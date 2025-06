Cómo el colágeno mejora tu salud y belleza desde adentro

Hay una molécula que se ha convertido en sinónimo de belleza, salud y longevidad: el colágeno.

Este elemento esencial —que representa cerca del 30% de las proteínas del cuerpo humano— no solo brinda estructura a la piel, el cabello, las uñas y las articulaciones, sino que también es fundamental para mantener la firmeza, elasticidad y vitalidad a lo largo del tiempo.

En respuesta a una creciente demanda de soluciones efectivas y fáciles de incorporar al día a día, The Everyday Lab ha desarrollado dos fórmulas innovadoras que maximizan la eficacia del colágeno, adaptadas a los nuevos hábitos de autocuidado.

Y es que a medida que el colágeno natural disminuye con la edad —especialmente a partir de los 25 años—, suplementarlo se vuelve una estrategia inteligente para quienes desean prevenir signos de envejecimiento, fortalecer las articulaciones o mejorar el aspecto del cabello y la piel.

El colágeno, uno de los suplementos más poderosos y completos para cuidar la piel, las articulaciones y el cabello desde el interior. (Freepik)

Sin embargo, no todos los suplementos son iguales, y su eficacia está directamente ligada al método de absorción.

The Everyday Lab entiende que cuidarse no debe ser complicado, y por eso ha creado The Ultimate Collagen Boost y The Liquid Collagen Boost, dos productos únicos que combinan ciencia, innovación y diseño inclusivo para resultados tangibles desde las primeras semanas de uso.

Por ello nació con una misión clara: hacer del bienestar una experiencia accesible, efectiva e inclusiva para todas las personas.

Con un enfoque en la innovación, la sostenibilidad y la constancia, sus productos no solo ofrecen beneficios visibles, sino que también buscan generar un impacto positivo en la calidad de vida de quienes los usan.

Desde la practicidad en el uso diario hasta la eficacia en sus fórmulas, esta marca apuesta por una visión moderna del cuidado personal: aquella que se adapta a nuestras rutinas, que respeta la diversidad y que realmente transforma.

Una de las mejores opciones para quienes buscan una rutina de autocuidado eficaz. (Freepik)

Absorción superior

The Ultimate Collagen Boost es un revolucionario gel de colágeno hidrolizado, enriquecido con biotina y ácido hialurónico, se aplica por vía vaginal o rectal, permitiendo una absorción directa a través de la mucosa, lo que evita la degradación del nutriente en el sistema digestivo.

¿El resultado? Hasta un 99% de absorción, una cifra que rompe con los límites de los suplementos tradicionales.

Una fórmula líquida lista para usarse. (Cortesía)

Con esta tecnología, el autocuidado se eleva ofreciendo una fórmula que no solo cuida desde el interior, sino que lo hace de forma más eficaz, discreta y adaptada a personas que buscan optimizar su rutina con soluciones respaldadas por ciencia.

Además de mejorar la firmeza y elasticidad de la piel, también contribuye a fortalecer las uñas, mejorar el brillo del cabello y prevenir molestias articulares.

(Cortesía)

Resultados en seis semanas

Para quienes prefieren una opción oral, The Liquid Collagen Boost es una alternativa lista para usarse que se aplica directamente bajo la lengua.

Su absorción del 70% supera ampliamente a los polvos o cápsulas tradicionales (que apenas alcanzan entre 25 y 30%) y garantiza que el colágeno y los nutrientes lleguen rápidamente al torrente sanguíneo.

Productos innovadores. (Cortesía)

Cada gotero contiene una poderosa combinación de colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, zinc y biotina, una mezcla que actúa sinérgicamente para mejorar la apariencia de la piel, acelerar el crecimiento del cabello y fortalecer las uñas.

Además, el zinc apoya el sistema inmunológico y tiene efectos positivos en la cicatrización, haciendo de esta fórmula una aliada completa para el bienestar integral.