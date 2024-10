Conoce el smartphone que aguanta tu ritmo diario por su rendimiento con IA

Si eres eres de los que vives pegado a tu teléfono, ya sea contestando correos, saltando de una videollamada a otra, o dándote un respiro con algún juego, el Infinix Note 40 Pro te va a sorprender.

He estado probando este teléfono por un tiempo, se convirtió en nuestro compañero de viaje y así pudimos probar su rendimiento, por lo tanto podemos decir que está diseñado para resistir el ritmo de alguien que usa su dispositivo como su principal herramienta de trabajo. Y lo mejor de todo, a un precio muy competitivo.

Pero antes de entrar en su análisis, te hablaré un poco sobre dicha marca para que comprendas la tecnología que hay detrás.

El Note 40 Pro presenta un diseño elegante. (Cortesía)

Empoderando a las nuevas generaciones

Infinix no es tan conocida como otros gigantes de la tecnología, pero está ganando terreno rápidamente. Nació en Hong Kong en 2013 y en tan solo una década ha logrado expandirse a mercados emergentes, primero en Medio Oriente y África, y ahora en Latinoamérica, donde ya lleva dos años en México.

Su filosofía es democratizar la tecnología, haciendo que la gente tenga acceso a dispositivos potentes sin tener que gastar una fortuna.

Son conocidos por diseñar equipos para el mercado gamer por lo que gran parte de esa tecnología la trasladan a sus dispositivos de series menores, como el Note 40 Pro.

Se perfila como un contendiente convincente frente a otros equipos de gama media. (Cortesía)

Analicemos sus características más atractivas:

Diseño elegante y cómodo. Desde el primer momento en que lo sostuve, el Note 40 Pro me dio una buena impresión. La parte trasera está hecha de cuero vegano, lo que le da una textura suave y una apariencia premium.

La pantalla curva AMOLED se ve increíblemente nítida y tiene un diseño que realmente llama la atención. Es un teléfono que se siente bien en la mano y luce mucho más caro de lo que realmente es.

Carga inalámbrica y rápida. Uno de los aspectos más destacables es la carga inalámbrica, algo que no esperaba encontrar en un teléfono de este precio.

Tiene dos modos de carga: el básico y el modo hyper, que me sorprendió por lo rápido que puede cargar el teléfono. En solo 16 minutos lo tenía al 50%.

No tendrás qué preocuparte por la carga. (Erika Padrón / Publimetro)

Además, su tecnología de gestión de temperatura te da tranquilidad porque sabes que no se va a sobrecalentar, ni siquiera en condiciones extremas gracias a su gran tecnología.

Definitivamente es una gran ventaja para quienes están siempre corriendo de un lugar a otro y necesitan una carga rápida.

Aquí una muestra del zoom. (Erika Padrón / Publimetro)

Accesorios prácticos. Algo que me encantó fue la funda que viene con el teléfono porque no solo lo protege bien sino que no le resta su aspecto premium, además es compatible con la carga magnética, lo que hace que todo sea más sencillo.

También, probé la base magnética para cargar el teléfono, y fue una de esas pequeñas cosas que hacen la diferencia cuando estás buscando practicidad en el día a día.

Un ejemplo del modo retrato y normal. (Erika Padrón / Publimetro)

Iluminación Halo dinámica. Otra cosa que disfruté mucho es la iluminación Active Halo. Con ella, puedes personalizar los efectos de luz según lo que estés haciendo, ya sea que estés recibiendo una llamada, notificaciones o simplemente usando el teléfono para jugar.

Es una característica visual divertida y le da un toque muy personal al dispositivo.

Presenta innovaciones interesantes. (Cortesía)

Potencia e Inteligencia Artificial. El rendimiento del procesador Helio G99 fue más de lo que esperaba. Este chip le da una gran capacidad de respuesta al teléfono, incluso cuando lo estaba usando para multitareas o jugando.

Pero lo que realmente me impresionó fue cómo la inteligencia artificial se integra al teléfono. Me ayudó a encontrar imágenes en mi galería con facilidad, y personalizar fondos de pantallas de forma muy sencilla. Además, el teléfono aprende de tus patrones de uso, haciéndolo más eficiente con el tiempo.

