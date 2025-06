Apuesta por México con nuevas experiencias en tierra y mar

Con la reciente designación de Itzel Valdés como vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe en Royal Caribbean, la región no solo gana una nueva líder, sino una visión fresca y ambiciosa que promete cambiar la manera en que viajamos por mar.

Con más de una década dentro de la compañía y una trayectoria multifuncional que incluye áreas clave como finanzas, tecnología y recursos humanos, Valdés asume el reto de consolidar el posicionamiento de Royal Caribbean en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento.

Itzel Valdés, vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe en Royal Caribbean. (Cortesía)

Durante una conferencia de prensa a bordo del Ovation of the Seas, compartió no solo su visión estratégica, sino una serie de proyectos que marcarán un antes y un después para el turismo marítimo regional.

Próximo arribos

Aunque los retos no son menores, la visión de Valdés es clara: contribuir a mantener a Royal Caribbean como la marca líder en cruceros en Latinoamérica y seguir creciendo, por eso, en agosto de 2025 llegará el Star of the Seas, el segundo de la revolucionaria clase Icon, para sumarse a la flota actual compuesta por 28 barcos.

Entre sus atractivos destaca un espectáculo en vivo inspirado en Back to the Future, una experiencia pensada para apelar tanto a la nostalgia como a la innovación.

Star of the Seas debutará en agosto de este año. (Cortesía)

Pero la verdadera sorpresa está en tierra firme. Royal Caribbean está expandiendo su universo más allá del mar con el lanzamiento de Paradise Island, su primer beach club en Bahamas, y el Beach Club Cozumel, previsto para 2026.

Ambos ofrecerán música, gastronomía, experiencias tipo resort y pase de entrada incluido para los cruceristas. Todo indica que la marca quiere ser mucho más que una línea de cruceros: busca consolidarse como una empresa vacacional integral.

Loco Waterpark es donde comienza la acción para los que buscan emociones más audaces en el Perfect Day Mexico de Royal Caribbean cuando se estrene en el otoño del 2027. (Cortesía)

Y si eso no fuera suficiente, la joya de la corona está por llegar: Perfect Day México, que abrirá en 2027. Inspirado en el éxito de Perfect Day at Coco Cay en Bahamas, este parque acuático privado promete elevar la experiencia a otro nivel. Con más de 30 toboganes, el más alto de Norte y Latinoamérica, un lazy river, bares temáticos y hasta un sombrero gigante llamado Tipsy Sombrero, se perfila como el destino favorito de los viajeros del Caribe… y está en territorio mexicano.

“La idea es que el 90% de los cruceristas del Caribe puedan visitar ya sea Coco Cay o Perfect Day México”, explicó Itzel. Además, adelantó que puertos como Galveston y Tampa permitirán conexiones directas con el nuevo destino mexicano, lo que ampliará el acceso para turistas de toda América.

La decoración de los navíos siempre es agradable y acogedora. (Cortesía)

Sabor latino y sin visa

Finalmente, habló del Serenade of the Seas, un barco “tropicalizado” para el público latino que zarpará desde Panamá y Cartagena, visitando islas como Aruba, Bonaire y Curaçao, todo sin necesidad de visa. Este crucero contará con música, gastronomía y entretenimiento pensado para el público latinoamericano, incluyendo paquetes de bebidas… con mezcal y tequila incluidos.

El Serenade of the Seas zarpará desde Panamá y Cartagena, visitando islas como Aruba, Bonaire y Curaçao, todo sin necesidad de visa. (Cortesía)

Royal Caribbean apuesta fuerte por la región, y especialmente por México. No solo como punto de escala, sino como el nuevo epicentro de sus experiencias más innovadoras.

Un dato relevante que mencionó Valdés es que el 85% de quienes viajan en crucero repiten la experiencia, lo cual habla del alto nivel de satisfacción que generan estos viajes y para quienes aún no cuentan con visa estadounidense, Royal Caribbean ofrecerá una opción accesible y sin este requisito: el barco Serenity of the Seas, que navegará por Latinoamérica de octubre de 2025 a abril de 2026.

Posteriormente, la compañía trasladará el Serenity a San Diego, un nuevo puerto de embarque, e introducirá al Jewel of the Seas en el mismo itinerario, operando desde mayo de 2026 hasta abril de 2027, lo que garantiza la continuidad de la ruta y presencia constante en la región.

Con todo esto, ¿estás listo para zarpar hacia unas vacaciones perfectas?