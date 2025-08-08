Aún estás a tiempo, la vendimia no termina, ven a celebrar los 50 años de este viñedo

Un viñedo que te lleva por la historia del vino en Querétaro.

Viñedos La Redonda está celebrando su 50 aniversario con todo el sabor, la tradición y el ambiente que han convertido a este viñedo en uno de los más queridos de México.

Su historia comenzó en 1975 gracias a la visión del enólogo italiano Don Vittorio Giaginto Bortoluz Perencin, quien plantó las primeras vides en esta zona queretana con un profundo respeto por el campo y la calidad.

Con el tiempo, la bodega creció hasta convertirse en uno de los proyectos vitivinícolas más importantes de México.

Pasarás un rato agradable. (Erika Padrón / Publimetro)

Actualmente cuentan con 150 hectáreas plantadas, 13 variedades de uva, 35 etiquetas de vino y una producción de más de dos millones de botellas al año, todas distribuidas en territorio nacional.

Entre sus líneas más destacadas están:

• La Redonda: vinos frescos y jóvenes

• Orlandi: vinos con crianza, elegantes y complejos

• Sierra Gorda: vinos de alta gama para paladares exigentes

Y este año, como parte de su aniversario, lanzaron una etiqueta especial: La Redonda 50 Aniversario, un vino joven, suave y frutal, con notas de ciruela negra, arándano y cereza.

Debes degustar su vino La Redonda 50 aniversario. (Erika Padrón / Publimetro)

Entrada gratuita y actividades

Después de la pandemia, La Redonda decidió que su vendimia sería para todos, por lo que cada fin de semana de verano la entrada es completamente libre.

La idea, como lo explicó Claudio Bortoluz Muñoz, vicepresidente del viñedo, es acercar a más mexicanos al mundo del vino, enseñando que la vid también es un producto del campo y parte de nuestra identidad.

Y sí, aunque la degustación de vinos y la comida va por cuenta del visitante, todo lo demás es gratis y está pensado para disfrutarse con amigos o en familia como paseos por el viñedo, el pisado de uvas, música en vivo, y áreas verdes ideales para relajarse, hacer picnic o tomarse fotos para redes sociales

Mucha diversión para chicos y grandes. (Erika Padrón / Publimetro)

También podrás disfrutar de una propuesta gastronómica de primer nivel en su restaurante insignia, Trattoria Orlandi, que fusiona lo mejor de la cocina italiana y mexicana con ingredientes frescos, muchos de ellos cosechados en su propio huerto.

Todo un legado

Viñedos La Redonda no solo ha sido un referente de calidad vitivinícola, sino también un motor turístico y económico para Querétaro.

Así lo destacó Cristofer Merlos Montes, director de Administración de la Secretaría de Turismo estatal, quien reconoció que estos eventos generan derrama para artesanos, operadores turísticos y cocineros tradicionales, además de inspirar a nuevos viñedos de la región.

Puedes adquirir tour guiados por los viñedos. (Erika Padrón / Publimetro)

Además, La Redonda ha sido reconocida a nivel internacional. En el Concurso Mundial de Bruselas 2024, obtuvo cinco medallas, tres de oro y dos de plata, reafirmando su lugar entre los mejores vinos de México.

Aún estás a tiempo

La celebración de los 50 años de Viñedos La Redonda está en su punto más alto.

Así que si deseas vivir la vendimia de una forma auténtica, sin gastar en la entrada, rodeado de naturaleza, música, vino y sabor, este es el momento de hacerlo.

Recuerda, todos los fines de semana de agosto, de 11:00 a 20:00 horas, en Ezequiel Montes, Querétaro.

Claudio Bortoluz Muñoz, vicepresidente de Viñedos La Redonda, encabezó la conferencia de prensa por estos 50 años. (Erika Padrón / Publimetro)

No necesitas reservación, solo muchas ganas de disfrutar.

Ya sea que vayas con tu pareja, en plan de amigos o con toda la familia, este viñedo te espera para celebrar medio siglo de vino mexicano como se merece, con una copa en mano y el corazón lleno de alegría.