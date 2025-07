Transforma tu salud con la app inteligente que personaliza tu alimentación y ejercicio

Puedes indicar si harás tu entrenamiento en casa, si tienes aparatos o no, o si acudirás al gimnasio.

Para muchas personas, cuidar la salud y nutrición se ha convertido en un lujo, pero el nutriólogo clínico y deportivo Sosa Jhons ha decidido cambiar las reglas del juego.

Con más de 13 años de experiencia profesional, este venezolano radicado en México se ha convertido en una referencia del bienestar en redes sociales gracias a su enfoque honesto, integral y realista: “No solo somos cuerpo, también somos mente y espíritu”, afirma.

Con más de 13 años de experiencia en el ramo, el especialista crea una herramienta digital que permite la transformación real de las personas. (Cortesía)

Con estudios en la Universidad Central de Venezuela, continuó su formación en la Universidad del Deporte de México. Además, se certificó como Life Coach por la ICF en Oregón, lo que le ha permitido acompañar a sus pacientes de manera más completa, enfocándose también en la dimensión emocional de sus hábitos.

Para Sosa, la nutrición no se trata de seguir dietas estrictas, sino de entender al ser humano como un todo: su contexto, sus emociones, su rutina y sus posibilidades económicas. “No hay una dieta perfecta para todos. Cada quien debe construir sus hábitos desde su historia y su estilo de vida”, explica.

Comer bien es salud, no vanidad

Sosa remarca la importancia de entender la nutrición no como una moda, sino como una herramienta vital para vivir mejor: “Transformar la composición corporal va más allá del peso. Se trata de reducir grasa, aumentar masa muscular y mejorar indicadores de salud como el metabolismo y la química sanguínea”.

La aplicación entrega, de manera ultra personalizada, los planes de alimentación y ejercicio. (Freepik)

Además, destaca que cualquier cambio verdadero debe ser sostenible y medible: “Lo primero es entender de dónde partes. Por eso evalúo cada caso y propongo estrategias realistas que incluyan proteínas, carbohidratos y grasas, adaptadas al perfil metabólico y estilo de vida de cada persona”.

También subraya la influencia del estado emocional en la alimentación: “Comemos con el alma, no con el estómago. Cuando entendemos nuestras emociones, podemos dejar de castigarnos con dietas y empezar a cuidarnos desde la conciencia”.

Tecnología al servicio del bienestar: la app Now Me

Consciente de que muchas personas no pueden pagar una consulta nutricional privada, Sosa decidió desarrollar Now Me App, una plataforma global de fitness y nutrición que pone al alcance de todos planes personalizados por solo 290 pesos al mes o 2 mil 499 al pagar el año completo.

“No puede ser que cuidarte sea un lujo. La salud debe ser un derecho. Esta app es mi manera de hacerlo accesible”, asegura.

Más de 70 profesionales de diversos rubros trabajaron en la concepción de esta herramienta. (Freepik)

La aplicación utiliza Inteligencia Artificial entrenada durante 14 meses, junto con un equipo de más de 25 asistentes virtuales, para ofrecer planes adaptados al peso, estatura, ciudad, objetivos y presupuesto del usuario. Además, incluye acompañamiento humano 24/7, recetas y rutinas personalizadas que se actualizan cada mes según los avances del usuario.

Y lo más innovador: el usuario puede seleccionar de un listado los ingredientes que le gustan y que puede pagar, para que el sistema diseñe un plan de alimentación económico y realista. “Si no puedes comprar salmón, pero sí huevos y lentejas, el plan se adapta a ti. La clave está en la personalización”, señala Sosa.

Glow Greens: un shot diario de salud

En línea con esta visión inclusiva del bienestar, Sosa Jhons también desarrolló Glow Greens, conocido como Jugo Ami, un complemento 100% mexicano que reúne 11 frutas y verduras, colágeno, cúrcuma, jengibre, arándanos, vitamina C, probióticos y más, todo endulzado con fruto del monje, por lo que es apto para personas con diabetes.

“El jugo verde es ese shot de micronutrientes que a veces no consumimos porque no nos da tiempo de preparar ensaladas. Ami tiene todo lo que necesitas en una fórmula potente y con buen sabor”, explica.

Los usuarios deben responder preguntas básicas al ingresar, pero todo de manera intuitiva, para llegar a un plan hecho a la medida. (Freepik)

El resultado es visible en menos de una semana: reducción de inflamación abdominal, mejor digestión, piel más luminosa, cabello y uñas más fuertes. No sustituye comidas, pero se toma por la mañana para preparar al cuerpo y la microbiota para el día.

Nutrición para todos, sin pretextos

Ya sea a través de su app o de sus productos, el objetivo de Sosa Jhons es claro: romper las barreras económicas, emocionales y culturales que impiden que muchas personas mejoren su salud.

Con miles de pacientes atendidos en México y el extranjero, y con una comunidad creciente en redes sociales, ha documentado transformaciones físicas y emocionales de personas que, gracias a su guía, han aprendido a comer mejor, moverse más y vivir con más conciencia.

“Disfrutar el proceso es clave. No hay que correr, hay que observarse. Porque cuando vamos rápido, nos perdemos los detalles… y repetir errores solo nos aleja de vivir mejor”, finaliza