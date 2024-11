Activaciones, música y más: lo que te espera en el último día del Corona Capital 2024

Con la participación de 29 artistas y bandas musicales se espera que concluya este domingo 17 de noviembre el Corona Capital 2024, uno de los eventos que más disfrutan los amantes de la música y la cultura en México.

En este día el festival promete no solo grandes actos musicales, sino también experiencias únicas gracias a las activaciones de marcas y facilidades pensadas para los asistentes.

En el festival no solamente podrás disfrutar de la música, sino de diversas experiencias. (Pexels)

Aquí te contamos lo más destacado:

Cartel musical imperdible

El domingo contará con una alineación de artistas internacionales y nacionales de primer nivel. Entre los más esperados están:

Paul McCartney: El ex Beatle no necesita presentación alguna ni que se diga más sobre una trayectoria de décadas que lo han consolidado con un referente en la música, si acaso, que es uno de los consentidos del publico mexicano.

Jack White: Uno de los músicos más versátiles y electrizantes de su generación, reconocido tanto por su etapa con The White Stripes como por su carrera en solitario, promete desbordar energía en el escenario Vans a partir de las 22:00 hrs. en el que no podrán faltar Seven Nation Army y temas de sus más recientes proyectos.

Empire of the Sun: Con su fusión de electro-pop y sintetizadores brillantes, el dúo australiano promete una experiencia visual y sonora única, acompañada de elaborados vestuarios y proyecciones que transportarán al público a un mundo de fantasía.

Activaciones que no te puedes perder

Y como no todo es música, el Corona Capital también se preocupa por ofrecerte experiencias adicionales que mejoren tu asistencia como la Terraza Corona, un espacio exclusivo que ofrece vistas privilegiadas y un ambiente único para disfrutar una cerveza fría, inspirado en el icónico bigote luminoso de Grupo Modelo en Ciudad de México.

Si te consideras un gran fan de este evento, en una cadena de tiendas de conveniencia podrás adquirir una lata edición especial de la espumosa bebida alusiva a este evento musical.

Además, por primera vez, la marca transmitirá en vivo en TikTok, llevando algunos de los shows más esperados de los escenarios Corona y Corona Cero más allá del Autódromo para que todos puedan sumarse a la celebración.

El festival cerrará con la actuación de Paul McCartney. (Pexels)

Otros espacios

Casa Corona: Una área inmersiva donde podrás disfrutar de música en vivo, cocteles y actividades interactivas.

Zona Bacardí: Ideal para los fanáticos de la mixología, con talleres rápidos y bebidas personalizadas.

Ford Garage: Exhibición de autos icónicos y una experiencia única de realidad aumentada.

Activaciones sustentables: Con un enfoque ecológico, Natura invita a los asistentes a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente mientras disfrutan de talleres y productos de regalo.

Zona de gaming: Perfecta para quienes quieren una pausa entre conciertos, con juegos en pantalla grande y competencias rápidas.