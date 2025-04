Oaxaca impulsa un turismo con rostro humano y raíz ancestral: Salomón Jara

En el marco del Tianguis Turístico 2025, Oaxaca se consolida como uno de los destinos más vibrantes y auténticos de México.

Con una visión profundamente arraigada en la cultura, la identidad y la comunidad, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, comparte en esta entrevista con Publimetro, la estrategia integral de su gobierno para posicionar a Oaxaca como un referente del turismo sustentable, con justicia social y respeto a sus raíces ancestrales.

Desde la recuperación de la Guelaguetza hasta la mejora de la conectividad aérea y terrestre, pasando por la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de las comunidades, Oaxaca se presenta como un destino que no solo se visita, sino que se vive.

El mandatario asegura que su entidad llega al Tianguis Turístico con muchas sorpresas. (Pexels)

“El Tianguis Turístico es uno de los principales escaparates para que Oaxaca se conozca en todo el mundo, que conozcan todo lo que tenemos que ofrecer y que visitarnos será una de las mejores experiencias que puedan tener en su vida”. — Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca.

¿Cuál es la estrategia para posicionar al estado como uno de los destinos imperdibles de México, tanto a nivel nacional como internacional?

— Lo primero que te diría es que Oaxaca es la corazón cultural de México, una tierra con una historia y una riqueza cultural inigualable; y nosotros, profundamente orgullosos de la herencia ancestral de nuestros pueblos, queremos mostrarlo a todo el mundo.

A diferencia de como ocurría en el pasado, que esta riqueza cultural era vista como un producto del mercado, nosotros entendemos la esencia de nuestras raíces y a partir de esto diseñamos una estrategia en la que se muestra nuestra manera de ver el mundo y de interactuar con la naturaleza.

Con esta visión, de orgullo y respeto por nuestro origen en los pueblos indígenas y afromexicanos, hemos hecho una inversión importante para mejorar la conectividad tanto aérea como hacia los pueblos y comunidades, lo que permite que más visitantes lleguen a todos los municipios que tienen atractivos que mostrar al mundo; estamos rescatando nuestra infraestructura arquitectónica ancestral, que es una de las mayores riquezas de nuestra historia y uno de los principales atractivos del estado; apoyamos a los prestadores de servicios con capacitación, convenios y promoción, para que ofrezcan mejores experiencias a los visitantes.

Además han mejorado la infraestructura en torno a los principales destinos del estado, como la costa, la sierra y la capital de Oaxaca. (Pexels)

Es decir, con una visión integral, que tiene como base el reconocimiento y orgullo de nuestra diversidad y riqueza cultural, invertimos en conectividad, en mejorar la infraestructura y apoyar a quienes reciben a nuestros visitantes y a los creadores artísticos, como artesanos, músicos, grupos de danza, entre otros, que le dan un valor agregado a la experiencia de visitar Oaxaca.

¿Qué tipo de experiencias están promoviendo en esta feria turística? Y ¿Cómo se busca diferenciar la oferta del estado frente a la de otros destinos?

— Como ya mencioné, Oaxaca lo tiene todo, gracias a su riqueza cultural y natural única, desde los grandes centros arqueológicos como Monte Alban y Mitla, herencia de la cultura zapoteca; la Guelaguetza, una celebración única en el mundo, que ha recuperado su espíritu popular y muestra la creación de todos los pueblos originarios que se mantienen en el estado, y la ciudad de Oaxaca de Juárez que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, que son lugares y celebraciones con una esencia especial, reflejo de las culturas originarias.

En el caso de la Guelaguetza, que es una celebración que nos interesa mucho promover, en este tianguis vamos a hacer una promoción especial, para que conozcan no sólo los famosos Lunes del Cerro, sino que sepan la amplia oferta de actividades y atractivos que tenemos durante todo el mes de julio.

También ofrecemos atractivos que reflejan la riqueza natural de Oaxaca, como las maravillosas playas en Puerto Escondido, Huatulco, Mazunte que es pueblo mágico; hasta las maravillosas montañas en la sierra oaxaqueña, donde nuestros visitantes se pueden conectar con la naturaleza de una manera inigualable.

Mención especial merece nuestra gastronomía, que ofrece sabores únicos y una diversidad también inigualable: el mezcal, las tlayudas, los moles; en fin, una gastronomía que no encuentras en ningún otro estado del país.

A esto le sumamos, la hospitalidad y la alegría de nuestro pueblo, que recibe con una enorme sonrisa a todos los visitantes y los hacen sentir como en casa, trasmitiendo una vibra especial que viene desde nuestros ancestros, por nuestra manera de construir y entender la comunidad; tanto que muchos que llegan, ya no se quieren ir.

Desde el enfoque económico, ¿cuáles son las expectativas en cuanto a derrama y atracción de inversión para Oaxaca tras su participación en el Tianguis Turístico?

— Había mencionado que estamos mejorando la conectividad del estado; nada menos el año pasado tuvimos un aumento histórico en cuanto a número de visitantes al estado, con más de seis millones y una derrama económica superior a los 22 mil millones de pesos

¿Qué hemos hecho? Comenzamos a ampliar el aeropuerto de la capital y generando acuerdos con las aerolíneas para tener una mayor cantidad de vuelos directos al estado; terminamos la carretera que conecta la capital con la costa y mejorando la infraestructura turística para recibir a más personas.

Espacios como este Tianguis Turísticos, nos permiten que los prestadores de servicios conozcan estos y otros avances de los últimos dos años, como que somos uno de los estados más seguros de México.

