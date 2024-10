Presenta UNAM antimanual de la lengua española para un lenguaje no sexista

Presentan Antimanual de la Lengua Española para un Lenguaje no Sexista. Foto: Cortesía CIEG

A invitación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó el Antimanual de la lengua española para un lenguaje no sexista.

Sobre el tema, Modesta García, jefa del Departamento de Publicaciones y Brenda Macías, jefa del Departamento de Difusión y Extensión, ambas del Centro de Investigaciones de Estudios de Género, conversaron acerca de esta propuesta lingüística durante la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

El Antimanual propone el uso del Lenguaje Incluyente No Sexista (LINS), un posicionamiento político que permite nombrar todo lo existente a través de estrategias discursivas como la modificación de letras, el uso de ciertas grafías o la invención de nuevas palabras.

Con esta propuesta se busca responder a una máxima: lo que no se nombra, no existe. En este sentido, encuentra necesaria la mención de todas las personas, no sólo de aquellas identificadas en lo masculino.

Durante la presentación, se resaltó la urgencia de que un centro enfocado en el estudio e investigación de género y feminismos lance propuestas para entender el mundo desde una nueva y más amplia perspectiva.

Modesta García Roa comentó que lo puesto en este Antimanual no son reglas ni pretenden ser enunciados que obliguen a las personas a tomar las recomendaciones. Este texto es un compilado de consejos que buscan ser leídos y escuchados por aquellas personas que decidan, a partir de un ejercicio político y activista, usar el LINS.

“Somos partícipes de este lenguaje, pero tenemos la firme creencia de que nadie nos puede obligar a usarlo, aunque tampoco nadie nos lo puede prohibir”, resaltó.

Presidenta Claudia Sheinbaum

Uno de los ejemplos más recientes sobre el uso de este antimanual lo dió la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al solicitar que se le llame de esa manera y no que se utilice el termino Presidente de México en masculino.

El pasado 2 de junio, luego de saberse el resultado del proceso electoral, la mandatario dijo lo siguiente:

“Presidenta con a y lo más importante es que llegamos todas a la Presidencia de México luego de 200 años del nacimiento de la república”.