Una foto tomada con la función Super Macro. (Erika Padrón / Publimetro)

Alianzas en sonido. Otra sorpresa fue la calidad del sonido. Gracias a la colaboración con JBL, el Note 40 Pro ofrece un sonido envolvente que se nota sobre todo cuando escuchas música o juegas. Para un teléfono en este rango de precio, tener este nivel de calidad de audio es algo que realmente se agradece.

Una característica inesperada fue la app My Home, que te permite controlar electrodomésticos inteligentes desde el teléfono. Si estás buscando hacer tu hogar más digital sin gastar mucho, esta es una función excelente.

Viene en dos colores: Titan Gold y Vintage Green. (Cortesía)

Cámaras que cumplen. La cámara principal de 108 megapíxeles fue uno de los puntos más fuertes. Los resultados son aceptables para su precio, y el zoom 3x integrado es útil cuando quieres capturar detalles a distancia.

Las fotos salen claras y los colores son vibrantes, perfectos para quienes suben contenido constantemente a redes sociales.

La estabilización de imagen fue clave para evitar fotos movidas. Además, la cámara frontal de 32 megapíxeles hace que las videollamadas y selfies se vean nítidas y bien iluminadas, algo que definitivamente aprecié.

La cámara responde bien en tomas de noche. (Erika Padrón / Publimetro)

Funciones que te facilitarán la vida:

A continuación te compartimos algunas funciones para personalizar el teléfono:

Destello de luz. Personaliza tu teléfono con un pequeño destello de luz cuando te llegue un mensaje o te marquen. Para eso solo busca el ícono de llamada, ve a configuración, selecciona flash para llamadas y listo, queda activado.

Clona una app. Ahora ya podrás tener dos cuentas de Instagram o Facebook con solo activar esta función. Ve a ajustes, selecciona privacidad, después XClone y te aparecerán las redes que deseas clonar.

Cambia el tipo de letra. Ve a Configuración, busca personalización y toca mis fuentes, dale en más y enseguida te desplegará varias tipografías, elige la deseada y descarga.

Utiliza gestos aéreos. Esto te servirá para contestar el teléfono de forma rápida. Actívala buscando llamadas, después configuración y enseguida configuración avanzada, después responder llamadas con gestos y te mostrará un pequeño tutorial de uso.

Puedes sacarle el máximo provecho a través de las diferentes funciones que integra. (Erika Padrón / Publimetro)

Abre aplicaciones con solo dibujar una letra. Ve ajustes, después sistemas, selecciona acciones y gestos y después inicio rápido. Te ofrecerá una amplia gamas de opciones y solo tienes que elegir la que desees.

Centro Inteligente. Cuando quieras enviar una foto, esta función te ayudará a anexarla rápidamente a tu correo con solo arrastrarla desde un espacio dual que se crea en la pantalla. Actívala en ajustes, después características adicionales, enseguida centro inteligente y listo.

Cambia la tasa de refresco. Recuerda que una tasa de refrescos alta te da una experiencia de visualización más suave, ideal para jugar o ver videos. Así que ve ajustes, busca pantalla y brillo, selecciona tasa de refresco y ahí te dará algunas opciones, puedes poner la que consideres, pero te recomendamos optar por la automática, ya que así el teléfono determinará la adecuada y ahorrarás batería.

De 8 a 16 GB de RAM. Ve ajustes después a Mi teléfono, buscas RAM, selecciona ampliar y configurar RAM virtual y elige la opción deseada.

Seguridad en app. Si deseas que nadie entre a alguna app ponle un seguro y listo. Esto lo haces con solo ir a ajustes, buscar privacidad y bloquear app, ahí tendrás que ingresar una contraseña y cada vez que la abras te la pedirá para entrar.

La función de videos cortos te ayudará a crear reels atractivos para tus redes sociales. (Erika Padrón / Publimetro)

Conclusión: ¿Vale la pena?

Después de haberlo probado, puedo decir que el Infinix Note 40 Pro es una buena opción para quienes necesitan un teléfono que lo aguante todo, sin sacrificar funciones avanzadas.

Recuerda que según la gama del equipo son las funciones que incorpora, así que no puedes pedir características avanzadas en un rango medio.

