences ha creado y será el punto de inflexión para el entretenimiento de los parques temáticos.

Innovación

Con más de 50 experiencias increíbles que van desde atracciones innovadoras hasta entretenimiento impresionante, restaurantes y tiendas increíblemente temáticas, y más, Epic Universe mostrará un nivel inigualable de inmersión e innovación en parques temáticos en cinco mundos temáticos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, SUPER NINTENDO WORLD, How to Train Your Dragon: Isle of Berk y Dark Universe.

Coronando el parque se encuentra el Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel, una majestuosa propiedad de 500 habitaciones que ofrecerá vistas únicas del parque y contará con su propia entrada dedicada a Epic Universe para los huéspedes del hotel (se requiere una entrada válida al parque temático).

En cuanto los huéspedes ingresen a este radiante santuario, serán transportados a un mundo fantástico dentro del palacio de Helios, el dios griego del sol, adornado con hermosos detalles de patrones celestiales, deslumbrantes constelaciones y elementos de diseño mediterráneos elegantes pero informales. (Cortesía)

La apertura de Epic Universe transformará Universal Orlando Resort en un destino vacacional de una semana, ya que el complejo albergará cuatro parques temáticos que presentan las experiencias más innovadoras jamás creadas, 11 hoteles espectaculares que son destinos en sí mismos, y más, cambiando para siempre el panorama del galardonado destino.

“Este es un momento crucial para nuestro destino y estamos encantados de recibir a los visitantes en Epic Universe el próximo año,” dijo Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort.

“¡Con la incorporación de este espectacular nuevo parque temático, nuestros visitantes se embarcarán en una experiencia vacacional inolvidable con una semana de emociones que será nada menos que épica! Nuestro Universo nunca volverá a ser el mismo.”

Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel cuenta con imaginativas suites infantiles de Cómo entrenar a tu dragón. (Cortesía)

Las entradas

Muy pronto, los visitantes pueden comenzar a planificar unas vacaciones épicas a Universal Orlando, en 2025, para experimentar todo el destino, ya que saldrán a la venta los boletos de la primera fase, que incluye acceso a Universal Epic Universe. Entre los productos lanzados en esta primera fase se encuentran:

• Multi-day tickets que incluyen tres días de admisión a los parques temáticos de Universal, incluido un día de entrada a Epic Universe. Estos productos saldrán a la venta el 22 de octubre.

• El boleto Explorer 2025, que incluye la entrada a Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay durante 14 días, más un día aparte de entrada a Epic Universe.

• Las reservaciones para Universal Helios Grand Hotel también se abrirán el 22 de octubre para estadías a partir del 22 de mayo de 2025.

Stardust Racers, ubicada en Celestial Park en Universal Epic Universe, es una montaña rusa de carreras de doble lanzamiento que envía a los visitantes a través de los cielos a bordo de cometas en una carrera para ver quién es el más rápido de todos. (Cortesía)

En los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre Universal Epic Universe, incluida la venta de productos adicionales.