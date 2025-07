Así son los tenis más veloces para correr un maratón, creados con ayuda de Alex Yee

La tecnología se ha convertido en una aliada clave para quienes buscan superar sus límites en el deporte.

En el running, contar con el calzado adecuado no solo mejora el rendimiento, sino que también ayuda a prevenir lesiones, optimizar el retorno de energía y asegurar una zancada más eficiente.

Para corredores de alto rendimiento —y para quienes se preparan para su primer maratón— elegir los tenis correctos puede marcar la diferencia entre terminar la carrera con fuerza o abandonar por agotamiento.

Con eso en mente, New Balance lanzó la nueva versión de su modelo insignia para maratón: los FuelCell SuperComp Elite v5, diseñados en colaboración con el triatleta británico y medallista olímpico Alex Yee, quien aportó su experiencia para llevar el calzado a un nuevo nivel de velocidad, comodidad y eficiencia.

Se hicieron muchas pruebas para que fuera el ideal para los corredores. (Cortesía)

Algo más sobre este deportista

Yee, quien hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al convertirse en el triatleta británico más exitoso hasta la fecha —ganando oro y bronce— y consagrándose como campeón mundial en 2024, debutó en el Maratón de Londres 2025 con este modelo, logrando un tiempo de 2:11:08.

“Sé que no hay una forma fácil de evitar un maratón. Debo darle a la distancia el respeto que merece. He visto a muchos atletas increíbles sentirse abrumados rápidamente en su primer maratón... pero me estoy preparando lo mejor que puedo y espero ser parte de un día histórico”, declaró Yee a un medio británico previo a la carrera.

Alex Yee es un atleta reconocido. (Cortesía)

Desarrollo del modelo

El nuevo FuelCell SuperComp Elite v5 es el modelo más ligero de su categoría hasta ahora.

Su construcción incorpora una entresuela de espuma PEBA al 100%, lo que mejora de forma significativa el retorno de energía.

Esta innovación se acompaña de una placa de fibra de carbono más rígida en el antepié que impulsa cada zancada con una sensación explosiva, mientras que su suela ultraligera ofrece mayor tracción sobre diferentes tipos de terreno.

Diseñado para ofrecer una transición natural entre el entrenamiento y la competencia, el calzado también incluye una lengüeta y collar ergonómicos que se ajustan al pie como una segunda piel.

Yee se involucró con la marca en cada paso del desarrollo de este calzado. (Cortesía)

Colaboración

“La opinión de nuestros atletas profesionales es clave para el diseño de nuestro calzado. Alex se involucra en cada detalle como cualquier miembro del equipo de producto, y su experiencia ha sido fundamental para llevar el SC Elite v5 al siguiente nivel”, comentó Chris Morfesi, Gerente Senior de Producto en New Balance.

“Desde que visité el laboratorio de investigación en Boston, me emocionó formar parte del proceso. Al probar los SC Elite v5 supe que era un avance claro: son responsivos, ligeros y me permiten correr con una zancada natural y rápida”, añadió Yee.

Con este modelo, no solo se redefine lo que puede ofrecer un tenis de alto rendimiento para maratón, sino que también se demuestra cómo la tecnología, la ciencia del deporte y la experiencia de atletas de élite pueden converger para ayudar a cualquier corredor —desde amateurs hasta profesionales— a dar lo mejor de sí el día de la carrera.

Estará disponible en México a partir de agosto en la tienda oficial de la marca y las especializadas en deportes. (Cortesía)

Características:

· Drop: 8mm *debido a las variaciones creadas durante el desarrollo y la fabricación, esta referencia es aproximada.

· Altura total de la suela (stack height): 40 mm / 32 mm.

· Peso: para hombre con base en una talla 9.5US es de 214g y para mujer en talla 7US, de 165g.