Oaxaca Tianguis Turistico El gobernador detalla su visión de desarrollo turístico con impacto social, conectividad mejorada y orgullo cultural en el Tianguis 2025 (Pexels)

Con esto, le apostamos a que este año superemos nuestros indicadores, con más visitantes y más derrama económica, al menos como fue entre 2023 y 2024; que fue de un millón de visitantes más y más de mil millones, respectivamente, entre un año y otro.

¿Qué acciones está tomando su gobierno para asegurar que el turismo beneficie directamente a las comunidades y se desarrolle de manera sustentable?

— Al principio, nuestra visión es de rescatar y defender la herencia ancestral de nuestros pueblos, que implica también la relación que tenemos con la naturaleza. En este sentido, nosotros no mostramos nuestra riqueza cultural como un producto de consumo, sino como una herencia que merece ser respetada y valorada. Nosotros no entendemos el desarrollo si no beneficia a la mayoría, sino respetamos nuestra herencia ancestral y si no se respeta a la naturaleza.

Por otro lado, uno de los pilares de nuestro gobierno y del movimiento del que surgimos, es saldar la deuda histórica con nuestros pueblos y comunidades, por lo que buscamos el equilibrio entre la promoción del estado para tener más visitantes, con el diseño de estrategias para que sean las comunidades las que más ganen con la actividad turística, promoviendo el consumo local, con políticas de protección de las tradiciones y del medio ambiente, buscando que parte de la derrama económica se invierta en proyectos comunitarios.

¿Qué avances recientes en infraestructura y conectividad aérea o terrestre destacaría para facilitar la llegada a Oaxaca?

— Estamos en el proceso de remodelación del aeropuerto de la ciudad de Oaxaca de Juárez y hemos generado convenios para que lleguen más vuelos al estado; también realizamos mejoras en el aeropuerto de Puerto Escondido, que desde el 5 de abril se convirtió en un aeropuerto internacional con el vuelo Houston-Puerto Escondido y en diciembre habrá otro desde Dallas; mientras que el de Huatulco tendrá vuelos que conecten desde Guatemala entre junio y agosto y después de noviembre a enero.

También, han arreglado las carreteras del estado y construyendo caminos artesanales que conectan a las comunidades. (Pexels)

Además terminamos, junto con el gobierno federal, la carretera que conecta a nuestra capital con la costa, una obra que estuvo pendiente por más de 10 años, reduciendo el tiempo de traslado a menos de tres horas.

Vamos a seguir trabajando en este sentido para Oaxaca tenga una mejor conectividad tanto aérea como terrestre para que todos tengan la posibilidad de visitar la capital cultural de México.

¿Cuál es la visión de su administración respecto al turismo como motor de desarrollo y cómo eventos como el Tianguis Turístico ayudan a construir ese futuro para Oaxaca?

— Insisto, somos un gobierno con un fuerte sentido social. Un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no entiende ningún proyecto de desarrollo si no tiene beneficio comunitario y si no respeta nuestra cultura ancestral.

Pero esto no quiere decir que no estemos abiertos a la innovación o a la llegada de más visitantes; por el contrario, entendemos que en estos tiempos es necesario ampliar los horizontes para el bienestar del pueblo.

Sabemos del potencial del estado para la actividad turística y por supuesto que la aprovechamos, pero sin descuidar ni afectar nuestro entorno y sin dejar de pensar en el beneficio de nuestras comunidades.

En ese equilibrio, entendemos que el Tianguis Turístico es uno de los principales escaparates para que Oaxaca se conozca en todo el mundo, que conozcan todo lo que tenemos que ofrecer y que visitarnos será una de las mejores experiencias que puedan tener en su vida.

Pueblos Mágicos imperdibles en Oaxaca

Oaxaca se ha posicionado como uno de los principales destinos turísticos del país. En esta tierra mágica se encuentran abundantes riquezas naturales y culturales que se pueden disfrutar tanto en sus playas como en sus Pueblos Mágicos.

Y es que esta región del suroeste de México está llena de colores que hacen vibrar a sus visitantes a través de cada una de sus experiencias. Aquí te mostramos solo algunas de las cosas que hacen especial a la tierra del mezcal.

1. Capulálpam

Los espíritus románticos se conmoverán ante las construcciones de esta localidad que susurran historias de épocas pasadas.

El corazón de este Pueblo late con más intensidad cuando descubres que su belleza natural te invita a vivir aventuras que quedarán grabadas en tu memoria. (Pexels)

Sus casas, alineadas como en un poema arquitectónico, con paredes de adobe que guardan recuerdos y techos de teja que han cobijado generaciones, se despliegan entre calles empedradas que abrazan la majestuosa cantera amarilla del templo de San Mateo, evocando emociones que te transportarán a través del tiempo.

2. Mazunte

Es uno de esos lugares que tocan el espíritu y se quedan para siempre en la memoria, gracias a su biodiversidad y unas arenas y aguas que parecen salidas de un sueño.

Abrazada por el sur de Oaxaca, esta comunidad ribereña te envuelve con su auténtica rusticidad y la conmovedora convivencia entre especies que comparten este santuario natural.

3. Huautla de Jimenez

En las profundidades de la Sierra Mazateca se alza Huautla de Jiménez, un pueblo cuyo misticismo, cultura e historia envuelven a sus visitantes desde el primer instante. Custodiado por montañas que parecen guardianes de secretos ancestrales y arrullado por cascadas que cantan melodías eternas, este fue el refugio espiritual de la legendaria María Sabina, cuya conexión con los hongos alucinógenos abrió puertas a dimensiones que trascienden lo terrenal.