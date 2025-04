¿Por qué en Tiktok se habla de una “pandemia de VIH”?

Recientemente en la red social Tiktok infinidad de usuarios han publicado video referentes a una “pandemia de VIH”, esto debido a que se ha registrado un incremento en el número de contagios en varios países de Latinoamérica.

En ese sentido, la cuenta de Anallely en Obstetricia amplió el panorama de la situación que ha motivado cientos de videos en la mencionada red social. De esta manera, la obstetra aclaró que si bien es cierto que las estadísticas de contagios van en aumento, aún no se trata de una pandemia, sino de una epidemia.

Entre los países que están presentando un mayor número de casos, se encuentran Brasil, Colombia, Venezuela, México y Perú, en conjunto se han acumulado alrededor de 17 mil nuevos contagios del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), “entonces sí, las cifras son preocupantes”, lamentó la doctora.

¿Cómo evitar contagiarse de VIH?

Ya que se trata de datos reales, en el video la obstetra orienta sobre cómo evitar contagiarse de este virus. Comienza estableciendo que este virus ataca el sistema inmunológico de la persona, haciendo que las defensas bajen y por consiguiente estar propenso a enfermar con mayor facilidad.

Asimismo, enfatizó en que contraer VIH no significa que ya se tiene SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), ya que esa es la parte final de la infección y para llegar a ello, ésta debió evolucionar provocando diversos síntomas en el cuerpo de la persona contagiada.

Recomendó que al tener relaciones sexuales casuales y sin protección en las que se tenga sospecha de haber contraído alguna infección, lo que deben hacer las personas involucradas es realizarse una prueba de Elisa, la cual será más eficaz si se realiza tres meses después del contagio.

Finalmente, la obstetra recomendó no menospreciar el uso del condón al tener relaciones sexuales, ya que “no todo es un embarazo” y no confiar en que sólo se tiene una pareja sexual, ya que se ha demostrado que aunque una parte sea fiel no garantiza que la otra lo sea, “siete de cada 10 casos registrados han mencionado que tenían una pareja sexual en el último año”.