Sin embargo, entre la carga inalámbrica, el diseño elegante, el rendimiento del Helio G99, sus funciones con IA y su cámara de 108 MP, este teléfono realmente tiene mucho que ofrecer. Así que si lo que buscas es un smartphone que tenga todo lo necesario para sobrevivir a tu día a día y que te cueste menos de seis mil pesos, definitivamente este equipo es para ti.

Equipos que complementan esta serie

El Infinix Note 40 Pro+ 5G. Se posiciona como el dispositivo más potente de la serie Note 40, ofreciendo un rendimiento superior y características diseñadas para aquellos que necesitan velocidad y eficiencia en su día a día.

Se destaca por su carga ultra rápida de 100 watts, que permite obtener un 50% de batería en solo 12 minutos en modo estándar, y en 8 minutos utilizando el modo hyper.

Esto lo convierte en una opción ideal para usuarios que están constantemente en movimiento y no pueden permitirse largas pausas para recargar su dispositivo.

Está equipado con el procesador MediaTek Dimensity 7020, lo que garantiza un rendimiento veloz y estable.

Este chipset mejora notablemente la capacidad multitarea del dispositivo, ofreciendo una experiencia fluida incluso al ejecutar aplicaciones exigentes, como juegos y herramientas de productividad. Su rendimiento mejorado optimiza tanto el uso diario como el procesamiento de gráficos en aplicaciones de alto consumo de recursos.

Una de sus grandes fortalezas es su memoria RAM extendida de 24 GB, que permite ejecutar numerosas aplicaciones simultáneamente sin afectar la velocidad ni la capacidad de respuesta.

Ya sea que el usuario esté editando documentos, realizando videollamadas o explorando redes sociales, este teléfono asegura una transición suave entre tareas, permitiendo aprovechar al máximo su potencia.

Al igual que otros dispositivos de la serie, el Note 40 Pro+ ofrece una experiencia de sonido envolvente gracias a su alianza con JBL.

La nueva bestia para gamers

El Infinix GT20 Pro. Es el smartphone perfecto para aquellos que viven inmersos en el mundo de los videojuegos.

Este dispositivo no solo está diseñado para ofrecer una experiencia gamer de primer nivel, sino que también destaca por su personalidad y un diseño inspirado en el mundo de la tecnología futurista.

Con su modo de deportes electrónicos, el GT20 Pro lleva la experiencia de juego a un nivel similar al de una consola, proporcionando un rendimiento optimizado para eSports.

Su tecnología MEMC (Estimación de Movimiento y Compensación de Movimiento) permite que los juegos alcancen hasta 120 FPS, ofreciendo una suavidad y fidelidad extremas, además de consumir menos energía.

Señal ultra potente. (Cortesía)

Sistema de enfriamiento

Uno de los puntos fuertes es su excepcional sistema de disipación de calor, que asegura que el dispositivo se mantenga fresco, incluso durante sesiones de juego intensas. Además, su motor de vibración lineal del eje X garantiza una retroalimentación háptica ultra sensible, lo que mejora la experiencia inmersiva de cada partida.

El gestor de sonido integral permite localizar rápidamente a los enemigos en función de la dirección e intensidad del sonido, añadiendo una dimensión extra a la experiencia de juego.

Los torneos adoptaron GT como el teléfono oficial para juegos C. (Cortesía)

Por otro lado, la antena 5G optimizada asegura una conexión estable y sin interrupciones, crucial para los gamers.

Inspirado en la tecnología Cyber Mecha, el diseño del GT20 Pro fusiona metal, potencia y velocidad. Además, cuenta con mini-LED RGB que ofrece ocho combinaciones de colores y cuatro efectos de iluminación, permitiendo personalizar el teléfono según tu estilo.

Chip de pantalla dedicado para juegos. (Cortesía)

Batería de larga duración

Con una batería de 5000 mAh y el sistema de Hyper Charge de 45W, este dispositivo asegura una carga rápida y segura, manteniéndote siempre listo para la acción.

El Infinix GT20 Pro no solo es un smartphone potente, sino una verdadera herramienta para gamers, de menos de ocho mil pesos, que buscan rendimiento, estilo y funcionalidad en un solo dispositivo.