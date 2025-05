Esta es la colección más fashion y tecnológica de smartwatches, audífonos y tablets

Bajo el concepto Fashion Next, Huawei acaba de lanzar en México su nueva línea de productos que no solo te ponen al día con lo último en tecnología, sino que demuestran que la innovación no tiene por qué ser aburrida.

Tecnología útil, estética impecable y funciones que se adaptan a ti y a tu estilo de vida como nunca antes y en donde sobresalen los smartwatches, dispositivos que también pueden ser statement pieces.

Sus últimas novedades con lo último de la tecnología. (Cortesía)

Sus más recientes gadgets son el Watch 5, los Watch FIT 4 y FIT 4 Pro, los FreeBuds 6 y la nueva MatePad Pro 2025.

Todos pensados para combinar innovación con diseño, ya que cuidar tu salud, escuchar tu música o trabajar desde donde quieras puede conjuntarse en dispositivos premium que harán tu rutina más fácil y funcional.

Salud en tiempo real con solo un toque

El protagonista de este lanzamiento es el nuevo Watch 5, un smartwatch que se supera cada vez más gracias al sistema TruSense y que ahora resalta por su función estrella: X-TAP, que te permite obtener mediciones rápidas simplemente con la punta de tus dedos. Ideal para saber cómo estás sin complicarte la vida.

Un dispositivo ideal para deportistas profesionales. (Cortesía)

“Tenemos un nuevo botón, un sensor que tiene la capacidad de detectar tres cosas: la presión que ejercemos sobre él para que responda al tacto.

La segunda, un lector PPG, como las lucecitas que ves en la parte de atrás del reloj y la tercera, el circuito del electrocardiograma que nos va a ayudar a tomar lecturas que requieren de contacto con un electrodo.

En conjunto, ahora tenemos un sistema distribuido de sensores mucho más complejos, precisos, rápidos y sobre todo, a la mano.

Simplemente toca suavemente la HUAWEI X-TAP para medir el oxígeno en sangre, tanto si te encuentras a gran altura como si experimentas síntomas como mareos. (Cortesía)

La intención de ponerle este sensor X-TAP es que en situaciones mucho más rápidas, el reloj va a identificar e iniciar la función que se llama Panorama de mi salud, que es la que identifica hasta 11 signos y nos hace una prueba de estos en tan solo en un minuto”, agregó previo al lanzamiento, Iván Martínez, senior expert para el área de marketing de dicha compañía.

De esta forma, el dispositivo inaugura una nueva etapa para los dispositivos wearables, representando el futuro del monitoreo superior de salud y experiencias más inteligentes para consumidores de todo el mundo.

Con un diseño que luce con outfits sofisticados. (Cortesía)

“El Watch 5 viene súper completo, obviamente también es un dispositivo que soporta todos los modos deportivos, incluso los profesionales, se distingue por eso y porque creemos que la gente tenga el bienestar en un solo toque a través de este sensor XTAP” agregó Martínez.

Además, ahora para controlar el reloj se ha perfeccionado el control gestual para incluir los movimientos doble toque o doble deslizamiento que lo hace más intuitivo. Y para que siempre combine con tu outfit viene en colores ultra chic como Oro Rosa y Morado.

Diseño activo

Por su parte, la línea Huawei Watch FIT 4 Series conserva su forma rectangular súper reconocible, pero agrega más funciones para quienes viven en modo activo.

Compatible con iOS y Android. (Cortesía)

El FIT 4 Pro, por ejemplo, ahora incluye modos para carrera de montaña, buceo libre hasta 40 metros y hasta un modo golf renovado, perfecto para quienes se toman en serio sus entrenamientos.

Obvio, todo respaldado por el sistema TruSense y la nueva propuesta Fashion Active, que une rendimiento deportivo con una estética moderna y ligera que puedes usar todos los días.

Tendrás un seguimiento de tu salud con TruSense System. (Cortesía)

Active Rings: muévete con estilo

Y como moverse es parte del mood, Huawei actualizó su clásica propuesta fitness.

Ahora se llama Active Rings, una evolución pensada para que disfrutes cada momento con más de 100 modalidades deportivas, sin importar tu nivel o edad.

La filosofía es clara: Disfruta tu momento, pero con ayuda de tecnología que realmente te impulsa.

Un reloj que luce sofisticado. (Cortesía)

Audífonos a prueba de todo

Ahora hablemos sobre el audio porque en este aspecto también siguen revolucionando sus dispositivos.

Los nuevos FreeBuds 6 son sus primeros audífonos de ajuste abierto, con diseño en forma de gota (comodísimos) y una combinación ganadora: drivers duales magnéticos, audio Hi-Fi sin pérdidas de hasta 2.3 Mbps, y cancelación de ruido para llamadas a prueba de conciertos.

Para llamadas claras y estables. (Cortesía)

Cuentan con gran calidad, no molestan tras horas de uso y te mantendrán conectado con un sonido limpio y potente donde sea que estés.

Creatividad sin reflejos

Para los que viven entre trabajo, escuela y proyectos personales, llega la MatePad Pro 12.2”, una tablet que lo cambia todo con su nueva pantalla Tandem OLED PaperMatte, que reduce reflejos al mínimo sin perder brillo ni color.

Viene acompañada por el nuevo Glide Keyboard (súper fluido para escribir) y una versión mejorada de Huawei Notas, ideal para quienes necesitan productividad con estilo.

Perfecta para editar, crear, leer o simplemente ver tus series favoritas sin que te moleste la luz.

La pareja perfecta para un máximo rendimiento. (Cortesía)

“Seguimos haciendo innovaciones porque la pantalla tiene que ser perfecta en visibilidad, colores, cero reflejos, cero interferencias, por lo tanto es un equipo ideal para profesionales, ya sea para oficinistas o para quienes se dediquen al arte.

Es el único producto que combina una pantalla táctil y puedes interactuar con el teclado ya sea con un mouse o con el lápiz para hacer trazos mucho más precisos.

Observarás cómo tus trazos se transforman en una sinfonía de color y textura, adaptada a tu visión única, sin importar qué estilo artístico te guste. (Cortesía)

Cuenta con herramientas de productividad y artísticas en un solo dispositivo, y sobre todo, con esas habilidades de protección ocular que permite ser utilizado por muchísimas horas, ya sea para trabajar, dibujar o solo para el entretenimiento”, concluyó el experto de la marca.