Aprovecha estas seis nuevas funciones de la IA para estudiar

Solo tienes que describir lo que quieres estudiar y la herramienta hará el resto.

Las nuevas funciones de Gemini combinan técnicas de aprendizaje efectivas con la mejor herramienta de IA, para que tengas un nuevo compañero digital de clase que está listo para ayudarte dentro y fuera del aula.

Continua leyendo esta nota para que conocer de qué manera puedes conseguir una experiencia de aprendizaje más intuitiva, eficiente y atractiva al utilizar esta tecnología durante tus sesiones de estudio:

1. Aprendizaje visual

En lugar de responder con largos textos, Gemini utilizará apoyos visuales como videos, imágenes o gráficas, para que tus sesiones de estudio sean más fáciles y menos agotadoras.

De esta manera puedes generar planes de estudio mejor complementados. (Cortesía / Freepik.)

2. Modo de aprendizaje guiado

Este modo especial fue creado basado en principios educativos, para brindarte guías interactivas y respuestas paso a paso que ayudarán a que tu proceso de aprendizaje sea como tener una conversación con un experto.

3. Flashcards

Con Gemini Canvas puedes crear tarjetas de estudio que son perfectas para sesiones en las que tienes que memorizar información o datos, logrando que tu preparación para exámenes sea más interactiva y completa.

Solo tienes que darle el tema sobre el que quieras estudiar. (Cortesía / Freepik.)

4. Cuestionarios 2.0

Los exámenes de prueba que puede generar Gemini ahora incluirán práctica ilimitada, preguntas con gráficas y la capacidad de generar tarjetas y guías de estudio automáticamente.

5. Guía de estudio

Esta nueva función evoluciona las guías básicas de estudio en documentos bien organizados, estructurando y sintetizando tus apuntes de clase para que tengas un aprendizaje más efectivo.

Olvídate de la desorganización a la hora de estudiar. (Cortesía / Freepik.)

6. Cuentos ilustrados personalizados

Haz tus ideas realidad creando libros de 10 páginas, con ilustraciones y narración de voz.

Solo tienes que describir la historia que imaginas y Gemini la transformará en un cuento personalizado, incluso utilizando fotos o archivos que compartas como inspiración para el arte.

Puede usar cualquier estilo que imagines: desde pixel art y cómics hasta claymation, crochet o libros para colorear.