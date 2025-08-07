5 gadgets que marcarán la diferencia en tu rutina escolar

Entre clases híbridas, trabajos en línea, presentaciones creativas y agendas llenas de actividades, la tecnología se ha convertido en una herramienta clave para mantener el ritmo en las clases.

Para hacerle frente a esta temporada, más que solo útiles escolares, necesitas herramientas que realmente te ayuden a concentrarte, mantener el ritmo y cuidar tu bienestar.

Aquí te compartimos cinco tips clave para organizarte mejor, rendir más y empezar el nuevo ciclo con energía y sí, con un poco de ayuda tech que hará toda la diferencia:

1. Estudio libre de distracciones

Reducir estímulos y limitar interrupciones es clave. Ya sea que estudies en casa, en la biblioteca o en una cafetería, en entornos ruidosos, eliminar el ruido es clave para concentrarte.

Para situaciones así, unos buenos auriculares con cancelación activa de ruido son tus mejores aliados.

También son perfectos para llamadas o videollamadas, gracias a su doble micrófono. (Cortesía.)

Aliado tech: Los Buds Air 7 Pro eliminan hasta 50 dB de ruido externo gracias a su cancelación activa de ruido, lo que te permite estudiar o ver clases sin interrupciones. Su audio espacial 3D hace que la experiencia sea más envolvente, y con hasta 40 horas de batería, no tienes que preocuparte por quedarte sin energía a mitad del día.

2. Para tus presentaciones

Los proyectores portátiles Epson EpiqVision EF21 y EF22 Full HD están diseñados para crear experiencias envolventes, porque combinan lo mejor de la tecnología visual y sonora en un gadget compacto.

Su tecnología 3LCD ofrece colores vibrantes con una imagen de hasta 150 pulgadas, compatibilidad con HDR y sonido integrado Yamaha con Dolby Audio.

Podrás acceder a tus plataformas de streaming favoritas directamente desde el proyector, sin necesidad de dispositivos externos. (Cortesía.)

Son perfectos para exponer en clases o para el entretenimiento como noches de película, juegos o maratones de series en cualquier lugar de la casa.

3. Haz de la organización un hábito

Entre tareas, actividades extracurriculares, juntas, recordatorios y deadlines, es fácil perder de vista lo que sigue. No necesitas una agenda perfecta ni una app milagrosa.

Llevar un smartwatch, por ejemplo, puede ayudarte a recibir notificaciones, registrar tareas y mantener cierto control sin depender todo el tiempo del teléfono.

Aliado tech: El Watch S2 tiene una pantalla grande, con brillo adaptativo, y te permite ver notificaciones, responder llamadas, controlar tu música y recibir alertas desde tu muñeca. También puedes programar alarmas y recordatorios para mantenerte al tanto de tus actividades sin saturarte.

A veces, lo más útil es tener recordatorios visibles, alarmas simples o un sistema que se adapte a tu ritmo. (Cortesía.)

El Watch S2 con ChatGPT 3.5 es tu asistente personal inteligente. Puedes hablarle y pedirle casi cualquier cosa, incluso hacerle preguntas complejas que otros asistentes como Google Assistant o Siri no pueden responder.

También funciona como tu monitor personal de bienestar. Te ayuda a seguir tus signos vitales (frecuencia cardíaca, sueño, oxigenación), registrar tu actividad física con más de 100 modos deportivos, y te manda notificación para recordarte que necesitas moverte, si has estado demasiado tiempo sentado. Ideal para quienes buscan integrar hábitos saludables a su rutina sin complicarse.

4. Para los amantes de los videojuegos

La Batería Portátil 20K de Belkin con estuche para Nintendo Switch 2: un estuche de transporte con batería portátil integrada, diseñado para acompañar y potenciar tu Nintendo Switch 2 en todo momento.

Con este kit y estuche para Nintendo Switch 2, tu consola va contigo a donde sea y tu partida sigue sin importar el momento ni el lugar. (Cortesía.)

Incluye una batería de 20,000 mAh, proporcionando múltiples cargas completas para la consola, un diseño resistente contra golpes y caídas para su uso diario y sumando espacio para accesorios, cartuchos y cables.

5. Haz multitasking como un pro

Entre tomar clases, hacer tareas, editar documentos o ver contenido, no todo se resuelve con un solo dispositivo, necesitas una tablet que te dé espacio, rendimiento y fluidez.

Aliado tech: La Pad 2 tiene una pantalla 2K de 11.5”, perfecta para leer, escribir o ver contenido con comodidad. Cuenta con un procesador súper veloz que permite trabajar en varias apps a la vez sin que se trabe, y la batería dura todo el día. Es compatible con teclado y stylus para quienes prefieren escribir a mano o trabajar tipo laptop, pero con mucho menos peso.

Usar solo el celular muchas veces no basta, pero cargar una laptop todo el día tampoco es lo más cómodo. (Cortesía.)

6. Práctico y bien iluminado

El teclado mecánico con retroiluminación RGB no solo mejora la estética de tu espacio, sino que también ofrece una respuesta táctil superior, ideal para gamers y profesionales.

El EVGA Z15 con iluminación RGB, USB está diseñado para ofrecer precisión y durabilidad. Perfecto para sesiones intensas de juego después de clases.

Perfecto para trabajar por las noches o en lugares de entrenamiento de poca iluminación. (Cortesía.)

7. Para limpiar tu escritorio

Es pequeña y poderosa, esta aspiradora de escritorio es el gadget ideal para mantener tu espacio de trabajo limpio y libre de polvo, migas o restos de papel.

Su tamaño compacto la hace perfecta para tener siempre a la mano, y su funcionamiento silencioso y eficiente la convierte en un básico para cualquier persona que busque orden y comodidad en su escritorio, sin perder el estilo geek.

Ideal para cualquiera que haya nacido en los noventas. (Cortesía.)

La M&G Pokémon con batería de 500Mah y potencia de 3W, la hacen la ideal. Inalámbrica, portátil y con batería de larga duración, esta mini aspiradora no solo es funcional, también tiene un diseño que despertará tu lado geek.